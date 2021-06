A 3 meses de la desaparición de Tehuel, una organización local intervino la ciudad cuestionando el rol del Estado

Este viernes, a tres meses de la desaparición de Tehuel De la Torre, el joven trans que desapareció cuando iba a una entrevista laboral en la localidad de Alejandro Korn, a través de un comunicado MuMaLa Olavarría explicó por qué decidieron "no obviar esta falencia del Estado en materia de resolución de su aparición".

En primer lugar, colocaron globos con frases que "esperamos inviten a la reflexión de los transeúntes y por último, nos apostamos en las escalinatas del Palacio Municipal, como forma de exigirle al Estado que se pronuncie al respecto, como así también, a la clase política y más aún, a quienes dicen interesarse en las consignas #NiUnaMenos a la cual hoy le agregamos #LasVidasTransTambienImportan".



Es el Estado, ¿Ausente, incapaz o mero desinteresado de brindar soluciones?

Y agregaron, "son ya #3MesesSinTehuel quien fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo, cuando se dirigía desde su casa de la localidad de San Vicente a la de Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires, para ver a Luis Alberto Ramos, quien está detenido junto a otro masculino, ambos saben qué pasó con Tehuel De la Torre, las pruebas confirman que serían los últimos en tener contacto con él. Hoy están presos, pero no han hablado y ello, entorpece la búsqueda de este joven trans de 22 años quien se dirigió a la casa de uno de los detenidos con la idea, o bajo el engaño, de que iba a conseguir trabajo como mozo en un evento. Desde ese día, no sabemos #DondeEstaTehuel".



Y sobre el final, dejaron algunas preguntas que buscan interpelar a la comunidad. Por ejemplo "vos: ¿Qué reflexión haces sobre este caso que deja expuesto que siguen habiendo desaparecidos en democracia?. Una realidad que no nos deja exentos de ser mañana las, los o les protagonistas. Es el Estado, ¿Ausente, incapaz o mero desinteresado de brindar soluciones? ¿Por qué debemos tolerar esto?", y afirmaron "seguiremos luchando por cada una de las vidas quitadas a manos del patriarcado, en cualquier tiempo y lugar, no nos moviliza una fecha en particular".