"El Colegio de Ingenieros brinda el marco para que se pueda ejercer la ingeniería de manera legal"

Información General Día del Ingeniero

Marcos Cavilla, secretario del Distrito 3 del Colegio de Ingenieros, se refirió a la importancia de la matriculación y las actividades que se llevan a cabo en este mes tan especial.



Durante este mes los días son muy intensos para los ingenieros, que celebran su día precisamente hoy, y fundamentalmente para el olavariense Marcos Cavilla, quien ocupa el cargo de secretario en el Colegio de Ingenieros de Olavarría, cabecera del Distrito 3, que integra a los profesionales de 27 ciudades bonaerenses. Precisamente ayer llegó desde Trenque Lauquen, donde se está levantando una sede en la subdelegación de esa ciudad del oeste de la provincia de Buenos Aires, por lo que hay mucho trabajo por hacer y supervisar.

"Se está construyendo la sede de la Subdelegación Trenque Lauquen, que depende del Colegio de Ingenieros que tiene su sede en nuestra ciudad. Mientras que la provincia está dividida en siete distritos y todos conforman el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros cuya sede se encuentra en La Plata" comenzó contando Marcos, para agregar que "vimos que allí hay mucha ingeniería y tenemos una política de expansión, tanto del Colegio como del Distrito, y así tener mayor presencia en los 27 municipios que pertenecen precisamente a nuestro Distrito 3". "Entonces esa era una deuda antigua que tenía el Colegio con la gente de Trenque Lauquen -resaltó el ingeniero Cavilla-, que siempre han sido un grupo de ingenieros muy organizados y participativos dentro de la institución, y ahora tuvimos la oportunidad económica de hacerlo por lo que no se dudó para invertir en una sede en una ciudad tan importante en esa zona de la provincia, que también cuenta con otras localidades como Rivadavia, Pellegrini, Tres Lomas, Guaminí, Adolfo Alsina, Salliqueló, Pehuajó, que dentro de muy poquito también tendrá su sede. En el oeste tenemos esas dos ciudades muy importantes, como Trenque Lauquen y Pehuajó, con mucha participación".

Al crecer esas subdelegaciones, crece también Olavarría por ser cabecera...

Sí, por supuesto. Nosotros apostamos a aumentar la presencia del Colegio en los 27 municipios. El Distrito 3 es el más grande en la provincia, ya que los demás distritos son mucho más pequeños. Olavarría es el más grande en superficie, por lo que es difícil ocuparlo todo. No es lo mismo que el Distrito 7, que es La Matanza, que es grande en cantidad de ingenieros pero más chico en superficie. Nosotros tenemos una gran extensión y eso a veces complica sobre todo la presencialidad, ya que las distancias son muy grandes. Entonces apostamos a las sedes de las subdelegaciones para tener mayor presencia donde hay mayor concentración de ingenieros y de actividad, y de esa manera aumentamos la cantidad de ingenieros que se van a ir matriculando en el Colegio.

¿El Distrito 3, qué cantidad de ingenieros tiene, y en Olavarría específicamente qué cantidad hay de ingenieros?

En Olavarría somos alrededor de 180 y en el Distrito 3 actualmente estamos en alrededor de los 400 ingenieros. Son cifras que van variando de acuerdo con la gente que se matricula y con los que se dan de baja. En este caso es importante resaltar que el Colegio es una institución de carácter público no estatal. Los que se reciben salen de la institución universidad y para poder ejercer la ingeniería de manera legal es necesario que esté matriculado en el Colegio de Ingenieros, que es la única entidad que brinda el marco para que se pueda ejercer la ingeniería de manera legal. Eso que quede claro, porque es lo que realizamos así como los médicos, los contadores o los abogados, nosotros desde el Colegio estamos igual. No se puede ejercer la ingeniería por fuera del Colegio. Se debe estar matriculado, sí o sí, y luchamos permanentemente para que siempre sea así.

¿En ese contralor que hace el Colegio, además de respaldar legalmente a sus afiliados, qué otras actividades desarrolla?

El Colegio, dentro de sus principales acciones, hace el control de la matrícula. Se hace a través de un visado de cada una de las tareas de ingeniería. Ese visado implica que un ingeniero cuando realiza una tarea debe, necesariamente, hacerse en el Colegio porque la institución le da veracidad y seguridad de que ese ingeniero es verdaderamente profesional, que tiene incumbencias para hacerlo y que está habilitado legalmente porque no tiene sanciones, ya que no ha sido sometido al Tribunal de Disciplina y que no tiene ninguna otra cuestión que lo inhabilite. Por eso, un ingeniero que hace una tarea visada por el Colegio de Ingenieros es suficiente, es algo simple, pero de vital importancia para la sociedad. Porque es el Colegio que de cara a la sociedad dice que ese ingeniero está legalmente habilitado. Por eso cuando se egresa de la universidad, lo primero que hay que hacer es matricularse en el Colegio.

