"En septiembre el panorama va a ser muy cercano al esperado"

Ramiro Borzi, director de la Región Sanitaria IX

El funcionario provincial hizo una evaluación de la situación epidemiológica y la evolución en la campaña de vacunación en el centro de la Provincia.



Daniel Lovano



[email protected]



A tono con las expresiones de la ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti, y de su par bonaerense Daniel Gollan, el licenciado Ramiro Borzi (director de la Región Sanitaria IX) consideró que la pandemia ingresó en una nueva etapa, que enciende alentadoras perspectivas para el próximo trimestre.



La doctora Vizzotti, en su habitual rueda de prensa matutina, celebró ayer que "por tercera semana están disminuyendo los casos de coronavirus en forma sostenida y profundizada" gracias "al fruto del esfuerzo de toda la sociedad".



En el mismo sentido, el doctor Gollan refirió a que "hay una franca disminución desde los 12.008 casos de mayo. Hubo una baja del 42% y cerramos la semana pasada con 7.016 casos".



Pero, alertó el titular de cartera sanitaria provincial que "comenzó el invierno y eso no ayuda a superar el problema. Apelamos a que el pueblo siga cumpliendo con las medidas de cuidado y se anote masivamente para recibir la vacuna". "Todo eso tiene correlato con Olavarría", ratificó el licenciado Ramiro Borzi.



"Es para destacar que en nuestro Partido aumentó mucho el número de inscriptos. Ese quiebre que nosotros hicimos cuando convocamos a las distintas instituciones se vio: habíamos arrancado con 50.500 inscriptos y en menos de un mes llegamos a 66.900" subrayó.



Del mismo modo, el Partido muestra un registro considerable en la cantidad de vacunados. "El 69% ya está vacunado con su dosis de inmunización, están cuidados" enfatizó.



El director de la Región Sanitaria IX aportó otras estadísticas



"Si vamos a ciertos grupos objetivos, el 96% de las personas mayores de 60 años están vacunadas en Olavarría; entre 50 y 59 años con y sin factores de riesgos el 82% están vacunados; de los 11.000 menores de 50 con factores de riesgo, el 82% están vacunados" describió.



Se trata de un repaso en números de los sectores más críticos ante este virus, y prioritarios cuando se lanzó la campaña de vacunación en la geografía provincial.



"Los turnos que se entregaron para esta semana y las semanas que vienen son de personas menores de 50 años que no tienen factores de riesgos, por eso mismo: los grupos más vulnerables ya están vacunados" dijo.



No resultó grande, en cambio, el eco ante la apertura a la vacunación sin turnos, pero por una buena razón: "Tuvimos respuesta, pero no de forma masiva y se sabía que iba a ser así porque hay muchos vacunados".



"La medida fue para aquel que había quedado relegado a la iniciativa de inscribirse, con el objetivo de que esa persona pudiera tener acceso a la salud a través de la vacuna. Fueron unas 160 personas en los diferentes dispositivos, y obviamente vamos a seguir insistiendo con esto" sostuvo.



Volviendo al doctor Gollan, un par de días atrás especuló que en dos o tres meses la situación puede tener un vuelco muy positivo. Borzi coincidió con su superior político.



"Estoy seguro de que el ritmo de vacunación no se va a detener. Esta semana están ingresando al país 4.500.000 vacunas; de ahí se distribuye a las provincias y de forma inmediata a las diferentes localidades".



"Coincido con el Ministro. ¿Por qué? Porque con este ritmo de vacunación, con la conciencia ciudadana que uno ve, y con la salida del frío, cuando llegue septiembre el panorama va a ser absolutamente diferente y muy cercano al esperado" pronosticó Borzi.



No aún al estilo de la anhelada vieja normalidad, pero... "Algunas de las actividades que aún no están se van a poder implementar con ciertos cuidados. Debemos asumir la idea que esto va a ser en forma gradual" observó.



"Está claro que no vamos a tener eventos deportivos con todas las gradas llenas, pero va a poder regresar el público a determinados espectáculos, a reanudar actividades deportivas. Vamos a ir aproximándonos a la normalidad" adelantó.



Como autoridad sanitaria en la región, el licenciado Borzi hizo un repaso de lo que sucede en el entorno olavarriense. "En términos epidemiológicos mejoró muchísimo" planteó.



"Nosotros tuvimos un pico hace unos 20/25 días de 3.150 casos activos y hoy estamos en 1711, con una forma que se está dando en forma sostenida a la baja. Nos parece importante, pero aún así nos resulta insuficiente por la entrada del invierno" advirtió.



