Un matrimonio lamatritense perdió la vida al ser víctima del coronavirus

La Madrid

La mujer había muerto hacía poco más de una semana y el hombre falleció en las últimas horas. Las autoridades advirtieron sobre la situación sanitaria.

El secretario de Salud comunal, Eduardo Bardín, volvió a alertar sobre la actual situación epidemiológica en General La Madrid.

Un matrimonio de General La Madrid perdió la vida con pocos días de diferencia. Ambas personas, ya octogenarias, habían sido diagnosticadas con coronavirus. Los casos letales continúan creciendo y las autoridades locales advirtieron sobre la situación epidemiológica que atraviesa el distrito en las últimas semanas.

La Secretaría de Salud municipal confirmó que el lunes falleció un hombre de 91 años que estaba internado en el sector de respiratorio del Hospital "Dr. Mariano Etchegaray", donde había ingresado unos días antes por la afección. Su esposa murió el pasado 11 de junio y tenía 88 años.

A lo largo de este mes, las víctimas fatales por Covid-19 contabilizan cuatro, entre ellas la del reconocido periodista Miguel Angel Ruppel, que falleció el jueves anterior a los 40 años.

"Necesitamos el esfuerzo de todos". El secretario de Salud comunal, Eduardo Bardín, volvió a mostrar su preocupación con la situación epidemiológica actual.

Además del fallecimiento en las últimas horas de un hombre, General La Madrid volvió a superar los 300 casos activos de coronavirus. En el Hospital "Dr. Mariano Etchegaray", casi la totalidad de las camas del sector de respiratorio están ocupadas y cuatro pacientes fueron trasladados a otras ciudades por la enfermedad, entre ellos un joven de 23 años.

"Estamos complicadísimos y se viene muy difícil", sintetizó el funcionario. Un dato que preocupa al funcionario es la edad de los pacientes, ya que el mayor porcentaje se da en jóvenes y adultos (menores de 45 años).

En declaraciones a una radio lamatritense, Bardín se mostró enfático. "Pensé que la comunidad iba a entender nuestra situación porque tuvimos lo de Miguelito (Ruppel) y creíamos que la gente se iba a guardar, pero vemos que está siendo muy difícil", señaló.

"No podemos dar más respuesta a una situación de 300 activos, hay gente que seguro se va a complicar y tenemos 1.200 aislados", apuntó luego Bardín.

"No sé si la comunidad no entiende o hemos comunicado mal. Se está muriendo gente y casi se muere un chico de 23 años", completó, y pidió "que se queden en sus casas, no se junten más y salgan para hacer lo esencial". "El sistema de salud no resiste. Tenemos complicaciones con los traslados; aunque bajaron los casos en otros lados, nuestra situación es muy crítica", resumió.

Por último, Eduardo Bardín habló de la vacunación y ponderó que "es la única herramienta que tenemos", aunque aclaró que "la vacuna va a prevenir el próximo pico, no el actual. Tenemos que salir, pero va a ser muy difícil. Se necesita al menos un mes y tres para que sea efectiva definitivamente. En este momento sólo salimos cuidándonos".