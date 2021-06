En vísperas del invierno, se hace sentir el frío en la ciudad

Información General

Después de un sábado y domingo primaveral, el frío se hizo sentir en el comienzo de la semana, y se extiende hasta el domingo con temperaturas muy bajas.

Un lunes con una máxima de 12° y la mínima de 6° comenzó una semana en la que el invierno se hace sentir en Olavarría.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las bajas temperaturas predominan el pronóstico para esta semana.

A menos de una semana de la llegada del invierno, después de un sábado y domingo con temperaturas primaverales, se espera para este miércoles una mínima de -2° C y una máxima de 10° C, mientras que jueves y viernes la miníma será de 1° C y la máxima de 11° C.