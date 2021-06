Dos jóvenes demorados por pescar en propiedad privada sin permiso

Policiales

Ambos tienen 24 años y fueron interceptados en la Cantera "El Granito". Intervino personal policial de Loma Negra. En la infracción tiene injerencia el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Personal de la Subcomisaría Loma Negra interceptó a dos jóvenes de 24 años en Cantera "El Granito". Los mismos se hallaban pescando en propiedad privada sin permiso habilitante.



Ambos fueron trasladados a la seccional policial donde se realizaron las actuaciones de rigor.

Se instruye una causa por infracción al artículo 13 de la Ley 11.477 con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario.

En la presente normativa se especifica que "queda prohibido en toda la jurisdicción de la Provincia a) Arrojar, colocar hacer o dejar llegar a las aguas en forma permanente o transitoria sustancias nocivas para la biología marina; b) La intercepción de peces en cursos de agua, mediante instalaciones, atajos o aparejos fijos u otros procedimientos que atenten contra la conservación de la flora y fauna acuáticas; c) Introducir toda fauna o flora exótica, agregar o difundir las existente que no sean de cultivo o crianza en cautividad; d) Utilizar toda clase de artes, máquinas, útiles o todo otro artefacto o procedimiento de pesca, sin expresa autorización del organismo competente. e)Pesca con embarcaciones en el interior de los puertos artificiales; f) Capturar recursos pesqueros en zonas vedadas a la pesca o especies que no hayan alcanzado su desarrollo comercial y g) Explotar irracional o ineficientemente los recursos pesqueros.