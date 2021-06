Un grupo de vecinos proyecta una reserva natural urbana en el Bioparque La Máxima

Forman parte de la entidad llamada EcOlavarría

Buscan potenciar acciones en pos de una mejor calidad ambiental. Trabajan desde hace tres años y proyectan cooperar con el Bioparque La Máxima a partir de la creación, planificación, resguardo y restauración del sitio.

Son diez y trabajan desde hace tres años en proyectos vinculados con el medio ambiente. Concretar acciones y generar mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente son pilares para esta ONG que se denomina EcOlavarría y que trabaja actualmente en iniciativas para cooperar con Bioparque "La Máxima".



"Somos un grupo de vecinos vinculados con la Naturaleza. Varios somos amigos, otros nos volvimos a reunir pasados algunos años con el objetivo de potenciar acciones para tener una mejor calidad ambiental en nuestra casa, Olavarría (eco -oikos- significa "casa" en griego antiguo)". Así se presentan los integrantes de EcOlavarría, la Ong creada en nuestra ciudad que hace foco en el cuidado del medio ambiente.



"Los integrantes de esta entidad de bien público iniciamos el trabajo colaborativo en el año 2018 con la intensión de cooperar con el bioparque La Máxima y proyectamos la creación, la planificación, el resguardo y la restauración del sitio: la reserva natural urbana", cuentan quienes forman parte de este grupo que -aun en pandemia- no frenó nunca su actividad.



Esta semana, en ese sitio ellos mismos hicieron visible su propuesta con la instalación del cartel que anuncia la iniciativa de crear allí una Reserva Natural Urbana.



Lo preside el ex director de La Máxima doctor Carlos A. Romero, y está integrado también por Mariel Umpiérrez, Ana Elisa Spinella, Carolina Pizzi, María Emilia Bais, Roberto Barbiero, Alejandra Gelso, Ivone Olivetto, Matías Ramírez y Alvaro Mosca.



"El propósito de nuestra tarea hoy es restaurar el pastizal pampeano en esta reserva lindera al parque". Este espacio de conservación de la flora y fauna nativa "nos permitirá detener el colapso de la biodiversidad, mejorar la vida de los ciudadanos y contrarrestar el cambio climático, decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas", explican.



En todo este tiempo, han trabajado en la presentación de su proyecto a las autoridades municipales y a los concejales. También llevaron su propuesta a los vecinos del barrio, a otras ONG's, a varios asesores científicos y técnicos.



"¿Te prendés?", se titula una nota que compartieron con vecinos de La Máxima para sumar voluntades a la tarea de cuidado. Es que, la responsabilidad empieza por las acciones de cada uno.



Con vocación de servicio y amantes de la naturaleza, como se definen los propios integrantes de la agrupación., repartieron folletos donde exponen el objetivo del grupo: trabajar para proteger el Bioparque, "que no dañen los árboles, que no arrojen basura, etc".



¿Cómo colaborar? llamando al 147 las 24 horas del día o comunicándose con La Máxima al 423211 o a Obras Públicas de la Municipalidad al 420535.



Hay algunos avances y decisiones a favor de este proyecto. Por eso, sostienen que "vamos a insistir, visualizar, reimaginar este sitio en beneficio de toda la comunidad. Continuaremos trabajando en diversos proyectos sumando voluntades, hoy somos 10 ecolavarrienses con el deseo de participar activamente en un presente y un futuro más sostenible".