El Tren Sanitario permanecerá hasta el martes: aplican vacunas de "gripe y neumonía"

Además se incluyen las dosis del calendario anual. También se realizan testeos para detectar al Covid. "La idea es que los vecinos se puedan acercar y traigan sus dudas" dijo la coordinadora de la actividad.

Carolina Guerrero, coordinadora del Tren Sanitario, expuso ayer a EL POPULAR Medios los servicios a los cuales los olavarrienses podrán acceder con llegar hasta la Estación de Trenes local.



"La idea es brindar atención sanitaria a todos los vecinos y vecinas que se quieran acercar". En ese contexto, señaló que "quizás los ejes más principales que venimos trabajando en estos recorridos fueron lo que es la vacunación, que es el calendario completo, que incluye gripe y neumonía".



La terapista ocupacional advirtió que "no estamos realizando vacunación Covid por el momento pero sí realizamos la inscripción a la vacuna, que es muy importante justamente para obtener el turno en el futuro. Así que si hay algún vecino que tenga alguna duda acerca de la inscripción o no sepa cómo hacerlo o tenga dudas en sí sobre la vacunación, por esos motivos se puede acercar sin ningún problema", destacó.



Asimismo, en la formación el Ministerio de Salud provincial "también estamos realizando diagnósticos para personas que tengan sintomatología compatible con Covid y respecto de la atención médica, tenemos medicina general", agregó la profesional.



Guerrero subrayó que "la idea es que los vecinos se puedan acercar. Más allá de si no hay una cuestión puntual, que se acerquen, que traigan sus dudas. Si necesitan alguna cuestión que no podamos resolver puntualmente en el tren, que vengan igualmente, así vemos si podemos realizar algún tipo de articulación con el Municipio; la idea es justamente trabajar en conjunto".



Sobre la actividad desplegada en el primer día del Tren, declaró que "hoy la verdad que estuvo muy tranquilo en Olavarría pero la invitación está más que abierta. A quien quiera acercarse, estamos de 9 a 16".



En su itinerario por el ex Ferrocarril Roca, la formación permanecerá en nuestra ciudad hasta el próximo martes y luego, los días "16 y 17 de junio estará en General La Madrid; el 18 y 19, en Coronel Suárez; 20 y 21, en Pigüé; 22 y 23, en Saavedra; 24 y 25, en Tornquist; y la última estación será el 26 de este mes en Bahía Blanca".



El tren cuenta con "equipamiento, tecnología e insumos. Su 'tripulación' está conformada por un equipo de salud especialmente preparado, que va a rotar cada una semana y estará compuesto por un técnico, un enfermero administrativo, tres enfermeros para hisopados y vacunación, un bioquímico, dos médicos generalistas para consultorios y personal de mantenimiento".



Además, el equipo médico realizará controles de urea, creatinina y glucosa, como también otros exámenes bioquímicos. A la vez se desarrollarán hemogramas y hepatogramas. Los vagones fueron cedido por Trenes Argentinos y fueron especialmente acondicionados con área de depósito y freezer".