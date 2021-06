Sólo tres de cada diez hombres mayores de 50 años se hacen controles de próstata

Información General Medicina preventiva

Así surge de una encuesta realizada a más de 1.400 argentinos. El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más frecuente en hombres en nuestro país, con 12.000 casos nuevos al año.



Una encuesta reveló que solo tres de cada diez hombres mayores de 50 años se realizó el control de próstata anual recomendad en la Argentina, mientras que solo la mitad tiene un urólogo de cabecera.



El relevamiento, denominado "Salud e Información en 2020", incluyó 1.405 participantes (de los cuales 358 eran hombres mayores de 50 años).



Preocupada por estos resultados, la Fundación Aciapo hace un llamado a tomar conciencia, porque -detectado en estadios tempranos- el cáncer de próstata es sumamente tratable con buen pronóstico, no así cuando se detecta tarde.



Nada reemplaza los chequeos anuales en forma preventiva, porque son los que permiten detectar enfermedad en estadios precoces, antes de que ésta avance. Sin embargo, también son señales de alerta de posible enfermedad prostática (cáncer o hiperplasia prostática benigna) síntomas como aumento en la frecuencia al orinar, flujo débil e interrumpido, dificultad para orinar para vaciar la vejiga por completo, sangrado al orinar, disfunción eréctil o dolor en la cadera o pelvis, entre otros.



"Este hallazgo de la enorme cantidad de hombres que no controlan su próstata es alarmante, sobre todo porque no es una conducta exclusiva de situación de pandemia, sino que representa el compartimiento habitual de las conductas de los varones y está en línea con lo que se ve a diario en la práctica médica", expresó Juan Pablo Sade, médico especialista en Uro-Oncología del Instituto "Alexander Fleming" y del Hospital Universitario Austral.



"Ciertamente, no es un control de rutina que el hombre haya incorporado, a pesar de que es vital para detectar a tiempo enfermedades como el cáncer. Si como sociedad no tomamos medidas para revertir esta situación, lamentablemente seguiremos viendo en los próximos años miles de casos de cáncer de próstata diagnosticados en estadios avanzados, etapa en la que -como en cualquier otro tipo de cáncer- su abordaje generalmente presenta un peor pronóstico", agregó el especialista.



Entre otros resultados del relevamiento, se encontró que sólo 1 de cada 2 hombres mayores de 50 tiene un urólogo de cabecera (por lo que la otra mitad no sabría con quién hacerse controles si lo quisiera).

Además, un poco más de la mitad (51%) declara estar muy informado sobre el cáncer de próstata y conocer sus síntomas. Tal como se vio, estar informado incentiva las visitas al urólogo, porque el 48% de los que están muy informados, acuden para un control anual.

"Culturalmente, los hombres van menos al médico que las mujeres y existe cierto miedo o tabú alrededor del chequeo en sí, pero es importante que el paciente vaya el urólogo y conversen para juntos evaluar qué exámenes son necesarios. Más allá de que el tacto rectal, en caso de que sea necesario, aunque mínimamente invasivo, pueda generar una mínima incomodidad, es altamente beneficioso si ayuda a diagnosticar a tiempo un cáncer y, por ende, a salvar la vida de la persona", explicó Marta Artigas, presidenta de la Fundación Atención Comunitaria Integral para el Paciente Oncológico (Aciapo).

La encuesta también mostró que, entre los que nunca se hicieron un control, el 75% no planeaba hacerlo, lo que evidenció la necesidad de un cambio cultural para prevenir en salud. "Los números de esta encuesta son tan preocupantes como útiles, porque nos dan la pauta de dónde estamos parados y desde dónde tenemos que construir para lograr una sociedad con menos cáncer y vidas más largas y plenas.

El diagnóstico temprano y el cumplimiento del tratamiento indicado son dos pilares en ese camino", subrayó Artigas.

Para acompañar a las personas en su camino hacia los controles de próstata, la identifi cación de un especialista en la zona, los hospitales de referencia con Servicio de Urología, Aciapo lanza www. controlatuprostata.com.ar, una plataforma con información para la comunidad sobre cómo detectar el cáncer de próstata a tiempo, signos y síntomas, cifras de su impacto en nuestro país, además de un cuestionario para responder online y confirmar si uno tiene indicación de realizarse el control prostático. A partir de allí, la asociación se pone en contacto directo y acompañará a la persona con más información, recordatorios, asistencia y seguimiento.

"Una vez que identificamos todo lo que les cuesta a los hombres dar ese primer paso hacia el turno con el urólogo, nos propusimos allanar ese camino y esta plataforma intenta acercar a los hombres al urólogo, así sea con el hecho de identificar si uno tiene indicación de controlarse la próstata", sostuvo Artigas.

La recomendación es que todos los varones mayores de 50 años realicen una consulta por año con el urólogo. Si no cuentan con un especialista de confianza, su médico de cabecera probablemente pueda referirlos. Por otra parte, aquellos mayores de 40 años que tengan antecedentes familiares de la enfermedad o sepan que presentan la mutación genética BRCA 1 o BRCA 2 también deben visitar anualmente al urólogo o con la periodicidad que éste indique.

Una vez que la persona completó el formulario, pasa a integrar la base de datos de la asociación y se lo contacta para acompañarlo en el proceso de obtener un turno, se le envían recordatorios antes del turno y en forma anual, se le hace llegar información y se abre esa vía de comunicación.

"En los casos en que se diagnostique enfermedad oncológica, tenemos también todo un abanico de servicios en Aciapo para acompañar ese camino con la enfermedad y navegar el sistema de salud, que en nuestro país puede ser un verdadero desafío", afirmó Artigas.