Cuidar la salud pero también dar contención, el doble desafío de los enfermeros en pandemia

Información General

Pasaron por situaciones límite en un Hospital que supo tener una ocupación casi plena. Son cuatro historias que erizan la piel y que invitan a la reflexión y la empatía.

Están en la primera línea de batalla contra el virus y juegan un rol fundamental en esta pandemia que lleva un año y tres meses. Son los enfermeros, aquellos profesionales que trabajan horas extras, que se cortaron vacaciones, que conviven con las historias, que se conmueven con quienes están peleando por su vida y que lamentan cuando alguien no pudo resistir.

Son cuatro historias que invitan a la reflexión y a la empatía, y que reflejan aquello que se vive puertas adentro del Hospital Municipal. Jefes de enfermería de las distintas áreas asumen desde el día uno el doble desafío de atender la salud física y dar contención emocional en momentos tan difíciles.

"Siempre se genera un vínculo y hay situaciones que por su puesto impactan y afectan, porque más allá de ser enfermeros también somos personas", describe Adela Cerrudo, jefa de Enfermería de Cuidados Críticos, un área que en el marco de la pandemia integra Terapia Intensiva con Unidad Coronaria.

"Si bien estamos habituados a experimentar la situación límite del paciente que llega en estado de extrema gravedad, lo que sentimos es que este tipo de virus no nos da chances a un error", define mientras que compara que esta segunda ola fue más impactante que la primera. "Una vida es una vida, tenga la edad que tenga esa persona que está peleándola; pero ahora estamos atendiendo a personas sin patologías, sin comorbilidades y el impacto que eso genera es tremendo, detrás hay hijos, hay padres, hermanos; toda una historia, una vida por delante. A veces pasan hasta un mes sin poder reencontrarse".

Hay experiencias más fuertes que otras, o por lo menos que se viven diferente de acuerdo también a la historia propia. "Tenés situaciones como la de Mariana Proz (la mamá dio a luz y que permaneció internada por más de 40 días pelando contra el Covid). Fue impactante, en primer lugar por el hecho de que estaba embarazada y tuvo una cesárea de urgencia. Todo lo que significó eso porque detrás de la puerta estaba su esposo e hijos. Pero también los enfermeros tenemos nuestra propia historia, y a mi me impactó porque yo tengo a mi hija embarazada. es imposible que esto no te afecte", relata Adela Cerrudo.

El vínculo entre enfermero y paciente es constante. A la cuestión estrictamente clínica se suman las emociones, los temores y la angustia de los enfermos, y también la propia.

"Pasamos experiencias como el primer paciente diagnosticado con Covid, la primera cesárea de papás con Covid: Isabela la llamaron a su bebé. El primer paciente que tuvo que ser derivado a otro servicio de alta complejidad, el primer cumpleaños de un paciente transitando este virus. Nos tocó tener a la pareja de adultos mayores internados, que se muera uno y a los pocos días el otro. Padres e hijos padeciendo la enfermedad habitación por medio, un familiar acá y otro en terapia. El primer paciente que dializaba, el primer colega o la primera paciente médica... Vivimos también la motivación que nos dio el primer alta hospitalaria. La adrenalina es de todos los días y lo emocional a flor de piel", relata Elena Beatriz Ortega, supervisora de Enfermería de Sala Covid del Hospital "Dr. Héctor Cura".

El área tuvo que adecuarse a estos tiempos para poder recibir pacientes respiratorios y de contacto. Hubo que adaptar el espacio "pensando estratégicamente para que los insumos fueran los adecuados y en líneas generales suficientes. Se armaron protocolos dinámicos, lo que permite continuamente repensar las cuestiones que hacen al buen funcionamiento de la sala. También cuidar y valorar el recurso humano evitando el desgaste físico y emocional, en la medida que se pueda".

Hubo momentos de mucho estrés, "con mucho personal aislado por Covid, con el total de camas ocupadas (25) donde se trabajaba al límite del agotamiento. Era ponerse los elementos de protección personal, entrar a las habitaciones y perder la noción del tiempo", recuerda.

En la Guardia de Adultos también debieron realizar una restructuración que implicó más personal, más camas y más aparatología. Allí se atiende entre 50 y 60 personas a diario. "Ahora manejamos pacientes críticos, como en terapia", asume el Jefe de esta sección, Antonio "Lalo" Schenck.

Epocas de Covid

Ocho monitores multiparamétricos están ahora a disposición de los pacientes. Los equipos, típicos de una terapia intensiva, sirven para medir los signos vitales. Así, "con los pacientes aislados no necesitamos ingresar tan seguido a tomar la presión por ejemplo. Eso lo vemos a través de un monitor central que nos trae la información de todos los monitores", explica Antonio Schenck.

