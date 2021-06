12.06 | Información General Liliana Schwindt

La diputada olavarriense, el día después de la aprobación en Diputados del proyecto que fue una de las grandes banderas de su historia política: reducir las tarifas de gas en las denominadas "Zonas Frías", entre ellas Olavarría. Dura referencia a declaraciones del intendente Galli.



Más de diez años hace que Liliana Schwindt presentó sus primeras inquietudes para lograr un abordaje diferencial para los usuarios de gas en Olavarría.

Soportó la indiferencia; encaró una ofensiva casi quijotesca contra el poder omnímodo y devastador que representó la dupla Macri - Aranguren para el bolsillo de los argentinos de ingresos medianos y bajos, y el jueves como a las 21.30 su prédica tuvo un final feliz.

Con 190 votos a favor, 16 en contra y 43 abstenciones, tras un debate que demandó casi cinco horas por la numerosa cantidad de diputados que se anotaron para exponer, la Cámara Baja aprobó y derivó al Senado el proyecto de ley que apunta a reducir las tarifas de gas en las denominadas "Zonas Frías", o de baja temperatura, en distintos puntos del país para beneficiar a alrededor de tres millones de usuarios. Entre ellos a varios miles de olavarrienses.

"Estoy muy contenta. Era algo que veníamos trabajando y pidiendo desde hace mucho tiempo; tantos despachos que caminamos, fuimos y vinimos sin ningún eco, y ahora haber alcanzado esto, una media sanción, que la semana que viene lo vote el Senado y lo podamos apurar para que aparezca en la próxima factura nos provoca una alegría que no se puede explicar" confesó la diputada olavarriense de la bancada del Frente de Todos, en camino desde Buenos Aires hacia Olavarría.

"En breve se va a promulgar la ley, porque hasta desde Jefatura de Gabinete y el mismo Alberto Fernández nos pidieron para interiorizarse de este tema. Sospecho que una vez que se vote en el Senado rápidamente va a estar reflejado en las facturas" evaluó.

Su movida arrancó con recursos de amparo en 2011. "Pero fuertemente lo encaramos en 2016, que ya hicimos presentaciones, nos empezamos a juntar con asociaciones de consumidores, metimos reclamos y hasta el mismo juez en el fallo avaló un poco nuestro planteo acerca de la zona en que vivíamos" recordó.

En ese momento, con el ex CEO de Shell Juan José Aranguren al frente del Ministerio de Energía de la administración macrista, era como pelear contra los molinos de viento.

"Nosotros lo explicábamos, pedíamos que lo hicieran ampliando este fondo fiduciario y nos decían que no. No es el cuento de la frazada corta, que para taparme una cosa me destapo otra. No le vamos a quitar recursos a la educación, a obra pública o alguna otra partida del presupuesto nacional. Reclamábamos una ampliación que no significaba un aumento grande en el resto de los usuarios para redistribuirlo" explicó.

Sobraron los momentos adversos en este recorrido. "Lo dije en la sesión. Yo agradecí muchísimo el apoyo a las asociaciones de consumidores, a los vecinos -sobre todos los de la costa- que armaron multisectoriales de usuarios, que mantuvieron vivo este reclamo cuando el contexto político no era el más favorable".

"El peor momento fue el tarifazo de Aranguren, que íbamos a audiencias públicas, que pedíamos audiencias en despachos, que se citaban a los funcionarios, y ellos me acompañaron. Después también, hasta que llegamos a este momento que por las restricciones por la pandemia no pudieron estar para disfrutar ese instante cuando se votaba el proyecto" describió.

Todos los votos negativos fueron por cuestionamientos acerca de la financiación. "Nosotros ya lo estamos pagando a esto. El aumento que vamos a tener en nuestra factura va a ser de 5 pesos, ni un caramelo, para explicarle a ellos que les gustaba decir que los aumentos del gas representaban una pizza o dos pizzas. Nunca tuvieron la voluntad de apoyarlo" dijo.

