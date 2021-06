Incendio de la casilla rodante: "Necesitamos más seguridad en el barrio"

22.06 | Información General AUDIO

Magdalena Cardoso, madre del dueño de la casilla que se incendió en la noche del lunes, reclamó por la presencia de más efectivos policiales en el barrio Costero Sur y agradeció la colaboración de los olavarrienses.





Magdalena Cardoso - Incendio

Este lunes por la noche se produjo un incendio en una casilla rodante, ubicada detrás del barrio Costero Sur, que provocó pérdidas totales.

En diálogo con Canal Local, la madre del dueño de la casilla utilizada como vivienda, Magdalena Cardoso, explicó que "mi hijo estaba trabajando afuera y entró a comer. Un vecino nos avisó que se nos estaba prendiendo fuego la casilla".

"No sabemos el motivo, no sabemos si fue una venganza", indicó, y realizó un reclamo: "necesitamos más seguridad en el barrio, más policías. Es lo único que le pido al Intendente o a quien sea. El otro día estuvimos una semana sin luz y era una boca de lobo, la policía no pasaba. Estamos en el abandono".

"Mi hijo no estaba adentro de la casilla, porque si estaba adentro y esto pasaba a mayores no sé qué hubiera pasado", señaló, y fue tajante: "yo tengo tres hijos, tengo miedo que esto siga".

Por último, agradeció a los olavarrienses por su colaboración: "esta mañana estuvieron en la municipalidad con ropa, colchones, mercadería". Pidió por más ropa y calzado, y que los interesados en colaborar dejen su dirección para que los elementos sean retirados.