Olavarría recibió las reliquias de Carlo Acutis

Se trata del "ciberapóstol" de la Eucaristía quien murió de leucemia el 12 de octubre de 2006, a los 15 años de edad.

En cuanto a las parroquias que recibirán las reliquias del joven beato Carlo Acutis, ayer fue el turno de San Vicente; mientras que hoy en Fátima se hicieron las misas del Hospital y en la parroquia; y en San José desde ayer hasta mañana lunes estará expuesta la muestra que acompaña las reliquias, habrá momentos de oración y la celebración de las misas en horarios habituales momentos de oración y la celebración de las misas en horarios habituales.



Visita de esperanza



A través de un texto alusivo que envió a modo de colaboración Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe de Olavarría, se explica que "en este tiempo particular que estamos viviendo, tenemos una visita de esperanza en nuestra ciudad de Olavarría: ¡Nos visita Carlo Acutis!. El "ciberapóstol de la Eucaristía. Murió de leucemia el 12 de octubre de 2006, a la edad de 15 años.



El caso concreto de Carlo es que, el 10 de octubre de 2020, en la ciudad italiana de Asís, (Italia) fue beatificado. (Beato es una persona fallecida que puede ser honrada en culto cuando la Iglesia ha certificado sus virtudes). El papa Francisco aprobó el milagro que hizo Carlo Acutis, la curación de un niño brasileño en 2010, que padecía una malformación congénita del páncreas y que solo podría curarse con una intervención peligrosa y compleja.



Las reliquias del joven Carlo Acutis están recorriendo Argentina y llegan a nuestra ciudad desde ayer y hasta el lunes.



Este joven fue un estudiante italiano y un aficionado programador de informática, mejor conocido por documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo y catalogarlos en un sitio web que creó antes de su muerte. Tuvo una devoción particular a Jesús Eucaristía y a la Virgen María. Como a los demás jóvenes, le encantaba el fútbol, tenía muchos amigos y ayudaba como voluntario en los comedores populares y como catequista y llevando la Palabra de Dios a través de la Web.



Compartimos frases cargadas de esperanza ante esta realidad que estamos viviendo: "Hay gente que sufre mucho más que yo". "Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia". "Una vida es verdaderamente hermosa solo si llegamos a amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos".



Acercarnos a venerar las reliquias de un santo, de un beato, es una manifestación concreta de nuestra fe en la Resurrección. Es una de las maneras en que los santos y santas de Dios siguen evangelizando y estando sensiblemente entre nosotros, acompañándonos en nuestros caminar. Si ellos pudieron llevar una vida acorde con la Voluntad de Dios e inspirados por su Espíritu le supieron decir que sí, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? ¡Qué gran desafío! Nos confiamos a Carlo recordando su frase más conocida: "Todos nacemos como originales, muchos mueren como fotocopias".