Este Día del Padre genera mayores expectativas que en el 2020 y "algo más de movimiento"

Información General La actividad comercial comenzó a intensificarse

Si bien pertenecen a distintos rubros, todos coinciden en que este 2021 trae más esperanzas. Hay cierta normalización de la actividad, aunque "no se ve tanta gente en las calles". Compras anticipadas para evitar el aglomeramiento y las promociones con tarjetas de crédito marcan la característica de esta fecha.

Aunque la pandemia sigue marcando el ritmo de las distintas actividades, sin dudas en las calles de Olavarría se vive cierta normalidad: presencialidad, comercios y oficinas abiertos, deportes y actividades culturales habilitados, y hasta reuniones sociales al aire libre con un máximo de veinte personas. La Fase 4 en la que se ubica nuestra ciudad genera mejores expectativas, más aún con una campaña de vacunación de que se ha acelerado en las últimas semanas.

En este contexto llega el Día del Padre, esa fecha tan particular que el año pasado se vivió en medio del aislamiento y el cierre total de aquellas actividades que no se consideraban esenciales. "Casi no había movimiento en las calles" en el 2020, recuerdan ahora los propietarios de distintos negocios céntricos que fueron consultados por EL POPULAR.

Si bien pertenecen a distintos rubros, todos sostienen que este 2021 es más esperanzador y aunque "no se ve tanta gente en la calle como en aquellos años sin pandemia" se espera que el volumen de venta sea mejor.

Las expectativas "son buenas", plantean desde comercios de indumentaria formal y deportiva, joyería, electrónica y perfumería. Sobre todo porque en algunos de estos negocios el movimiento comenzó a notarse incluso desde principios de mes. Compras anticipadas para evitar el aglomeramiento a último momento y las promociones con tarjetas de crédito marcan la característica de esta fecha en un contexto de aperturas.

Incluso en las peores crisis, las ventas por el Día del Padre siempre general expectativa de cierto repunte en el consumo por parte de los comercios. Con un 2020 completamente atípico, para este año se espera un mayor movimiento, sobre todo a nivel local donde -a diferencia de localidades de los alrededores- se transita ahora una Fase 4.

A esto hay que sumar que "se ha venido viendo cierto repunte", sostienen comerciantes consultados por este Diario, aunque con la aclaración de que todavía siguen estando lejos aquellos volúmenes de venta de pre-pandemia.

Lo cierto es que la actividad comercial va notando mayor movimiento. De acuerdo con los últimos datos de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), las ventas minoristas en abril crecieron 40,8% anual, aunque todavía se mantienen 26,8% por debajo de abril de 2019, cuando aún no estaban condicionadas por el Covid-19. El gasto promedio en la ciudad, de acuerdo al rubro y tipo de comercio, va desde los 3 ó 4 mil pesos hasta los 15 mil.

Organizados y con compras anticipadas

Este mes "comenzó con muy buenas ventas", expone a EL POPULAR el propietario de un tradicional comercio de ropa para hombre ubicado frente a la plaza central.

Cuenta que "el sábado pasado se notó muchísimo el movimiento de gente, nosotros vendimos un montón y quizás se deba también a que el día estaba con temperaturas agradables y eso animó a salir y a recorrer".

En esta línea, analiza que este año quizás las compras se vayan haciendo más anticipadamente en el marco de un protocolo que establece un máximo de personas dentro de un local, una cuestión que ha desembocado en colas en las veredas como parte de los nuevos hábitos que ha obligado a adquirir esta pandemia.

En la calle Necochea, una reconocida joyería y relojería ofrece variedad de objetos para regalar en este Día del Padre: para distintas edades y gustos.

Así, hay objetos "más artesanales que generalmente se elije para personas que son más de campo como llaveros, hebillas, cuchillos e inclusive mates", enumera.

Por contrapartida, también se busca ese toque de tecnología y modernidad como "los relojes inteligentes", o lo más tradicional en relojería. Los sellos para anillos de caballeros o inclusos los grabados completan otras opciones.

