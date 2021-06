"Al momento del encendido su primera reacción fue llorar, fue quejarse y me abrazó"

Información General Emilia comienza un largo camino para poder escuchar

Después de un mes desde la cirugía, donde le pusieron los implantes cocleares, finalmente los encendieron. Ahora comienza otra etapa que Emilia va a atravesar junto a su mamá Carolina, con la ayuda de profesionales.



Milagros Pianciola / Facso

Esta lucha que inició Carolina Heiland, mamá de Emilia, comenzó en diciembre de 2019 a partir de que le diagnosticaron hipoacusia bilateral profunda neurosensorial a través de un estudio realizado en Olavarría y otro en Tandil. Fue un año y medio largo, con trabas, esperas, pero nunca bajaron los brazos. Finalmente, después de tanto, Emilia tiene sus implantes cocleares, ahora encendidos . "El camino con Emilia empieza hoy, es un camino largo y siempre voy a estar acompañándola", manifestó la mamá de Emilia.

Desde el inicio Carolina se sintió muy acompañada por muchas personas, tanto por conocidos, familiares como por gente que no la conocía pero sabía sobre el caso de su hija. "Quiero agradecer a los medios, a la gente que siempre colaboró y siempre estuvo con nosotras y acompañó desde las redes sociales, familiares, amigos o gente que ni siquiera conocemos pero que siempre estuvo pendiente de Emi", expresó Carolina.

A partir de la lucha por los audífonos y después por los implantes, muchas personas se ofrecieron a colaborar de diferentes maneras. "Más allá de toda la lucha con la obra social también quiero agradecer la atención que tuvieron siempre y siguen teniendo", manifestó la mamá de Emilia. Además, teniendo en cuenta todo lo que tuvo que pasar en este año y medio, expresó que "cualquier mamá o cualquier persona que tenga una situación similar yo estoy para colaborar con quien sea siempre".

El 3 de mayo viajaron a La Plata para llevar adelante su cirugía tan esperada. La colocación de los implantes se llevó a cabo en el Hospital Español, con el cirujano Cristian Ufano, la misma duró 4 horas y media. Ingresaron al hospital a las 7 de la mañana, a las 8 la buscaron para entrar al quirófano, "ella ingresó a upa de la anestesista, como si fuera un adulto, sin llorar", comentó Carolina. A las 12 y media del mediodía la cirugía terminó, y a las 6 de la tarde le dieron el alta. Después de 7 días le dieron el alta definitiva, y así pudieron regresar a Olavarría.

El 9 de junio llegó el momento tan esperado cuando le encendieron los implantes. Desde el 3 de mayo que la operaron hasta el 9 de junio que encendieron los implantes cocleares estuvo sin audífonos, es decir, sin estimulación. "Al momento del encendido su primera reacción fue llorar, fue quejarse y me abrazó", expresó Carolina Heiland.

El primer momento en que su mamá se dio cuenta que Emilia podía escuchar fue cuando subieron a un remis y había música. En ese instante Carolina entendió que su hija finalmente podía escuchar. "La emoción más grande fue que ella me señaló el implante, diciendo que escuchaba", explicó Carolina.

El funcionamiento de los mismos es a través del sonido que entra por el implante que tiene en la oreja, mediante el cable envía una corriente eléctrica que va a la bobina que tiene en la cabeza. La bobina envía un estímulo eléctrico a los 28 electrodos que tiene en la cóclea. Estos electrodos a medida que entra el sonido se prenden y mandan el estímulo directamente al nervio auditivo. Este nervio se encarga de llevarlo al cerebro.

Actualmente los implantes están encendidos en un nivel de volumen muy bajo, de a poco, cada semana se va a aumentar. Además los implantes que están por dentro, los cuales fueron colocados durante la cirugía duran de por vida.

"Ahora empieza el estímulo con ella, todos los sonidos que uno hace, tratamos de hablarle mucho de costado", explicó Carolina Heiland. A partir de ahora el trabajo de estímulo es distinto del que Emilia tenía con los audífonos. Son estímulos distintos, con los implantes puede escuchar, mientras que los audífonos eran un acople del oído.

Es muy importante estimular de manera cotidiana, verificar que los implantes funcionen correctamente y que los utilice el mayor tiempo posible. "Solamente se los saco para dormir la siesta, para bañarla y para dormir a la noche, hoy se los saque para bañarla y cuando terminé enseguida me los pidió de vuelta", comentó la mamá de Emilia.

Este trabajo de estimulación lo deben realizar las personas cercanas a Emilia, por ejemplo su familia. Deben estar atentos a todas las reacciones que pueda tener a medida que escucha voces, ruidos. "El hermano ya sabe cómo colocarlos, cuando se le caían los audífonos se los colocaba, él la cuida mucho", expresó Carolina. Además Emilia continúa asistiendo a IDEO, con la estimuladora en Azul, el CEAT trabaja con ella en el maternal.

Es un camino largo que falta recorrer pero tanto Emilia como Carolina no bajan los brazos. "Yo siempre digo que mi hija nació para enseñarnos mucho, no solamente a mí, me enseñó a escuchar de otra manera, no a escuchar con mis oídos, yo a ella la escucho con una mirada, con un gesto, la escucho con el corazón", expresó Carolina Heiland.