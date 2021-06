Renovación de autoridades en la Asociación Civil Animate

Información General

El mes pasado se renovaron las autoridades de la comisión directiva de la Asociación Civil Animate. Liliana Cuenca permanece en la presidencia y la nueva vicepresidente es Mercedes Sosa.

Los demás miembros del grupo de acompañamiento para víctimas en abuso sexual son Janet Moya, Roberto y Silvia Sosa, Luciana Arista, Romina Beneitez, Nadia Vega, Jorge Fabián Vega y Mauricio Lahitte.

Este mes la Asociación Civil Animate cumplió 5 años de haberse constituido, a pesar que Liliana Cuenca ya trabajaba sobre el abordaje del abuso sexual en las infancias desde el año 2014.

En una publicación en redes sociales, Cuenca refirió sobre este aniversario que "no ha sido nada fácil mantenerse parada y llevar adelante la Asociación en la que me lleva mucho tiempo de ponerle cuerpo y alma. Me siento orgullosa de llevar está bandera junto a mi familia, de lucharla día a día, hemos logrado muchas cosas pero aún falta muchísimo".

En esa oportunidad además agradeció "a cada socio que hace posible que hoy Anímate lleve casi al día sus balances y gastos que tenemos mes a mes. Ojalá algún día el estado nos de lo que realmente nos merecemos. Sigo más fuerte que nunca a pesar de las dificultades que se nos presentan".