Bajo la dirección de Fundación Huésped, se intentará acreditar la eficacia del primer inyectable preventivo contra el virus de la inmunodeficiencia humana.

En el medio de un Plan de Vacunación contra el Coronavirus, Argentina comenzó a probar la vacuna anti VIH, bajo la dirección de Fundación Huéped.

A finales del año 2019, la Fundación accedió a formar parte de un estudio a escala global denominado MOSAICO con el único y novedoso objetivo de probar la eficacia de la primera vacuna preventiva contra el VIH o virus de inmunodeficiencia humana.

La investigación, cuyas fases preliminares mostraron avances realmente prometedores, se encuentra siendo liderada actualmente por la Red de Estudios de Vacunas para el VIH (HTVN), perteneciente a los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH).

La fundación dirigida por el Dr. Pedro Cahn, también Director Científico, es precursora junto a centros en Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú y Polonia, en la aplicación de un preparado que, tras 40 largos años de espera, podría cambiar la historia.

De esta manera, la vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana busca brindar una mayor protección para el sistema inmunológico. Un detalle que no puede obviarse sobre ella es que este particular preparado cuenta con un pin preventivo. Esto significa que su aplicación efectiva ayudaría a evitar que personas puedan contraer la enfermedad y no erradicarla. Bajo esta premisa, uno del objetivos principales de la investigación es conocer con certeza si la vacuna es garantía de mayor seguridad.

Cahn expresó que : "hasta el momento, no hay ninguna vacuna con eficacia aprobada contra el VIH", otro de los motivos por los cuales el desarrollo del estudio MOSAICO no solo es pionero si no que, además, adquirió enorme trascendencia.

El presente estudio se encuentra en fase III, etapa en la que se llevan a cabo los ensayos a gran escala y que involucran a miles de personas en todo el mundo. Se trata del período definitivo para determinar su aprobación y posterior comercialización de la vacuna.

Historia

El primer caso que atendió Cahn fue en 1982, pero un año antes habían aparecido, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, los primeros pacientes del mundo con VIH.

El 5 de junio de 1981 -hace exactos 40 años- el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos anunció la aparición de casos raros de neumonía y Sarcoma de Kaposi en hombres gays. A partir de entonces, la pandemia comenzó a crecer.



Con información de: El Perfil