Vecinos de Espigas piden al Intendente la creación de un Destacamento de Bomberos

La idea surgió charlando entre amigos. Lisandro Laporta convocó a vecinos de Espigas interesados en formarse como oficiales de Bomberos para socorrer a la localidad en emergencias.



"Mi familia en General Alvear están en su cuarta generación de Bomberos y tuve la inquietud de cómo puede llamar tanto la atención de formar parte de Bomberos", expresó Lisandro Laporta en una nota radial en Mejor de Mañana (lunes a viernes de 9 a 13 por 98 Pop).



Fue así como le comentó la idea a su amigo Marcos y juntos pensaron en la importancia de que Espigas tenga un Destacamento de Bomberos con oficiales formados para que en las situaciones de incendio no se llegue a pérdidas totales por no contar con la ayuda de modo rápido. El Cuartel que los asiste en hechos así es el de Bolívar que tiene alrededor de una hora de viaje hasta allí.



Ya hace unos años se conformó una comisión de personas que lograron que se les acerque un tanque de 5 mil litros con motobomba para apagar fuegos de pastizales, "algo que esté fuera del peligro civil" mencionó Lisandro pero los incendios de casas suelen culminar con pérdidas totales.



En la localidad siempre estuvieron preocupados por este tema. Para saber cómo proseguir se contactaron con un familiar que es oficial en Alvear quien les explicó que la tarea no sería fácil y que como paso principal había que armar un proyecto y tener personal capacitado.



Los avances



Lo que Lisandro pudo hacer es armar un grupo de gente de entre 18 y 35 años para que sean quienes se formen como Bomberos de la localidad. "Con ellos pudimos reunirnos con el oficial Jefe de Bomberos de Olavarría Raúl Ferreira y participó Juan Belgrano, oficial que presta servicio en el destacamento de Loma Negra. También estuvo presente Adrián Guevara de Defensa Civil. Nos dieron absoluto apoyo y una vez que nos reunimos, pasamos inquietudes. En Espigas nos comunicamos con el Delegado Laurenao Pereira que nos dio apoyo y de ahí empezamos a escalar para tener una reunión con el Intendente", manifestó el vecino de Espigas.



Esperan reunirse prontamente con Gall para contarles cuál es el proyecto y pedirle capacitación al grupo de personas que prestará servicio y que rindan los exámenes correspondientes.



Falta de recursos



El apoyo del Ejecutivo se hace necesario porque la idea está clara y hay personas para trabajar pero no cuentan con recursos económicos ni un terreno donde construir el destacamento. "Sé que no va a ser una tarea fácil que se va a armar el cuartel en meses, va a llevar mucho tiempo. Necesitamos el apoyo y compromiso del pueblo, se necesita una comisión directiva. Por eso queremos involucrar al Municipio", señaló.



Lisandro adelantó que cuando la situación lo amerite realizarán fiestas, rifas, y actividades que permitan juntar fondos para solventar los gastos que surjan y poder lograr el objetivo.