Ola de Covid en La Madrid: "estamos atravesando un momento difícil, complejo y doloroso"

La Madrid

El intendente Randazzo, junto con Cecilia Alvarez y Héctor Rodríguez Bay, explicaron cómo se encuentra el distrito. Advirtieron que el sistema sanitario está al borde del colapso.



"Estamos atravesando un momento difícil, complejo y doloroso. Estamos en una tragedia en el mundo y en nuestro pueblo", sintetizó el intendente Martín Randazzo antes de anunciar las nuevas medidas restrictivas que regirán en General La Madrid hasta el martes 22 de junio. El mandatario, junto con Cecilia Alvarez y Héctor Rodríguez Bay que conforman el comité de expertos, brindaron además un panorama epidemiológico y resumieron que "el sistema sanitario está en una situación crítica".



Hasta el último parte informativo, en el Hospital "Dr. Mariano Etchegaray" había 10 personas internadas en el piso Covid y dos en UTI con asistencia respiratoria.



En ese contexto, Randazzo advirtió que "la posibilidad de que colapse el sistema es muy cercana" y por ello anunció las medidas que llevarán a La Madrid "a una Fase 2 estricta" por los próximos 10 días.



Así se comunicó que el horario de funcionamiento de los comercios será hasta las 19 horas y se podrá circular en la vía pública hasta las 20 horas.



En el caso de los locales gastronómicos, se comunicó que sólo se habilitará para el caso de los esenciales y sólo podrá haber una persona por mesa, además de deberán mantener los protocolos Covid. Podrán permanecer abiertos hasta las 19 horas, y luego podrán funcionar con servicio de delivery



Se suspenden las actividades deportivas de más de una persona en espacios cerrados o al aire libre. También las actividades recreativas, deportivas y gimnasios. Lo mismo que las actividades culturales, religiosas y artísticas. Finalmente, permanecen suspendidas las fiestas y eventos sociales.



Por disposición de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, están suspendidas las clases presenciales, con excepción de la Educación Especial.



El horario de farmacias y expendió de combustible en las estaciones de servicio sin restricción, durante las 24 horas. En el caso de los servicios de delivery podrán realizarse de 6 a 24 horas.



Las autoridades insistieron en la necesidad de "bajar la circulación de la gente" y de que "baje el número de casos activos", porque si en los próximos días se mantiene el nivel de contagios "nos puede llevar a que haya más internados que haya personas que requieran asistencia en UTI y muertos", subrayaron.



"La situación epidemiológica pasó de ser grave a crítica", resumió el doctor Rodríguez Bay. "Estamos pasando la cuarta ola", dijo, y describió los momentos en los que hubo picos de contagios: en el mes de diciembre, en febrero y luego de Semana Santa.



En el comparativo intermensual (entre 2020 y 2021), el médico destacó que "hasta diciembre del año pasado había 184 casos y hoy, sin llegar a la mitad del año, hemos llegado a 1.004 casos". Siguiendo esa línea describió que abril pasado marcó el record de contagios en La Madrid con 309 hisopados positivos y en lo que va de junio -hasta el 12/6- se alcanzaron los 299.



Repasó además las edades de los contagios, las internaciones y las muertes y ese punto indicó que "estamos empezando a ver cada vez más jóvenes" afectados por el Covid-19.



"La situación no es grave, es crítica. Necesitamos más que nunca tomar las medidas que se están tomando porque la disminución de la circulación, en la vacunación y en las medidas de protección están las claves de la salida a este panorama", reflexionó por último "Cachy" Rodríguez Bay.



"Nuestra situación es crítica, tenemos el 90 por ciento de las camas Covid ocupadas y el 50 por ciento de UTI", ahondó la doctora Cecilia Alvarez.



"Tener que tomar la guardia sabiendo que hay una sola cama disponible es crítico. Que tengamos que transformar el primer piso de internación general para Covid es crítico, porque va a generar que tengamos que usar camas en el hogar y se aumentan los horarios laborales; el recurso humano es finito: estamos preparados para un Hospital de 10 mil habitantes sin pandemia", dijo visiblemente emocionada.



"Hacer una Fase 2 estricta es para que en los próximos 10 días las personas que hoy están positivas reciban el alta, necesitamos que los números baje, que baje la ocupación de camas... lo necesitamos por toda la comunidad, no sólo por el sistema de salud", concluyó la médica.



Responsabilidad y medidas



"Necesitamos responsabilidad individual, que todos tenemos que estar unidos porque estamos en nuestro peor momento y el sistema de salud está a punto de colapsar", reflexionó el intendente Martín Randazzo al iniciar la ronda de preguntas de la prensa. "La única que tenemos es la prevención y tener actitudes solidarias y respetuosas", agregó.



En ese marco comentó que durante la tarde del sábado se encontró a tres personas que siendo positivos de coronavirus fueron encontrados en la vía pública sin justificativo. Además se realizaron multas por encuentros socioafectivos prohibidos.



Al ser consultado sobre cómo actuará La Madrid durante el próximo fin de semana, cuando se celebra el Día del Padre, indicó que en el transcurso de los día se evaluarán dispositivos, pero a la vez pidió que "el que está acá le diga al que está afuera que no venga, y que el que está acá se quede con su familia. No nos tenemos que juntar a comer un asado ni a tomar la mate, sino que se encuentren a través de la tecnología y no de manera presencial".



"Tenemos que bajar la curva porque los internados son personas que conocemos a los que les vemos las caras. Necesitamos la ayuda de los lamatritenses y que se queden en sus casas", concluyó Randazzo.



Los casos