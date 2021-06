Olavarría otra vez en Fase 4: qué actividades están habilitadas y cuáles no

Información General Bajo ningún concepto están permitidas las reuniones sociales

Desde la medianoche de este martes y hasta el 28 de junio la ciudad se comportará diferente. Vuelve el cine, el estacionamiento medido, los restaurantes y bares y los eventos religiosos. Bajo ningún concepto están permitidas las reuniones sociales.



En conferencia de prensa, este martes el intendente Ezequiel Galli junto al Secretario de Salud, Germán Caputo desde el Salón Rivadavia volvieron a sentar las bases del funcionamiento de la ciudad en esta "Fase 4 con restricciones".



A partir de las 00 horas del miércoles 9 y hasta el 28 de junio, este es el listado de las actividades que están y no están habilitadas.



Actividades no habilitadas:

- Eventos culturales, sociales y recreativos al aire libre, en espacios públicos con concurrencia máxima de 100 personas.

- Actividades sociales y familiares hasta 20 personas, en espacios públicos al aire libre.

- Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 personas.

- Mercados y ferias de artesanías y venta de alimentos en espacios cerrados.

Actividades habilitadas con restricciones

- Artes escénicas y musicales hasta 20 personas.

- Museos con aforo de hasta 30% de capacidad.

- Salones de fiesta y afines, con aforo del 30%.

- Actividades y competencias deportivas sin público y sin participación de deportistas de otras ciudades.

Actividades habilitadas en Fase 4

- Eventos religiosos en espacio públicos, al aire libre con concurrencia máxima de 100 personas.

-Estacionamiento Medido desde las 9 y hasta las 20 horas.



- Restaurantes y bares con aforo del 50%, conforme a los protocolos establecidos y hasta las 00 horas.

- Práctica de deportes hasta 10 personas, en espacios cerrados.

- Celebración de ritos religiosos, en espacios cerrados, con amplia ventilación natural hasta 20 personas.

- Salas cinematográficas.

- Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural.

- Natatorios en espacios cerrados.

- Actividades de casinos y bingos.

- Actividades deportivas de más de 10 personas al aire libre o en espacios cerrados con amplia ventilación natural.

El horario comercial se extendió hasta las 21 horas, y hasta las 00 en bares y restoranes.



*QUIZÁS TAMBIÉN TE INTERESE: Caputo: "creemos que estamos en el descenso de la segunda ola"

Consultado respecto de la celebración del Dia del Padre, volvió a instar como en el primer año de la pandemia "no se abracen, no se junten, no viajen a ciudades con situaciones epidemiológicas complejas, sigamos cuidándonos".



"Depende de todos nosotros que continuemos en esta situación. Seguimos priorizando el equilibrio entre lo económico y sanitario. Hoy tenemos un 55% de ocupación de Cuidados Intensivos, que es una gran noticia, pero también esto es muy dinámico y la pandemia nos ha demostrado que es así. Se analiza día a día y vamos viendo los números, indicadores y luces de alerta que se van prendiendo en el tablero de control", mencionó Galli.