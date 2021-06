Barrio Carlos Pellegrini: quedó libre el hijo del hombre que fue asesinado la semana pasada

11.06 | Policiales La medida de la Justicia fue resuelta en el transcurso de los últimos días

El crimen sucedió en la madrugada del pasado viernes en un domicilio de Antártida Argentina y Elpidio González, luego de que la víctima de 49 años recibiera un puntazo en el pecho. El acusado fue imputado ese día por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".

En el transcurso de las últimas horas la Justicia de Olavarría resolvió liberar al joven de 27 años que fue detenido una semana atrás, acusado de haber asesinado de un puntazo a su padre en el marco de lo que habría sido una discusión en la vivienda en la que convivían. La Fiscalía 5 había requerido la detención del hijo de la víctima fatal al Juzgado de Garantías Nº 2, pero el último miércoles fue liberado.



El joven de 27 años fue aprehendido el viernes pasado por la mañana, luego de que, según indicaron voceros policiales, reconociera haber sido la persona que hirió mortalmente a su padre con un elemento corto punzante a la altura del pecho. Si bien la víctima, Marcelo Fabián Iriarte, intentó pedir auxilio en la casa de un familiar, a unas cuadras cayó tendido en el suelo y la policía lo encontró ya sin vida.

Luego de que arribaran agentes policiales de distintas dependencias y personal del Poder Judicial de nuestra ciudad, comenzaron a realizarse distintas medidas y pesquisas en la vivienda donde Iriarte fue atacado, y también en las inmediaciones del lugar donde lo hallaron muerto, en Antártida Argentina entre Lebensohn y Juan XXIII.

En ese contexto se determinó que cuando fue apuñalado Iriarte estaba sólo con su hijo en el domicilio, y fue en el transcurso de las primeras horas de la investigación que el joven confesó ante las autoridades presentes en el lugar que había sido él quien hirió a su padre, presumiblemente en el marco de una discusión.

De manera inmediata se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 especializada en Violencia Familiar y de Género, y fue su titular, la fiscal Viviana Beytía, quien imputó al acusado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo". En esta instancia la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías Nº 2 de nuestra ciudad la conversión de aprehensión en detención, medida que finalmente no se efectivizó, luego de que el miércoles último el chico recuperara la libertad.

Si bien no se brindaron detalles acerca de las circunstancias que llevaron a que se tomara esta decisión, no se descarta que la actitud del joven de ponerse a disposición de la Justicia y no resistirse a ser capturado pocas horas después de que asesinara a su padre haya sido tenido en cuenta como atenuante para que las autoridades judiciales entendieran que puede continuar el proceso en libertad; además de que no existiría peligro de fuga o de que llevara adelante alguna medida que entorpeciera la investigación en curso.

El homicidio de Iriarte sucedió alrededor de las 3.30 de la mañana del pasado viernes, y cuando el personal policial y la ambulancia del SAME llegaron hasta el barrio el hombre de 49 años ya había fallecido. Trabajaron agentes del Comando de Patrullas Olavarría, la comisaría Segunda, la Subdelegación Departamental de Investigaciones Olavarría y de Policía Científica de nuestra ciudad.