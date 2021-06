Se creó el Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias en el Sindicato de Trabajadores Municipales

Información General

Está coordinado por la artista y activista Victoria Altavista. "Hay que seguir en pie de lucha porque los derechos se conquistan, no se negocian", expresó.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría anunció la creación del espacio de diversidad sexual y disidencias. El mismo estará a cargo de la artista y activista olavarriense Victoria Altavista, mayormente conocida como Madame Lú.

Al respecto, Altavista agradeció al secretario general del STMO, José Stuppia, y aseguró que "hay que seguir en pie de lucha porque los derechos se conquistan, no se negocian".

Previamente, Madame Lú desempeñó tareas en la delegación de Recalde como empleada municipal durante cinco años y llegó al Sindicato como delegada de su servicio y posteriormente integrando la Comisión Directiva desde hace dos años. De esta manera, se convirtió en la primera mujer trans en ocupar un puesto sindical a nivel distrital, provincial y nacional.

Desde el STMO, valoraron su desempeño, "defendiendo los derechos (no solo desde lo gremial) de este colectivo tan vulnerado históricamente donde son vedados el acceso a derechos básicos: como la igualdad, la no discriminación, la seguridad social, la salud integral , una mejor calidad de vida, etc.".

"Desde este lugar se aborda no sólo las problemáticas de los compañeros municipales, sino también de la comunidad en general", señalaron. A su vez, Altavista cuenta con un grupo de trabajo "en su totalidad militantes, quienes consideran que el trabajo en red ayuda a tener grandes resultados y que la lucha debe ser colectiva".