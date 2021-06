Entre barreras, mamparas, vidrios y policarbonatos

Información General Día del Vidriero

Carlos Ripoll y su hija Renata llevan adelante "Vidriería Olavarría" con 13 años de trayectoria. El local comercial está ubicado en Avenida Pellegrini 1928.

Cierto toque artesanal distingue a Vidrios Olavarría. Es algo que "nació con la marca", hace ya 13 años, por lo que no deja de ser un sello importante de la empresa de Carlos Ripoll, ubicada en Avenida Pellegrini 1928 (entre Balcarce y Las Heras), porque más allá de llevar a cabo un trabajo prolijo y eficiente -otra de sus características- ha incursionado en muchos trabajos que han ingresado en muchos domicilios olavarrienses, justamente a partir de una idea y un diseño de su hija Renata.



Pero más allá de eso -que luego iremos desarrollando- Vidrios Olavarría desde hace un año, cuando comenzó esta nueva forma de vivir en todo el mundo debido al coronavirus, ha incorporado un par de trabajos que fueron incorporados rápidamente.



"Estamos trabajando mucho, felizmente, dentro de este marco por culpa del Covid-19. Fundamentalmente seguimos con el tema de las barreras sanitarias y también las mamparas, por lo que acá hacemos un trabajo variado y también agradecemos que es bastante lo que vamos realizando para nuestros clientes día tras día. El año pasado comenzó la pandemia y en ese momento se puso de moda, lamentablemente, la barrera sanitaria. Aunque eso nos dio la posibilidad de aumentar nuestra producción. Eso se fue incrementando. Comenzamos colocándolas en las farmacias y después en distintos negocios, así como en estudios jurídicos, laboratorios y en las clinicas, también en el hospital, ya que es una protección muy importante para el empleado que los empleadores decidieron incorporar para cuidar a la gente" comenzó diciendo Carlos Ripoll.



"Respecto de las mamparas, tenemos la suerte que la gente con la pandemia ha comenzado a hacer cosas en sus casas y entonces hemos colocado muchas, así como las mamparas rebatibles y también los paños fijos. Tenemos las opciones para instalar en cuanto a mamparas: pueden ser las de vidrio laminado o vidrio templano, por lo que es diversa la posibilidad dependiendo del diseño. En ese caso, hay otra cosa para resaltar y es que las hacemos a medida, no hay una estándar, sino que tenemos la suerte de que el proveedor nos manda los herrajes a medida, ya que si bien vienen con un determinado formato, en nuestro negocio los acomodamos y adecuamos a las medidas que necesitamos pa ra el cliente. Así que pedimos los herrajes a Córdoba y nosotros proveemos el vidrio, y después terminamos de armar la mampara. Vamos al domicilio, tomamos las medidas, cotizamos, pasamos el precio por WhatsApp al cliente, y si acepta comenzamos a trabajar enseguida" agregó Ripoll, quien resaltó que en este momento el horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 17.



"Por otra parte, tenemos policarbonato compacto y policarbonato alveolar, mientras que estamos haciendo frentes de vidrio templado. Obviamente, el tema de ventanas y espejos también continuamos colocándolos, como ha sido siempre en Vidrios Olavarría, ya que el espejo tiene mucha salida. Lo que no proveemos en este caso son los marcos, sino que el cliente nos acerca el marco y le ponemos el vidrio. Pero gracias a una idea de mi hija Renata -que me ayuda mucho en el negocio- contactamos a un herrero amigo para que nos hiciera unos espejos redondos en vidrio, y a ese producto lo tenemos en la vidriería para que la gente pueda verlo. Fue una idea y un diseño de ella que la aplicamos y salió muy bien, estamos contentos con Renata quien además se ocupa de la administración, de armar presupuestos, de los trámites del banco, de hablar con el contador y además diseña, ya que siempre se le ocurren ideas" dijo -muy feliz- Carlos Ripoll, quien continuó hablando de diversos productos que se hacen en Vidrios Olavarría para su gran y numerosa cartera de clientes.



"En cuanto al policarbonato compacto lo vendemos por metro cuadrado; se usa para las barreras sanitarias inclusive, y también en las máquinas que trabajan en las canteras y en las fábricas, para reemplazar los vidrios de la cabina de la maquinaria cuanto se rompen. En cuanto al alveolar, se coloca en portones y ventanas por lo que tiene un uso bastante similar al vidrio ya que no se rompe y tiene una excelente prestación, no es peligroso como el vidrio porque no se rompe jamás. A veces, por precaucion con animales o cuando hay chicos en la casa, generalmente se coloca en las ventanas o en una puerta fija o en los portones de salida de las casas" explicó Ripoll, quien se respalda en su familia (su esposa Stella Maris Martín y sus hijos Renata y Rafael) y en Fernando Pechero, un permanente colaborador.



"Mientras que los frentes de vidrio templado se hacen a medida. Los vidrios, en este caso, pueden ser laminados o templados o bien de 10 milímetros crudo, aunque este éltimo se está dejando de usar por el tema de la seguridad y porque más que nada actualmente se usa el llamado "5 más 5", pero el costo es otro. Es más caro, tiene otra característica, otra prestación, porque si se rompe el vidrio queda armado y no se cae. Pero en los comercios se opta por esta alternativa por un tema de seguridad" terminó diciendo Carlos Ripoll respecto de todos los trabajos, inclusive con diseño propio, que se realizan en Vidrios Olavarría.