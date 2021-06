Detectan dos casos de la cepa Delta en Argentina

Lo confirmó la directora de Migraciones Florencia Carignano, quien sostuvo que "las personas fueron aisladas al igual que sus contactos estrechos". Se trata de dos viajeros que ingresaron al país el 24 de abril, provenientes desde París.

La directora de Migraciones, Florencia Carignano, confirmó este jueves que se detectaron en Argentina dos casos de la cepa de la India conocida como Delta, una de las variantes de Covid-19 más contagiosas que preocupa a la OMS.

Se trata de dos personas que ingresaron al país el 24 de abril y que provenían desde París, Francia. La funcionaria contó a FutureRock que ambos viajeros fueron aislados "automáticamente junto a sus contactos estrechos".

Además, explicó que los dos pasajeros habían partido de origen con testeos PCR negativos. Sin embargo, al ser hisopados en el Aeropuerto de Ezeiza se detectó que habían contraído el virus. Hasta el momento, los contactos estrechos no contrajeron la enfermedad.

Cabe destacar que, según indicó Carignano, los casos no son nuevos, sino que fueron informados a principios de mayo: "esos hisopados se mandaron al Malbrán, que detectaron qué tipo de cepa era. A partir de ahí se buscan los contactos estrechos, quiénes estaban sentados al lado y se los aísla y se hace un monitoreo. Por esa razón, estas personas no circularon libremente y no se extendió el contagio".

La cepa que preocupa

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reclasificó los tres subtipos conocidos de la variante del virus de Covid-19 detectada en India: el B.1.167.2, continúa en la lista de variantes de preocupación internacional por su mayor transmisibilidad y las primeras señales de la necesidad de completar los esquemas de vacunación.

El presidente Alberto Fernández admitió ayer que está preocupado por la variante india denominada Delta y sostuvo que se está analizando cómo evitar que ingrese al país "y arruine todo lo hecho". Es que si bien no circula de forma comunitaria en la Argentina, el mundo investiga si esta "cepa" está asociada con una mayor capacidad de causar reinfecciones y de enfermar más gravemente, así como también de reducir la eficacia de algunas vacunas.

Cabe señalar que la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reclasificó los tres subtipos conocidos de la variante del virus de Covid-19 detectada en India: el B.1.167.2, continúa en la lista de variantes de preocupación internacional por su mayor transmisibilidad y las primeras señales de la necesidad de completar los esquemas de vacunación.

La variante Delta es la que circula de forma mayoritaria en el Reino Unido donde crece la preocupación: investigan si está asociada con una mayor capacidad de causar reinfecciones y de enfermar más gravemente, además de poder evadir el sistema inmunológico, como también lo señala la OMS en su última actualización epidemiológica, de acuerdo con la evidencia científica disponible.

Incluso, para algunos expertos británicos puede ser el comienzo de una tercera ola, lo que amenaza con abortar la tan esperada temporada de vacaciones. De hecho, el gobierno de Boris Johnson evalúa seriamente postergar el plan de desescalada previsto para el 21 de junio, lo que castigaría duramente al sector turístico.

Además, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos instaron a acelerar el ritmo de vacunación contra el covid-19, sobre todo entre los adolescentes, ante la expansión en el país de la variante Delta.