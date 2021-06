Expedientes sobre formación en temas ambientales marcaron la sesión del HCD

Política Cruces y discusiones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

Se creó el "Paseo Juan Naviliat" en Colonia Nievas. Olavarría adhirió a la ley provincial que establece la capacitación para el personal estatal en ambiente y desarrollo sustentable. Apoyo para la flamante "Ley de Educación Ambiental Integral".

Josefina Bargas - @JosefinaB - [email protected]

El jueves, se concretó la sesión ordinaria del Concejo Deliberante en formato virtual y con transmisión online. Hubo fuertes cruces y discusiones entreJuntos por el Cambio y Frente de Todos con la mirada puesta en la gestión provincial. Igualmente, todos los expedientes en debate se aprobaron por unanimidad.



Entre los proyectos más destacados del orden del día se contaron dos iniciativas vinculadas con la formación en temáticas ambientales: la adhesión a la ley provincial que establece la capacitación para el personal estatal y el apoyo a la "Ley de Educación Ambiental Integral".



Además, se creó el "Paseo Juan Naviliat" en el espacio circundante de la capilla "San Miguel Arcángel" de Colonia Nievas. Se trata de la propuesta que había impulsado la Sociedad de Fomento de la localidad a principios de año.



Educación ambiental



Se aprobaron con los votos de todos los ediles las iniciativas que el interbloque Frente de Todos presentó sobre temas vinculados a la educación ambiental.



De esta manera Olavarría adhirió a la Ley 15.276 de la provincia de Buenos Aires que establece la "capacitación obligatoria en ambiente y desarrollo sustentable para todas las personas en funciones públicas". La concejal Mercedes Landívar fue la encargada de presentar la propuesta: "no es un punto de llegada, es el punto de partida para la educación ambiental. Necesitamos garantizar conocimientos para garantizar que nuestras pol públicas sean de calidad" dijo.



Destacó y agradeció "a todos los bloques por haber recibido de muy buena manera este proyecto". Comentó que la ley provincial -recientemente aprobada y en correlación con la ley nacional "Yolanda"- alcanza a "todas las personas que se desempeñen en los diferentes niveles y jerarquías en los tres poderes del estado provincial" para su capacitación en "desarrollo sostenible y materia ambiental".



Definió a la normativa como "parte de un cambio de paradigma que tiene una concepción diferente del ambiente, una concepción integral, holística. Es parte de una formación, un debate, una transformación para la que ya no hay marcha atrás". A su vez, consideró que con su puesta en marcha "vamos a contribuir a una gestión estatal y la construcción de una Argentina ambiental sostenible".



El objetivo de las capacitaciones previstas es generar "pensamiento crítico y calificado de quienes generan e implementan las políticas públicas".



En la ordenanza aprobada se prevé que la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable municipal será el organismo encargado de la aplicación. Landívar afirmó que "es primordial el desarrollo de estas capacitaciones en el Partido de Olavarría. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar el lugar donde vivimos".



Guillermina Amespil (Juntos por el Cambio) intervino para señalar el contacto que se mantuvo con el área de Desarrollo Sustentable municipal durante el estudio del proyecto y subrayó que "hace más de 15 años que en Olavarría el Municipio lleva adelante programas ambientales muy fuertes, con lo cual es una política instalada".



Más adelante se debatió brevemente y se aprobó una comunicación mediante la que el cuerpo deliberativo manifestó "beneplácito y apoyo" a la ley nacional 27.621 de "Educación Ambiental Integral". Con esta normativa aprobada a mediados de mayo "pasó a ser materia de estudio en todos los establecimientos educativos" indicó Mercedes Landívar, quien añadió que "es un aporte fundamental a la formación ciudadana y a la toma de conciencia del cuidado del planeta".



"Se necesita un crecimiento equitativo, sin contaminación, que no haga menos vivible el país, y que sea sustantable" cerró la concejal del Frente de Todos su intervención. La votación fue unánime.



Cruces



Dos extensas discusiones se dieron ayer en la sesión legislativa en las cuales el eje estuvo en la gestión provincial: Juntos por el Cambio lanzó distintas críticas a la asignación de recursos para obras públicas y a la campaña de vacunación contra el Covid que generaron respuestas de los concejales adherentes al Frente de Todos, las cuales a su vez llevaron nuevas respuestas. Lo cierto es que los temas locales que se plantearon en esas oportunidades pasaron a segundo plano.



En la primera ocasión el interbloque había planteado un pedido de los vecinos del barrio Santa Isabel para acceder a la red de cloacas. La respuesta la dio la concejal Cecilia Krivochen (JxC) quien señaló que para poder llevar adelante tal obra se requiere, previamente, construir un nuevo colector cloacal estimado en más 80 millones de pesos que "en este contexto para el Municipio es mucho". En ese marco buscó contraponer la inversión de la gestión provincial: "hay 190 millones destinados a la Casa de la Provincia en Olavarría. Con ese presupuesto haríamos ese colector tan importante" lanzó.



Juan Sánchez (FdT) salió a retrucarle y retomó el déficit del Municipio en 2019: "la reelección del intendente en 2019 nos costó de 354 millones de pesos de déficit, hubiéramos hecho cuatro colectores cloacales". Lo siguieron Guillermo Santellán y Mercedes Landívar, de la misma bancada, para sumar cuestionamientos a la anterior gestión provincial de Juntos por el Cambio. Por su lado, Amespil y Martín Endere (JxC) retomaron críticas al Frente de Todos.



Celeste Arouxet (Radicales en Juntos por el Cambio) buscó cortar los intercambios y devolver el eje local. Se quejó de que el Municipio "en dos años invirtió menos de 1% del presupuesto" y consideró que la gestión de las obras públicas "no es solamente armar carpetas y mandar a pedir, hay que gestionar con recursos propios".



La segunda -y última discusión- se dio en el tratamiento del expediente impulsado por el FdT que dio cierre a la sesión en la mañana de ayer: una expresión de "beneplácito" por la compra de vacunas por parte de la provincia de Buenos Aires que presentó el gobernador Kicillof días pasados. "El fragor de las discusiones hace que no podamos hacer hincapié en lo que verdaderamente importa: la salud" abrió -previsor- Sánchez la presentación del tema. Durante su exposición destacó que "esta semana llegaremos al hito de 40 mil olavarrienses vacunados con la primera dosis".



Amespil respondió adelantando el apoyo a la propuesta, pero se extendió con críticas al avance de la campaña nacional y a la diferencia entre la cantidad de dosis recibidas en el país y las efectivamente aplicadas.



Germán Aramburu (Renovación Peronista-FdT) consideró que las expresiones de la concejal "tienen un nivel de insensatez sorprendente". Pasó a cuestionar las "contradicciones" en los discursos de distintas figuras de JxC y aseveró que "ustedes tienen un nivel de esquizofrenia que me genera mucha ira, ustedes promueven una cosa y hacen otra".



Endere y Krivochen (ambos de JxC) salieron en defensa de Amespil y su intervención - "que no se anule la opinión de una concejal de este bloque" dijo el presidente del bloque oficialista- y Nicolás Marinangelli (JxC) sostuvo que "la sociedad nos tiene que ver unidos para poder gestionar en conjunto todo esto. A este debate no lo veo necesario".



En el cierre, Aramburu pidió disculpas a Amespil por las calificaciones expresadas y volvió a hablar Sánchez para buscar retomar el tema inicial. Habían pasado unas tres horas de sesión del Concejo cuando el presidente Bruno Cenizo dio por finalizados los debates.