¿Ingenieros en cuántas especialidades tienen incorporados el Colegio?

Hoy en día tenemos incorporados ingenieros de aproximadamente 150 especialidades, dentro del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Solamente hay dos especialidades afuera, y el resto están todas adentro.

¿Cuáles son esas dos especialidades?

Agrónomos y agrimensores.

¿Les gustaría tenerlos incorporados o ellos son disidentes, por decirlo de alguna manera?

En un momento estaban dentro del Colegio, pero por cuestiones políticas y por cuestiones de ellos decidieron que era mejor gestionar un colegio aparte, por lo menos los ingenieros agrónomos. Los agrimensores, por una batalla del colegio de agrimensores, están dentro de ese colegio. Desgraciadamente, sabemos que los que gestionaron y que impulsaron para que los agrónomos se fueran de nuestro Colegio de Ingenieros no fueron los que estaban adentro con nosotros sino que fueron los agrónomos que estaban afuera, se nuclearon en lugar de ingresar al Colegio de Ingenieros, y armaron otra institución. Por eso todos los agrónomos que estaban con nosotros tuvieron que emigrar a esa institución. Hace poco, y creo que hubo un fuerte lobby por parte de fuertes empresas agronómicas como semilleras, por ejemplo, que hicieron fuerza para generar un colegio más a su medida.

¿Ustedes más que el Día del Ingeniero están celebrando el Mes, con distintas actividades?

Así es. Nosotros en el Colegio, desde hace varios años, lo que celebramos es el Mes de la Ingeniería. Porque el 6 es el Día de la Ingeniería y el 16 es el Día del Ingeniero. Ambos días revisten a fechas históricas de la graduación de la primera camada de ingenieros representada por Luis Augusto Huergo, en lo que es el festejo del 6, y la creación de la primera carrera de ingeniería, el 16. Entonces el Colegio festeja todo el mes, aunque por la pandemia estamos muy limitados por lo que los actos, tanto del año pasado como el de 2021, se hacen por zoom. Este martes se hizo la charla del abogado Jorge Roccia, que es el asesor letrado del Distrito 3, que habló sobre figuras legales de la ingeniería y sobre los riesgos a los que se someten los ingenieros en el ejercicio propio de la profesión, como por ejemplo cuáles son los recaudos que deben tomar. Una charla muy interesante, sin dudas, aunque interna para todos los profesionales de la ingeniería. Y este miércoles a las 18 horas tendremos el acto de entrega de medallas ya que el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros premia a la trayectoria de 30 años y 50 años ininterrumpidos de matrícula y en este caso recibirán esa distinción profesionales que también son de Olavarría: Hugo César Palermo, Ricardo Raúl Freiberger, Alejandro María Irigoyen, Sergio Fernando Vergara, Oscar Guillermo Nieto y Néstor Abel Di Guilmi. Mientras que el viernes tendremos un acto muy importante para nosotros ya que nos va a visitar el historiador Felipe Pigna, quien va a brindar una charla sobre hitos e ingenieros de la historia argentina, haciendo un repaso y un correlato entre los ingenieros que han marcado la historia de la Argentina y que han ayudado a construir el país, así como las obras que marcaron los grandes cambios como el ferrocarril, los puertos, etc., en el inicio, pasando por YPF, YCP y Somisa, hasta terminar hoy día en Atucha, Yacyretá y otras obras. Así como de ingenieros como Huergo, Salvio, Otto Krause, y tantos otros que hicieron cosas tan importantes. Será una charla muy interesante y es abierta a toda la comunidad, que se dará por zoom y por la página web del Colegio. En el resto del mes habrá charlas, cuyas fechas se van a definir, con representantes del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, sobre energías renovables, que iremos informando oportunamente sus días y horarios.

Distrito 3

Estas son las subdelegaciones que conforman el Distrito 3 (con cabecera en Olavarría, cuyo presidente es el ingeniero Alberto Daniel Palacios) del Colegio de Ingenieros en la provincia de Buenos Aires: 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Azul, Benito Juárez, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, General Alvear, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Las Flores, Olavarría, Pehuajó, Carlos Pellegrini, Rauch, Rivadavia, Roque Pérez, Saladillo, Salliqueló, Tandil, Tapalqué, Tres Lomas y Trenque Lauquen.