"Pretendemos menos de 1000 casos activos, lo cual nos dará un hándicap en cuanto a la ocupación de camas. Sería una gran tranquilidad, pero en este punto no hay riesgo en la región de colapso sanitario, ya que se han desocupado camas, con la particularidad de este año que al ser personas más jóvenes que la del año pasado la estadía media se duplicó. No hay tanto giro cama" puntualizó.



En específico, de todas las localidades de su jurisdicción el licenciado Borzi mencionó a La Madrid como un caso testigo.



"Cada lugar tiene sus particularidades en función de un sistema de salud que no estaba preparado para una pandemia. En condiciones normales esas ciudades podían atender a sus poblaciones, pero en el marco de una demanda mayor se les complica, por ejemplo a La Madrid" aportó acerca de la vecina ciudad.



"En estos casos articulamos para hacer derivaciones y cooperamos desde nuestro lugar" expresó.



En el final de la charla llevó tranquilidad a quienes aún no han podido completar el esquema de dos dosis, sobre todo en el caso de adultos mayores.



"Como dijo la ministra Vizzotti, que aparte es una especialista en todo lo referido a inmunizaciones, los efectos de la vacuna no se vencen y las defensas quedan. Se puso un tiempo entre cada aplicación como para ordenar el plan, que es de alrededor de 3 meses" reiteró.



Sobre la cuestión, añadió que "se están completando esquemas y en algunos días los vacunatorios se dedican a la tarea específica de aplicar segundas dosis, por eso seguimos recomendando a la gente que no deje de mirar la aplicación".





"Que la gente se inscriba"



Casi 5 millones de vacunas se esperan en Ezeiza antes del viernes, pero la distribución no será proporcional a la cantidad de habitantes para las ciudades del interior, sino que se atenderán otras cuestiones de acuerdo con el análisis de licenciado Ramiro Borzi.



"De Nación a las provincias se distribuyen leyendo indicadores que aporta el plan de vacunación, como la proporción de población que falta vacunarse y demás; de Provincia a municipios el gran indicador es la cantidad de inscriptos" enunció.



Para más datos, sumó que "si en mayores de 60 restan 100 personas para vacunar, no nos van a mandar 110 dosis, sino 100. Y así con todo, por eso nosotros seguimos insistiendo en todas las localidades que la gente se inscriba, y más ahora que ya la apertura es absoluta. Toda persona que se inscriba va a tener su turno a corto plazo, independientemente de su edad y factores de riesgo, porque se ha avanzado mucho".





Otra jornada sin decesos, pero con 49 muestras positivas



Por cuarto día consecutivo no se registraron víctimas de la COVID-19 ayer en el partido de Olavarría, según el informe suministrado por la Secretaría de Salud del gobierno municipal, mientras los nuevos contagios ascendieron a 49.



El reporte mencionó que 146 fueron las muestras analizadas a lo largo del primer día hábil de esta semana. Con ello se desprende que fueron descartadas 97 pruebas.



Entre los hisopados positivos de este martes, 2 corresponden al RTA pediátrico y 1 al operativo que se llevó a cabo en instalaciones de la Sociedad de Fomento "Hipólito Yrigoyen".



En Olavarría son 337 las personas que transitan la enfermedad, de las que un 89% tienen menos de 60 años.



Según los activos por rango, 20 infectados pertenecen a menores de 15 años; 55 tienen de 16-25 años; 75 son de 26-35 años; 117 de los que cursan la enfermedad tienen de 36-50 años; 33 son de 51-60 años; 23 de 61-70 años, y 14 son mayores de 70 años.



El listado de activos en edad escolar, 8 pequeños que asisten al maternal están contagiados con coronavirus; 4 del jardín de infantes; 5 de la escuela primaria y 13 cursan los estudios secundarios (13 a 18 años).



Sobre el estado actual del Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura", hay 30 personas internadas: cinco de ellas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), 24 en "Cuidados Generales" y 1 en Maternidad.



Por otro lado, en la pelea contra esta enfermedad, otras 689 accedieron ayer a la protección con la aplicación de las primeras dosis contra la COVID-19 en los distintos vacunatorios de la Ciudad.



El Servicio Territorial Nº 2 aplicó 149 dosis; la Facultad de Ciencias de la Salud sumó 122 inoculados y el Hospital de Oncología otros 418.



Además, siguió la vacunación libre para mayores de 55 años. En este aspecto, todas las personas interesadas en aplicarse la primera dosis podrán acercarse con el DNI y serán inmunizados en el momento en cualquiera de las 4 postas de vacunación que están funcionando en simultáneo.



El resto de la vacunación es únicamente por turnos, tanto para primeras como segundas dosis, por lo que se pide a la comunidad que esté atenta a los mensajes con la notificación del día y horario.