Como opuesto, Liliana destacó "la predisposición que siempre hubo en el Frente de Todos para estas cuestiones. Siempre destaco de cuando le presenté el proyecto a Máximo (Kirchner) su sensibilidad para comprenderlo. Yo también se lo he explicado a otros y no quisieron hacerlo, no tuvieron la voluntad política para impulsarlo".

Entre la oposición a este proyecto hubo un diputado de Tandil (Carlos Fernández) y uno de Bragado (Pablo Torello), dos de las ciudades cuyos vecinos serán favorecidos por la norma.

La presión fue tan grande en redes sociales para el dirigente tandilense que pegó un salto mortal en el aire, cambió su voto, y se manifestó en contra sólo del artículo 8. "Tenían desconocimiento del proyecto. Otros argumentaron que se va a generar una crisis energética sin precedentes; que nos vamos a quedar sin energía, como si por pagar el gas más barato la gente va a consumir una locura. Unos justificativos insólitos" cuestionó la legisladora.

Liliana Schwindt fue quien acercó a Máximo Kirchner, en el remate del debate, los datos en tiempo real de las temperaturas en Capital Federal (16º), Mar del Plata (7º), Bahía Blanca (7º) y en Olavarría (9º).

Luego de este dato el presidente de la Cámara, Sergio Massa, procedió a la votación, que dio guarismos lógicos según la opinión de la diputada Schwindt. "Cuando lo tratamos en las comisiones de Energía y Presupuesto y Hacienda, y escuchábamos los argumentos ya sabíamos cómo iba a votar cada uno" reveló.

"Sorprendió alguna diputada de Mendoza que estaba en contra y después terminó votando a favor. Llamó la atención el diputado Torello, que votó en contra de su propia ciudad (Bragado) sin ningún tipo de argumento" comentó.

A futuro, Liliana Schwindt dijo que los "usuarios olavarrienses no van a tener que hacer ningún trámite. Esto se va resolver automáticamente a través de los mecanismos de ANSES, AFIP. Quienes no perciban un ingreso por encima de los 4 salarios mínimos van a tener un descuento del 30% y aquellos que saben que no lo necesitan podrán optar por renunciar a este beneficio".

Cuando la charla estaba ingresando a su parte final y su auto empezaba a recorrer el entorno de Las Flores entró en el celular de la diputada Liliana Schwindt un link que le produjo indignación.

Las declaraciones del intendente Galli, diciendo que va a "seguir trabajando" para que los vecinos de Olavarría tengan el mismo tratamiento tarifario que los habitantes de la Patagonia.

"No tiene cara ese muchacho. Cuatro años gobernando 'Cambiemos' -recordó- y no movió un dedo. Y no abrió la boca con el tarifazo de Aranguren, no salió a defender a quienes lo padecieron, a quienes les sacaron el medidor, a quienes sufrieron intereses descomunales por boletas atrasadas", recordó.

"¿Galli no se dio cuenta de que todos los que están en una situación vulnerable ahora van a tener la misma tarifa que la Patagonia? ¿Quiere la tarifa patagónica para él, que tiene un sueldo de 500 lucas?" se preguntó.

En el mismo sentido, mencionó que "ellos no hicieron nada, al contrario, nos mataron con el tarifazo, pero ahora lo que nosotros conseguimos no es suficiente. Acá hay una decisión política de contemplar a los usuarios que vivimos en una zona desfavorable y yo estoy muy agradecida a todos los que nos apoyaron".

Ya con el teléfono dando señales de empezar a transitar zonas sin cobertura, se refirió a la lectura de esta culminación en clave política personal. "Si lo pensara en esos términos después de la lucha que inicié en 2008, que metí dos amparos con los que les hice ahorrar mucho dinero a los olavarrienses, tendría que haber sido la intendenta de la Ciudad. Quedó dinero circulando en mi ciudad, porque esa es otras de las cuestiones que no se tienen en cuenta de este proyecto: aquel que pagaba 10 mil pesos y ahora va a pagar 5, los 5 restantes van a quedar circulando para el consumo interno" cerró.

