Un jubilado de 83 años fue el ganador de un nuevo premio del sorteo del Popubingo

Información General

El ganador del último sorteo del entretenimiento de EL POPULAR Medios fue un jubilado que recibe el diario en su casa. Como agradecimiento, recompensó a su canillita.

A los 83 años, un jubilado que durante toda su vida nunca había ganado ningún premio en sorteos se adjudicó los 20 mil pesos que entregó la última edición del tradicional juego de EL POPULAR Medios, el Popubingo.

Alfredo Pozos, beneficiado con el cartón ganador en la reciente modalidad implementada, contó que "estábamos mirando, por suerte, y a mí me faltaba el 11 hasta que salió. El 11 fue mi salvación. Era el único número que me faltaba para completar el cartón".

"Es la primera vez en mi vida que gano un premio. Nunca gané nada", reveló emocionado el jubilado.

Sobre los días en que adquiere los ejemplares de la edición impresa del diario EL POPULAR, explicó que "lamentablemente lo compro los domingos nomás. Soy jubilado y por problema de salud de mi señora tenemos que andar haciendo malabares. Está bien, los jubilados somos potentados, ganamos cifras siderales, pero bueno...", ironizó.

Pozos, que recibe el diario en su casa, reveló que "el canillita no sabía nada. Cuando vino a cobrarme, porque le pago por mes para evitarme problemas, le dije: 'tomá, esto es para vos'. Me dijo: '¿por qué?' Y le digo 'porque gracias a vos me gané el Popubingo'. No lo podía creer el canillita. Así que algo le di, por lo menos dentro de las posibilidades de uno".

El ganador del sorteo comentó que con el premio "voy a tapar agujeros, que es lo que hacemos la mayoría de los habitantes de este país. Tapar agujeros, que a veces nos quedan algunos tapados y otros sin tapar".

Y aclaró que continuará comprando el diario: "Ahora más que nunca. Imagínese...".

El juego

Cada cartón que entrega diario EL POPULAR los domingos contiene una grilla con una combinación o serie numérica de 15 números comprendidos entre 01 y 90, sin repeticiones, distribuidos en 3 líneas horizontales de 5 números cada una.

El próximo viernes será la tercera edición a las 21 por Canal Local donde se podrá seguir el juego en vivo.

Para participar solo hay que tener los cartones que vienen con el diario, pero se recomienda que se reserven o se busquen temprano, porque los últimos dos domingos hubo mucha demanda luego que los diarios ya fueran impresos.

Si bien El Popular lo tomó en cuenta, vale la precaución, ya que hay 55.000 pesos en premios.

Hay dos modalidades en juego. Para el bingo, el poseedor del cartón deberá controlar los números que se sortearán mediante bolillero manual de 90 números y aquellos primeros cartones que completen el total de los 15 casilleros serán los ganadores del premio de 20.000 pesos. En caso de que lo logren con las primeras 40 bolillas extraídas, además se llevarán el premio "Extra" que para esta oportunidad tiene 30.000 pesos acumulados.

La segunda modalidad en juego es la línea y la ganan los primeros cartones en completar los 5 casilleros de una misma línea horizontal de las tres que componen cada cartón. En este caso el premio en juego es de 5.000 pesos.

Vale recordar que en caso que haya más de un cartón que lograra completar cualquiera de las dos modalidades en forma simultánea, los premios serán repartidos.

Por otra parte, si bien la participación del juego se puede seguir en vivo como una parte del entretenimiento propuesto por El Popular para sus lectores, ya sea a través de la pantalla del Canal Local como en los otros formatos que se transmiten las jugadas (www.elpopular.com.ar, redes sociales de EL POPULAR Medios y la FM 98POP), esto no es condición imprescindible para ser ganador.

Solo hace falta chequear en los días sucesivos, ya que el resultado del Popubingo podrá conocerse tanto en el diario como en www.elpopular.com.ar y presentarse con el cartón ganador en la sede de El Popular Medios durante la siguiente semana al sorteo.