Allí, la familia Luna cuenta que la mayoría "entra a comprar algo específico y se va. No se ve como otros años -exceptuando el año pasado- a la gente recorriendo por la calle y mirando vidrieras. En ese sentido el movimiento es menor".

Con la articulación de ventas presenciales y online, los comercios de nuestra ciudad se muestran ahora más expectantes. "La gente está más organizada y hay quienes van anticipándose, no esperan hasta último momento. La semana pasada ya empezamos a sentir más movimiento", sostienen desde esta importante esquina de Dorrego y Vicente López que supo tener durante varios un negocio de electrodomésticos.

¿Que buscan? "Buzos o camperas es lo más típico porque la fecha justo coincide con el comienzo del invierno así que solemos vender más que nada cosas abrigadas", explican desde este negocio que ofrece indumentaria urbana-sport para una generación de padres más cancheros.

A unos metros de allí, desde un local que lleva seis décadas de trayectoria exponen que "el movimiento empezó un poco lento, pero va remontando".

Destaca que el sábado, día de descuentos y promociones con tarjeta de débito, "fue una muy buena jornada". Pero además, aclara que "notamos que se han organizado mejor, que no salen todos el mismo día para evitar amontonarse, algo que no está permitido".

Variedad y un amplio stock son característica de este comercio. "Eso ayuda mucho a vender porque la gente viene y sabe que encuentra", destaca al tiempo que recuerda que el año pasado "todo esto le hizo muy mal al comercio, estábamos cerrados y mejor no acordarse de eso que fue tremendo. Creo que ahora hay cierta expectativa en comparación con los que nos sucedió en el 2020. Está más animado todo".

Promociones y temporada

En el rubro de perfumería el Día del Padre nunca pasa desapercibido. El regalo más frecuente son los estuches con perfumes o con colonias y desodorantes. "Se vende bien, pero más que nada la gente elije algo de marca nacional que es más económico", dice una de las empleadas de un comercio del ramo que funciona en calle San Martín.

Otra de las vendedoras apunta que "de todas maneras sigue vendiéndose lo importado también", aunque en menor medida. Las ventas online continúan siendo una alternativa para algunos olavarrienses, una modalidad de que cobró impulso en pleno aislamiento estricto y que todavía -en menor escala, claro está- sigue vigente.

En un negocio de electrónica cuentan que el movimiento empieza a sentirse, aunque "bastante tranquilo". Allí, los celulares son uno de los obsequios elegidos para esta fecha, sobre todo si hay descuentos y promociones. "También se eligen las máquinas de afeitar por ejemplo".

Allí, sobre calle Vicente López, se espera que haya más consumo en los próximos días. Aunque todos concuerdan en que lo ideal es comprar con tiempo para no aglomerarse ni esperar mucho tiempo en la vereda, "pensamos que más cercano al domingo vamos a recibir a más clientes".

En una casa de indumentaria y calzado deportivo por su parte, cuentan que la movida ya empezó y que se hace sentido en aquellos días puntuales en los que hay promociones con las tarjetas de crédito, el medio de pago por excelencia.

"Para estas fechas siempre salen promos que son muy interesantes", exponen a este Diario desde el amplio local ubicado en la esquina de San Martín y Vicente López que tiene espacio para unas 70 personas manteniendo los dos metros de distancia pero que permite el ingreso de no más de 20 al mismo tiempo "porque la gente no está estática, entonces tenemos en cuenta eso".

Cuenta que con 15 día de anticipación "la gente mira si hay vinilos en las vidrieras que anuncien las distintas promociones. Inclusos, muchos vienen otro día y dejan reservado el regalo para poder abonarlo con descuentos y reintegros" que van desde un 35 hasta un 40 por ciento.

Lo que más se elije es calzado, aunque en esta época en la que comienza el clima más frío hay quienes optan por las camperas o los joggings de frisa.

Lo cierto es que este será el segundo Día del Padre que se celebrará en pandemia. Esta vez con más aperturas y habilitaciones, acompañadas de mayores expectativas y algo más de ventas.