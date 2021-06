Transporte y género lanzaron la tarjeta SUBE con información sobre la línea 144

09.06

En el marco de un trabajo conjunto y con eje en las políticas de concientización, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, participaron del lanzamiento de la nueva tarjeta SUBE para todo el país.



El lanzamiento de la nueva tarjeta SUBE, que cuenta con información sobre los canales de contención y asesoramiento en casos de violencia por motivos de género. De esta manera, se amplía la campaña de la línea 144 a partir de un medio de extensa llegada como es la tarjeta para el transporte público.

9 de junio 2021.- Desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Transporte nacional mantiene una agenda de trabajo que tiene como uno de los ejes principales la consolidación de las políticas públicas destinadas a la igualdad y concientización de género. Del acto de hoy participaron también la directora de Políticas de Géneros y Diversidad de Transporte, Florencia Esperón, y la presidenta de AYSA, Malena Galmarini.



Al respecto, el ministro Guerrera expresó: "La idea es, no solamente continuar, sino profundizar el trabajo que se realizó en este año y medio de gestión. Estamos avanzando y abordando distintas metodologías para acercarle a todas las personas la posibilidad de tener la contención del Estado, a través de acciones como el ploteo de los vagones con los canales de comunicación, y lo que hoy se materializa en esta tarjeta SUBE con los contactos del 144, permitiendo que, ante la emergencia y dificultad, se tenga un número al cual acudir".



En ese sentido, manifestó que "el Ministerio de Transporte tiene en todas sus empresas y dependencias una dirección de género que hace posible que la mirada venga de todos los distintos rincones que componen este gran Ministerio" y concluyó: "Hay una decisión muy clara de nuestro Presidente. Vamos a redoblar esfuerzos y compromisos para que aquellas personas que atraviesan situaciones de violencia de género se sientan aún más protegidas a partir de una articulación interministerial como esta".



En la misma línea, la ministra Alcorta sostuvo que "Hoy estamos dando otro paso que es importante, significativo, simbólico, no sólo para las mujeres sino para todas las personas que se mueven en transporte público. Poder estar en en las billeteras, en los bolsillos, en las carteras de los y las argentinas es un gran paso para que todas las personas en situación de violencia sepan que no están solas, que tenemos equipos de profesionales de la línea 144 disponibles las 24 horas para acompañarlas".



Por su parte, Esperón indicó: "Es una iniciativa muy importante porque está relacionada con el cumplimiento de los objetivos y de los compromisos que asumió este Ministerio en concordancia con el Plan de Atención de Violencias del Ministerio de Mujeres y Diversidad".



De esta manera, se aprovechará el espacio del dorso de la tarjeta SUBE que funcionará como un amplificador de la campaña que alienta a las personas a asesorarse en casos de violencia de género y así, desde Transporte, también se da cumplimiento a los compromisos asumidos dentro del "Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022" del Gobierno Nacional.



También participaron de la jornada la secretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte, Marcela Passo; el vicepresidente de Nación Servicios, Juan Tettamanti; el director de Implementación y Seguimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico, Marcelo Torres; la Presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Malena Galmarini; por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la titular de la Unidad del Gabinete de Asesoras, Lara González Carvajal y la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila.



Campaña línea 144:



La difusión es esencial, sobre todo contemplando el contexto actual de la reducción de circulación que refuerza la permanencia y aislamiento dentro de los hogares donde en muchas ocasiones se ejerce la violencia. Además, la modalidad de difusión a través de una tarjeta que alcanza a todas las personas que utilizan el transporte público -teniendo en cuenta que el 60% son mujeres- no sólo magnifica el alcance del mensaje, sino que lo hace de una manera no invasiva.



Llamando al 144, por WhatsApp al 11-2771-6463, por mail a línea [email protected] o descargando la app, la persona en situación de violencia de género puede recibir atención de un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales de las áreas del Derecho, la Psicología, el Trabajo Social y otras afines, con capacitación y/o especialización en perspectiva de género.



Se trata de una de las tantas acciones que se impulsaron desde Transporte, como lo fue anteriormente el ploteo en trenes de carga y pasajeros con la línea 144 para su difusión en el país. Es así que al día de hoy ya se encuentran ploteados 2 vagones de la línea Belgrano de Trenes Argentinos Cargas; 7 coches en 5 líneas metropolitanas: Roca, Mitre, Belgrano Sur, San Martín y Sarmiento y 2 vagones en trenes de Larga distancia a Bahía Blanca y Mar del Plata.



Tarjeta SUBE y funcionamiento:



La tarjeta ya funciona en 40 ciudades de todo el país y cumplió 10 años de vigencia en el 2020, transformando el acceso al transporte público de manera federal, utilizando la tecnología eficiente y necesaria para simplificar y mejorar el acceso de quienes utilizan el transporte, además del trabajo de los conductores y conductoras.



Para un correcto funcionamiento, se debe registrar la tarjeta de manera online en https://www.argentina.gob.ar/sube y así poder acceder a beneficios e información como la recuperación del saldo vigente en caso de extravío o hurto de la misma, tramitar la tarifa social en caso que corresponda o ver los últimos movimientos.



La carga de saldo para la SUBE puede hacerse de manera presencial en supermercados, máquinas de recarga de subte, estaciones de tren, almacenes, kioscos y farmacias. Los "Puntos SUBE" se encuentran disponibles y actualizados en la web oficial y están distribuidos en todo el país permitiendo acreditar cargas electrónicas, aplicar descuentos y consultar saldo.



También la carga puede realizarse de forma electrónica con tarjeta de débito o crédito en cualquier horario y lugar desde un celular, computadora o cajero automático, a través del homebanking o aplicaciones de pago. Asimismo, se puede seleccionar la manera virtual de carga: para acreditar el saldo electrónico, se puede hacer a través de la aplicación "Carga SUBE" (disponible en forma gratuita en Google Playstore) con tan solo apoyar la tarjeta detrás del celular o, quienes no cuenten con la app, pueden adquirir un dispositivo de conexión móvil que permitirá acreditar la carga al conectarlo a una corriente de electricidad. También, la acreditación puede realizarse desde las Terminales Automáticas ubicadas en diferentes espacios públicos.