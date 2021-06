Nuevos billetes: anuncian que estará Miguel de Güemes y vuelven San Martín y Belgrano

Banco Central

El Presidente dijo en Salta que dio la orden de incluir a Güemes. Y que también volverán a usar retratos de Belgrano y San Martín. El Banco Central luego confirmó que esos tres son algunos de los próceres "varones y mujeres" que ilustrarán los nuevos billetes.

El presidente Alberto Fernández anunció en Salta que dio la orden al Banco Central de imprimir billetes con la cara del general Martín Miguel de Güemes, en homenaje al "mérito inmenso" del héroe gaucho, de cuya muerte se cumplen hoy 200 años. Y pidió que "a los billetes vuelvan" José de San Martín y Manuel Belgrano.



Un vocero del Banco Central confirmó que "se trabaja en una nueva familia de billetes, que recuperarán la figura de mujeres y varones próceres de Argentina. Como el presidente Alberto Fernández dijo hoy, San Martín, Belgrano y Güemes son algunos de los próceres que ilustrarán los nuevos billetes".



Además, desde el Banco Central aclararon que son "fake news" las imágenes de Güemes en billetes de $200 que están circulando por las redes sociales.



En el Banco Central hay una Comisión conjunta, conformada también con la Casa de la Moneda, que viene estudiando desde hace mas de un año el lanzamiento de una nueva familia de billetes, que paulatinamente vaya reemplazando a los animales autóctonos que impuso Mauricio Macri durante su gestión. Pero en esa instancia, hasta el anuncio de Fernández no había ninguna decisión sobre quiénes reemplazarían a los animales.



"El anuncio nos tomó por sorpresa. La verdad es que no sabíamos nada, hasta escucharlo en Salta, porque en el seno de la Comisión no se había tomado esa decisión. Pero vamos a implementarlo, porque lo anunció el Presidente Fernández", dijo una fuente de Casa de la Moneda.



Y agregaron que el diseño e impresión de una nueva familia de billetes demora por lo menos seis meses.



"Quiero contarle a los salteños que he dado la orden al presidente del Banco Central (Miguel Ángel Pesce) para que incluya en la nueva emisión de billetes la figura del general Güemes", expresó este jueves el Presidente en la ciudad de Salta.



El Presidente consideró que "eso solo tiene que ver con el mérito inmenso de Güemes, que de una vez por todas espero que los argentinos lo reconozcan, como reconocieron tardíamente a tantos héroes que fueron tapados por su condición de líderes populares". Y pidió que "a los billetes vuelvan San Martín y Belgrano".



Fuente: Clarín