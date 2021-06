"Las Casas de la Provincia son grandes inversiones pero hay otras demandas populares"

Política

Es lo que dijo Hilario Galli. Rescató la inversión pero habló sobre la descentralización y la unificación de varias oficinas en medio de una pandemia. "La gente tiene otros problemas más urgentes", agregó.



El secretario de Gobierno municipal, Hilario Galli profundizó sobre el proyecto provincial de construcción de las denominadas "Casas de la Provincia".

Admitió que tiene "una opinión sobre ellas con dos aristas", tras lo cual rescató la inversión, la descentralización "porque le quita movilidad al centro de la ciudad", pero a su vez observa que "podría llegar a ser complicado que en un solo edificio se aglutienen varias oficinas por la cuestión de la pandemia".

Pero lo más fuerte fue su crítica por la oportunidad de gasto "habiendo un déficit habitacional, de infraestructura en pavimentos y cloacas en los barrios como mayor prioridad".

En ese caso puntualizó que "con los 180 millones que se piensan invertir, se podría pavimentar con cordones cuneta incluidos las calles de barrios como el Carlos Pellegrini o Aoma, o construir el colector cloacal Norte, por ejemplo".

"Es un proyecto interesante y una inversión muy grande. Yo desconozco la letra chica, pero tiene dos aristas, la descentralización, algo que es interesante porque le quita movilidad al centro de la ciudad pero a la vez el tener toda la administración pública en un mismo edificio en tiempos de pandemia parece difícil".

Pero además advirtió sobre la oportunidad del gasto, porque "hay un gran déficit de demanda habitacional, cloacas, pavimento... es una erogacion muy grande con la que se podría haber hecho frente a varias de estas demandas y no es el momento me parece hacer esa inversión con las necesidades que hay. Podríamos haber hecho pavimento y cordones cuneta en el Barrio Pellegrini, en Aoma, y además podría aumentar el empleo público cuando hay que bajar el gasto del Estado para bajar los impuestos. Y ese nuevo y eventual aumento del gasto no se podría financiar con la producción. La gente tiene otros problemas más urgentes", dijo.

¿No teme que el régimen se verticalice y que desde la Provincia se termine manejando los municipios con delegados provinciales en vez de intermediar esa relación con los intendentes?

--No, no creo. El único soberano es el pueblo, y cuando se corren esos ejes, la gente los castiga en las elecciones. Sería un error gravísimo pretender puentear a los intendentes.