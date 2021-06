Caputo y una posible oferta electoral: "No quiero más que este puesto en el que estoy"

Información General

"En el Hospital me siento como pez en el agua y en otro ámbito no me siento bien", dijo el secretario de Salud. "Se ha confiado en mi y yo le voy a responder", agregó Caputo.

Cacho Fernández

Todo se fue encadenando. Al reconocimiento permanente en las redes que se le viene haciendo al doctor Germán Caputo, secretario de Salud de la Municipalidad, se sumó la entrega de una plaqueta de bronce que según dijo el funcionario, "un grupo de vecinos" se la habían dejado en el Hospital. "Me citaron a las 10 en la dirección y estaba este reconocimiento", dijo, tras lo cual sostuvo que le había producido "una gran alegría recibirlo, pero yo soy la cara visible de un grupo de trabajo".

Luego, Caputo respondió preguntas sobre su posible y eventual candidatura para estas elecciones. Es que el médico vendría siendo medido y crece simultáneamente y a la luz de los buenos resultados la posibilidad de ser candidato en las legislativas de este año.

"No me siento en esa posición, en ese rol... -dijo- En el Hospital me siento como pez en el agua y en otro ámbito no me siento bien. Se ha confiado en mi y yo le voy a responder. Me gusta hacer las cosas bien como me enseño mi padre. No quiero más que este puesto en el que estoy".

De todas maneras no es hoy un tema cerrado porque también es cierto que la figura del médico podría ser incluida en una lista y luego "devolverlo" a su función genuina. Pero es posible que la situación sigue abierta porque en política nadie desecha una persona que puede cosechar por su labor y su imagen una buena cantidad de votos.

Sobre el manejo de la cuarentena que hizo el gobierno nacional durante gran parte del año pasado, Caputo opinó: "en esto es muy dificil tomar un concepto lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Eso lo vamos a poder hacer cuando esto pase. Ahora no es el momento de hacerlo. Estoy con la mente tratando de resolver la situación".

¿Y con la vacunación, cuál fue su reacción cuando se prescindió del sistema sanitario local? ¿No cree que se podía haber acelerado la vacunación utilizando lo local?

--Pienso totalmente igual. Podría haberse acelerado pero también pienso que ellos pueden tener sus razones como que no todos los municipios tienen el mismo sistema y la capacidad que tenemos nosotros. Sí, me puso como loco cuando lo definieron así porque tenemos vacunatorios, el Banco de Leche, la directora de Epidemiología lo fue también de la Provincia. Entonces ¿qué me pueden decir a mi y a Olavarría con la historia de vacunación que tenemos?. Pero, bueno, ellos habrán tenido razones, habrán querido implementar un sistema uniforme en todos los municipios, pero eso se evaluará después, como lo de la cuarentena, cuando pase todo esto.

Suena mucho una eventual candidatura suya...

¿Pero si le pide el Intendente que encabece o integre la lista de concejales?.

--No me lo va a pedir, y si me lo pide le voy a decir que me deje en el Hospital.

Puede ser que le pida que la integre y después lo retorna a su puesto en Salud...

--No lo aceptaría. Me pongo muy contento por el reconocimiento pero tampoco exagero y no me pone muy mal alguna crítica. Trato de ir por el medio.