¿Qué es la Ozonoterapia? Los usos y las múltiples maneras de aplicarlo

AMORES PERROS

No es nuevo, sin embargo es una terapia muy beneficiosa que volvió a estar en auge. Sirve para los pacientes gerontes, para atender alergias, diabetes, úlceras, infecciones de la piel, dolores crónicos y más. Otra característica es que se puede aplicar de varias formas.

La Ozonoterapia es la utilización del ozono como recurso terapéutico mediante diferentes vías de administración. Estos componentes ejercen dos efectos principales: la Oxidación y Oxigenación, con el objetivo de obtener beneficios en el organismo de los seres vivos.



Un día, pero no cualquiera me crucé con Antonella Barón, médica veterinaria olavarriense que estudió en Tandil y se capacitó e hizo experiencia en Capital Federal. Antonella volvió a nuestra ciudad y trajo con ella la ozonoterapia aplicada a los animales.



No. No es una técnica nueva, sino que surgió en los ´70 tuvo su época de esplendor y ahora está de nuevo en auge.



¿Qué es el Ozono?



La palabra ozono deriva del vocablo griego "ozein" que significa tener olor. Puede notarse su olor fosforado después de producidas descargas eléctricas en el aire. Es una forma alotrópica del oxígeno, inestable en condiciones habituales y que revierte a oxígeno molecular. Su nombre químico es peróxido de oxígeno y su fórmula es O3.



El ozono es uno de los agentes oxidantes más fuertes conocidos por el hombre, el segundo oxidante molecular más potente, después del flúor. Es además un agente decolorante muy efectivo y un potente destructor de gérmenes: mata bacterias y hongos e inactiva virus mucho más rápidamente que el cloro.



Por eso, se puede usar para innumerables patologías o dolencias en los animales.



La Ozonoterapia es la utilización del Ozono como recurso terapéutico en la medicina, mediante diferentes vías de administración. Estos componentes ejercen dos efectos principales: la Oxidación y Oxigenación, dando resultados beneficiosos para el organismo.



La Ozonoterapia, modula el estrés oxidativo y el sistema inmunológico, mejora el metabolismo del oxígeno, es analgésico y antiinflamatorio y un poderoso antimicrobiano. No posee efectos colaterales ni toxicidad si el ozono es empleado en dosis controladas y vías adecuadas. Es compatible con cualquier otra medicina o tratamiento convencional. Dato no menor.



Ahora bien, para qué pacientes o en qué casos puede usarse. Vale aclarar que hasta el momento, este tipo de terapia debe ser aplicada por un profesional, en este caso Barón porque aún no ha incorporado en cremas o ungüentos que sería una manera de aplicarle ozono al animal.



La Ozonoterapia por su estrés oxidativo puede reducir más de 250 enfermedades. Incrementa el metabolismo del oxígeno, con lo que se libera más oxígeno en las células y en los tejidos que respiran más rápido, y dan lugar a la liberación de más glucosa. Por lo tanto, su organismo contará con mucha más energía y aumentarán sus defensas para luchar contra las enfermedades.



Desde dolores crónicos, displasias de cadera, por heridas, es muy efectivo contra bacterias, virus, parásitos y hongos. Tiene efecto revitalizante y regenerador de los tejidos. También es anti inflamatorio, ya que inhibe sustancias que producen dolor e inflamación, importantes sobre todo en las mascotas que ya presentan una edad avanzada.



Por consultas la pueden encontrar en Instagram como Vete.Friendly o al teléfono 2284-331993.