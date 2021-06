Desde la carrera Auxiliar Técnico en Mineria piden "una solución a corto plazo"

19.06 | Información General Reclamos en el Consejo Escolar y Defensoría

Alumnos y docentes del sistema dual de Sierras Bayas solicitan que se regularice la cuestión salarial de cuatro profesores que imparten la formación. Cuál fue el reclamo y en qué se basa la carrera.



Durante la mañana del viernes se materializó un reclamo en el Consejo Escolar por parte de integrantes de la carrera de Auxiliar Técnico en Minería bajo el sistema dual con sedes en Loma Negra y Sierras Bayas.



Profesores de esta última localidad presentan problemas para cobrar sus haberes y en 2021 "trabajan sin cobrar". Si bien se trata de una "falta administrativa" buscan que "no se borre el esfuerzo de alumnos y docentes".



La protesta incluyó una reunión de la que participaron la docente Jorgelina Santa Cruz, el estudiante Lucas Bahl, el coordinador de la carrera Hernán García, el jefe distrital de Educación Julio Benitez y María Elisa Risé en representación de Suteba.



García dialogó con El Popular Medios y puntualizó cuál es el reclamo. La carrera "en Sierras Bayas es a ciclo cerrado. Es decir abre un año y no se vuelve a abrir hasta que no culmine el curso del segundo año por lo cual la apertura es cada dos", comenzó diciendo el profesional.

"Hace cuatro años que se atrasa en dar de alta a los profesores y por ende la regularización de los alumnos. Hoy el grupo de catorce estudiantes que cursan segundo año hacen el reclamo por su situación y la de los profesores a los cuales el año pasado no les pagaron el retroactivo y éste año trabajan sin cobrar".

"Necesitamos que se regularice esta situación y que no ocurra más este mal acostumbramiento que nos proporciona la burocracia y coyuntura política que año a año nos hacen transitar por la incertidumbre y llegamos a esta instancia y a esta fecha nunca antes superada".

Aseguró que "el reclamo seguirá hasta que se solucione el problema del cual todos los actores no entendemos cómo no puede solucionarse más rápido por su simpleza. A mi modo de ver los canales de comunicación administrativos no funcionan", dijo García.



"En la escuela secundaria rápidamente los dan de baja y luego el atraso para que lo vuelvan a dar de alta depende de funcionarios que hay que explicarles todo, piensan y luego...", expresó.

"Necesitamos una solución a corto plazo para este año y una solución integral para que el año próximo no ocurra lo mismo".

Luego del encuentro acudieron a Defensoría del Pueblo a presentar el reclamo formal. Finalmente la jornada culminó con la charla del egresado de la formación Federico Tagliaferri quien brindó su experiencia en entornos laborales locales.

Cabe recordar que la carrera de Auxiliar Técnico en Minería tiene una duración de dos años y se denomina como sistema dual porque busca articular la páctica con la teoría dentro de un marco institucional cuyas competencias son determinadas desde el área de Educación en provincia de Buenos Aires. La modalidad se dicta desde 1994 en las escuelas secundaria N°2 de Sierras Bayas y N°3 de Loma Negra.