Transporte público en el interior del país: "La situación hoy en día es terminal"

Información General Ramiro Di Giano, referente de Ola Bus

Desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros se reclama la redistribución del subsidio nacional. "Si la cosa sigue así la Fatap tiene estimado que el 60% de las empresas desaparecen".

Josefina Bargas

"Es un reclamo histórico que se profundizó a partir de la pandemia. La situación hoy en día es terminal. No estoy exagerando. Si la cosa sigue así la Federación (Fatap) tiene estimado que el 60% de las empresas desaparecen". Las palabras son del empresario local Ramiro Di Giano, referente de Ola Bus e integrante de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

En una entrevista con EL POPULAR se refirió a la demanda de aumento del Fondo Compensador para las empresas del interior del país prestadoras del servicio. El riesgo alcanza a más de mil empresas y unos 30.000 puestos de trabajo. "El colectivo quedaría andando en las grandes ciudades y en las capitales. En la provincia de Buenos Aires podés sumar Mar del Plata, Bahía Blanca, tal vez San Nicolás. El resto más tarde o más temprano desaparece" dijo.

"Quien tiene la llave de esto es el Ministerio de Transporte de la Nación, que se está haciendo el sota desde el año pasado" se quejó el empresario de Olavarría.

La Nación destina por mes 15.500 millones de pesos al transporte público por colectivo. De ese monto 1.500 millones son para todas las empresas del interior y 14.000 millones, para las del AMBA. Di Giano reconoce que es mayor la cantidad de empresas, trabajadores y usuarios en el Área Metropolitana. Sin embargo, la proporción no es la que se traduce de esa distribución. "El 60% de los colectivos, empleados, pasajeros y kilómetros están en el AMBA, y el 40% en el interior. Para las empresas de ambas zonas la estructura de costos y los salarios son iguales. Los neumáticos y el combustible valen lo mismo. Entonces no hay que ser un genio para concluir en que esos recursos federales se tienen que repartir 60 y 40, y no 90 y 10 como hasta ahora" subrayó.

A su vez planteó que esta desigualdad se traduce también para los usuarios: mientras en el AMBA el costo del boleto ronda de 18 a 20 pesos, en el interior ya se aprueban tarifas de hasta 60 pesos. "Es el efecto de los subsidios" aseguró el empresario.

Apoyo

La semana pasada el sector recibió el apoyo público de intendentes de ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe. Hubo reuniones virtuales y se dieron a conocer pronunciamientos.

"Los intendentes de General Pueyrredón, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca y Córdoba pedimos a la Nación que haya una distribución más equitativa de los subsidios al transporte. Queremos que todos los usuarios del país puedan tener un servicio moderno y sustentable" dio a conocer el intendente Guillermo Montenegro de Mar del Plata.

En el mismo sentido se expresaron Martín Llaryora (Córdoba) y Pablo Javkin (Rosario). Además adelantaron que esta semana harán otra reunión e invitarán a más intendentes para sumarse al pedido.

Cabe recordar que en Olavarría hace dos semanas había dado a conocer su postura, en el mismo sentido, el secretario de Gobierno municipal, Hilario Galli. "La desigualdad que hay entre el AMBA y el resto de la Argentina es cada vez más notoria. Si esto sigue igual, corremos el riesgo que desaparezca el transporte público" sostuvo.

En cuanto a los mandatrios provinciales, el reclamo está liderado por Jorge Capitanich de Chaco y quien preside la Liga de los Gobernadores del Gran Norte Argentino. ¿Kicillof se pronunció sobre este tema? "No, poco y nada" se lamentó Di Giano al tiempo que definió que desde las intendencias y las gobernaciones "hay una movida grande porque se quedan sin transporte".

Oferta rechazada

Por estas semanas se desarrolla la negociación paritaria con los trabajadores de UTA. Di Giano enfatizó que en el AMBA ya se cerró -"sin un paro, ni una medida de protesta"- y que para cubrir el costo la Nación destinó 3.500 millones de pesos más.

Por el contrario, para el interior, la oferta del Ministerio de Transporte fue aumentar 30% el Fondo Compensador. Esa propuesta se presentó ayer e inmediatamente fue rechazada. Di Giano la calificó de "vergonzosa" y considero que "no sirve para nada. Nos toman el pelo".

"Para cubrir sólo la paritaria, para poner a los trabajadores del interior en un plano de igualdad con los del AMBA, se necesitan 1.000 millones de pesos más por mes y ese 30% son 450 millones. No alcanza ni para la mitad de ese reclamo, más allá de todos los demás costos" detalló.

Adelantó que el martes habrá una reunión en la que estarán Fatap, el sindicato UTA, el Ministerio de Transporte nacional y "los gobernadores que quieran participar". Allí se enfatizará el reclamo de cara al jueves, donde continuará la paritaria con UTA. Si no se modifica el esquema de subsidio, "habrá medidas de fuerza de los trabajadores" adelantó el empresario.

"El único que puede solucionar esto es el estado nacional. Se escudan con que el problema lo originó la gestión anterior, la de Macri. Es cierto, pasaron la luz y el transporte a las provincias, pero no están en condiciones de subsidiar a esos dos servicios porque es una montaña de plata. Pero esta gestión, increíblemente para mí, no hace nada y profundiza la división entre el interior y el AMBA. Es muy fuerte lo que pasa" cerró Di Giano.