Hoy se realiza un nuevo sorteo del Popubingo, con premios extra

22.06 | Información General

Este viernes habrá un total de 65.000 pesos en juego: 5.000 pesos por línea, 20.000 pesos por cartón lleno y el premio Extra acumulado de 40.000 pesos, y a ellos se sumará el sorteo de distintos obsequios en el marco de un nuevo aniversario del diario El Popular.

Con transmisión por Canal Local y difusión en la web y las redes sociales de El Popular Medios, así como por radio en la FM 98Pop, este viernes desde las 21 horas se realizará el cuarto sorteo de la nueva modalidad del tradicional entretenimiento de EL POPULAR, el Popubingo.



En esta oportunidad se sumarán varios premios extra como modo de sumarse a la celebración del 122 aniversario del diario EL POPULAR, que se festeja un día antes, el jueves 24 de junio.



De esta forma, a los habituales premios de 5.000 pesos por línea, 20.000 pesos por cartón lleno y el premio Extra acumulado de 40.000 pesos, se sumarán los sorteos extra de 1 obsequio de Verea Perfumería, 1 reloj de Relojería Llera, 1 cena para dos personas de Restaurant Midas, 1 orden de compra $ 3.000 de Tubos Olavarría, 1 cena para dos personas de Restaurant Lo de Felippa, y 1 canasta con productos de Don Satur y Aitala, en los que se participará con los mismos cartones del Popubingo.



Para poder participar del Popubingo, los lectores cuentan con las tarjetas con cartones que se entregan en forma gratuita en las ediciones de los días domingo del diario EL POPULAR. De este modo se reedita un juego que fue pionero en la década de los 90 y que tuvo una gran repercusión en su momento. Se trata de la nueva versión del recordado PopuBingo, que emula el juego de lotería de cartones o bingo de 90 bolillas.



Sin dudas desde el anuncio que promocionaba el lanzamiento de esta edición se generó una gran expectativa por el recuerdo de aquel otro entretenimiento que tan intensamente se vinculó con la comunidad de lectores. Tal es así, que durante mucho tiempo a los distintos juegos posteriores como el Popusuerte se lo siguió llamado "Popubingo" a pesar de haber transcurrido varios años de haber cambiado la modalidad.



Para participar sólo hay que reservar el diario de los días domingos que trae en forma gratuita una tarjeta con dos cartones válidos para la jugada que indica la impresión en la misma. Para facilitar el acceso a los ejemplares y no quedarse sin poder jugar se dispuesto de la posibilidad de reservar los mismos a través de una línea celular 2284-655001 y así con un mensaje de texto o de WhatsApp se puede solicitar que un canillita le acerque el diario al domicilio o se lo guarde en un kiosco o escaparate.



Cómo es el juego



Cada tarjeta contiene una grilla (habitualmente llamado cartón) con una combinación o serie numérica de 15 (quince) números comprendidos entre 01 y 90, sin repeticiones, distribuidos en 3 (tres) líneas horizontales de 5 (cinco) números cada una. Las tarjetas distribuidas puede tener uno o más cartones según las promociones de cada semana.



Para jugar en la modalidad Bingo, el poseedor de la tarjeta deberá controlar los números que se sortearán mediante bolillero manual de 90 números al finalizar la semana de vigencia que está impresa en la tarjeta. En principio estos sorteos tendrán lugar los viernes, semana por medio, a las 21 horas y será difundido además por Canal Local y redes sociales de El Popular Medios y la radio FM 98Pop.



La tarjeta del Popubingo permite al poseedor que resulte ganador de cada juego obtener premios ofrecidos por nuestra empresa, según se de en cada una de las instancias del mismo, Línea Horizontal Completa y Cartón Lleno.



Línea Horizontal: los poseedores de aquellas primeras tarjetas (son informadas en el sorteo y publicadas posteriormente) que lograran reunir 5 (cinco) coincidencias o aciertos en línea horizontal, completando una de las tres líneas de un cartón durante el sorteo del juego, se harán acreedores al premio estipulado para esa jugada, que para esta modalidad de acierto, consiste en un monto de $ 5.000 (pesos cinco mil). En caso de que coincidieran más de una tarjeta ganadora, el monto será distribuido en partes iguales.



Cartón Lleno: los poseedores de aquellas primeras tarjetas que lograran reunir 15 (quince) coincidencias o aciertos, completando toda una grilla o cartón de una tarjeta durante el sorteo del juego, se harán acreedores al premio estipulado para esa jugada para esta modalidad de acierto, consistente en un monto de $ 20.000 (pesos veinte mil). También aquí, en caso de que coincidieran más de una tarjeta ganadora en esta modalidad, dicho monto será distribuido en partes iguales.



Premio Extra: en el caso de que el sorteo del juego arrojara que una o más tarjetas completaran las coincidencias de los 15 (quince) números con las primeras 40 (cuarenta) bolillas o números sorteados, se hará acreedor de un "Premio Extra" de $ 10.000 (pesos diez mil) o el pozo extra acumulado, ya que de no haber ganador o ganadores de este premio adicional, el monto del mismo pasará a engrosar el acumulado. De este modo, al no haber resultado ganadores en los sorteos pasados, el "Premio Extra" acumulado ahora es de $ 40.000 (pesos cuarenta mil) para el próximo sorteo del 25 de junio.



Cada tarjeta tiene una vigencia desde el domingo que acompaña gratuitamente el ejemplar del diario El Popular hasta el día que se identifica en la misma con la fecha del sorteo. Asimismo, cada cartón de la tarjeta está identificada con un código numérico único de 8 (ocho) dígitos designado como CÓDIGO de cartón. El sistema asegura una combinación única entre el código de la tarjeta y el conjunto de números contenido en la grilla.



Los ganadores deberán avisar por teléfono, para constatar la validez de la misma y deberán presentar la tarjeta ganadora durante la semana siguiente al sorteo. En este caso El Popular verificará que el diseño de la tarjeta en cuanto a disposición de la grilla coincida con la del código generado por el sistema y que la misma no sea fotocopia o copia adulterada.



Las bases, condiciones y más detalles se publicarán en el diario y en la web de El Popular y también estarán disponibles en las oficinas de Vicente López 2626.