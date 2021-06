Franco Cominotto planteó que "ojalá Facundo Manes sea nuestro candidato en la Provincia"

Política

El dirigente radical se refirió a la interna del espacio, pero también habló de la vacunación. Sostuvo que el radicalismo está unido detrás de las figuras de Martín Lousteau y Facundo Manes, y reclamó que "el espacio sea más receptivo" para incorporar a Margarita Stolbizer.

No queda ninguna duda que la cercanía de las elecciones legislativas puso de relieve las internas de Juntos por el Cambio. La semana pasada se reunió el radicalismo, ganadores y perdedores de la última elección interna para acelerar la designación del candidato emblema que encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre otros temas de contenido.



El contexto es una "Paso ampliada", como la definió Franco Cominotto, para quien "el radicalismo demostró vitalidad, con Martín Lousteau como uno de sus principales ejes y Facundo Manes planteando la posibilidad de ser uno de los engranajes en la provincia".



Si bien Manes todavía no definió, está presionado, en el buen sentido, a serlo y lo quieren de candidato tanto Evolución como la gente de Maxi Abad, que ganaron las últimas elecciones intrnas.



Para Cominotto "es muy prematuro hablar de candidaturas ahora, pero si decimos que hay un fortalecimiento en el radicalismo nacional y estamos dispuestos a armar un proyecto nacional. Ojalá que Facundo Manes sea nuestro candidato en la Provincia", dijo, coincidiendo con el deseo de Martín Lousteau expresado el jueves en un programa televisivo.



Vacunas, candidatos y delegaciones



Según Cominotto "Facundo dijo que iba a colaborar para un radicalismo unido y eso lo llevó a trabajar en forma mancomunada", tras lo cual señaló que "en Olavarría está funcionando el plenario del comité y eso es un buen augurio. Sí, -aseguró- se puede dar una interna amplia en Juntos por e Cambio y hoy se puede discutir, al menos es lo que aspiramos nosotros, un método de trabajo".



Luego citó algo que dijo Lousteau acerca de la tragedia de la inflación, sobre que por cada punto de inflación se suman 235 mil pobres al sistema. "Juntos por el Cambio debe ampliarse", dijo, y se refirió a la necesaria incorporación de Margarita Stolbizer. "Tenemos que ser receptivos, pero Margarita supuestamente no ve que estén dadas las condiciones para sumarse".

En el Pro también se prepara una dura interna en Capital Federal entre María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, mientras que en la Provincia la pulseada de Cambiemos estaría encuadrada entre un choque entre Diego Santilli y Facundo Manes, y simplificar todo en ello, prefigurando además que el conflicto central se estaría dand en la CABA en donde no se sabe cómo quedaría el espacio luego de la interna.



Cominotto instó además a separar "claramente la vacunación de la política. No se puede mezclar ambas cosas y todos tenemos que colaborar para que así sea".



Luego invitó a que "se justifique bien, con números, la construcción de la Casa de la Provincia lo que constituye una aberración y responde mucho más al ego del Gobernador que una necesidad concreta. Son obras faraónicas", calificó el dirigente radical "y se van a gastar recursos que se deben invertir en cosas más necesarias para la gente". Tras ello sostuvo que hay que bregar para que la gente se anote para vacunarse y que se "acelere la vacunación porque es lo único que nos puede modificar la situación no solo sanitaria sino también económica", completó.