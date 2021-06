Cronograma de pagos de Anses para hoy

Información General

El organismo informa que hoy se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y de Pago Único, Asignación por Embarazo y los programas Hogar y Alimentar.



- Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las sucursales bancarias habilitadas atenderán hoy por ventanilla sólo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 9 cuyos haberes no superen la suma de $ 25.923.



Este mes, titulares que perciban el haber mínimo cobran un total de 34.596,70 pesos. Este importe equivale a la jubilación mínima, que es de 23.064,70 pesos, debido al incremento por movilidad, más el medio aguinaldo, de 11.532 pesos.



En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar el beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas. Además, esos jubilados recibirán el pago de un monto equivalente a un bolsón de comida.



- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo. Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo los titulares con documentos concluidos en 9.



- Plus AUH. La Anses abonará hoy el pago del 20 por ciento acumulado del complemento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a quienes tengan DNI finalizados en 9. Se trata de 743 mil titulares de la AUH que hayan cargado hasta el 30 de abril en Mi Anses la declaración jurada en reemplazo de la Libreta Nacional de la Seguridad Social, Salud y Educación correspondiente a 2020. De esta manera, cada titular percibirá la suma de 7.083,40 pesos por hijo o hija. No se requieren trámites especiales para cobrar este plus.



- Asignación Universal por Embarazo (AUE). Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perciben la Asignación Universal por Embarazo las titulares con documentos concluidos en 7.



- Asignaciones de Pago Único. Desde hoy y hasta el 12 de julio se pagan las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) para todas las terminaciones de documento.



- Programa Hogar. La Anses y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran este beneficio las personas con documentos concluidos en 9.



- Programa Alimentar. En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, la Anses acompaña con el pago del programa Alimentar. Hoy reciben el beneficio titulares de la AUH quienes no tienen la tarjeta plástica y cobran el dinero en la misma cuenta de la prestación. Destinado a titulares con hijos e hijas de 0 a 14 años inclusive con documentos terminados en 0 y 1.



- ¿Cómo y dónde consultar el calendario de cobro de Anses?



En el calendario de pagos de Anses de las asignaciones, pensiones y jubilaciones (https://www.anses.gob.ar/consulta/calendario-de-pagos).



- En el apartado Mi Anses de la web del organismo previsional, con número de CUIL, y Clave de Seguridad Social (https://www.anses.gob.ar/informacion/mi-anses). La aplicación se puede descargar Google Play.