Con una alta rotación de camas, los pacientes suelen permanecer allí poco tiempo, hasta que se logre estabilizarlo y derivarlo a otras áreas que requiera la persona. Sin embargo, en tiempos complicados donde el Hospital ha estado al límite de ocupación, la estadía se hace más larga.

"En plena ola llegamos a tener 34 personas internadas. Pusimos a disposición las camas, las camillas y hasta sillas de ruedas pero en ningún momento se negó la atención o la ayuda. Teníamos tubos de oxígeno portátiles, monitores en la camilla de las ambulancias... Recién hace un mes que ha disminuido un poco la cantidad de internados en Guardia. Normalmente veníamos con una internación de siete personas críticas a quienes cuidábamos en Guardia hasta que disponíamos de camas en Cuidados Críticos. Pero tuvimos pacientes con coma farmacológica, intubados. No es que seamos una terapia, este es un servicio de emergencia con la capacidad de atender pacientes críticos".

A los 20 enfermeros, camilleros, administrativos y personal de limpieza suman unas 40 personas trabajando en Guardia de Adultos. Se suman los médicos y con todos hacen unas cien personas las que transitan por un sector que no tiene descanso y que recibe a pacientes con Covid, accidentados o personas con distintas patologías.

"La guardia es un servicio muy dinámico", define Antonio Schenck con sus 23 años como enfermero, también Docente de la Facultad de Salud como tantos de sus colegas. "Nunca viví algo así", sentencia. Y recuerda la epidemia de Gripe A entre 2009 y 2010 que "comparado con esto, no fue nada".

Carla Bonaldo es Jefa de Enfermería de Clínica Médica que desde hace quince meses pasó a ser también Sala Covid, en colaboración del sector que funciona en planta alta y donde llegan los pacientes que transitan el virus y necesitan internación.

"Acá no todos los días son iguales, no siempre nos encontramos con el mismo ánimo, no todos los días la situación es la misma. Lo que sí es común siempre es que estamos para ayudar y dar lo mejor de nosotros como equipo y esto de poder acompañar a los pacientes desde lo humanitario, esa es nuestra bandera" , cuenta con sus 15 años de ejercicio profesional.

Por momentos, "el Hospital tiene menos internados en las distintas áreas, eso nos permite tener una menor carga laboral, descansamos un poco tomamos fuerza. Pero han habido épocas en que nos hemos encontrado al límite, con la internación completa, con pacientes descompensados y graves. Eso requirió un mayor esfuerzo de nuestra parte como profesionales y como seres humanos también. Es difícil separar una cosa de otra. Nosotros somos personas y los pacientes también entonces hay una enorme carga emocional detrás. No solo se trata de acompañar en sus necesidades fisiológicas, sino también desde la angustia y el temor porque muchas veces están cerca de la muerte o de la pérdida de un ser querido".

No es sencillo ponerse en la piel de un enfermero en plena pandemia, tampoco lo es intentar reflejarse en las sensaciones de quienes están internados. La empatía, una palabra que se ha escuchado hasta el hartazgo y que se hace tan necesaria.

"Debe ser muy difícil para el paciente que llega y se tiene que quedar. Queda aislado de su mundo, las caras familiares pasan a ser las nuestras. Están muy desposeídos. Nosotros tratamos de darle lo que más se puede, pero es muy fuerte todo. El miedo a la enfermedad, a la posibilidad de agravarse o a no volver a encontrarse con sus seres queridos. Es difícil manejar esos estado de ánimo", resume Antonio Schenck.

En este contexto, entre todas las áreas de Enfermería "nos hemos dado una mano". Sobre todo en aquellos momento donde pareciera que todo desborda. "En mi caso, esa gran colaboración la he visto reflejada cuando de 18 enfermeros tuve 9 aislados porque se habían contagiado. Con horas extras, con recurso humano que venía de otras áreas pudimos salir adelante".

En Cuidados Críticos, "estamos alrededor de una hora con cada paciente", remarca Adela Cerrudo mientras explica que "una vez que empezamos a sacar a la persona del respirador hacemos de contención. Y afuera también, con cada familia".

En el Hospital se celebra cada alta, cada mejora. En tanto que queda fallecimiento es "para nosotros un mazazo porque es haberla peleado al lado del paciente y la familia, y esta sensación de que no fue suficiente. Eso a veces en el grupo nos repercute mucho y nos moviliza. Es imposible no vincularse con el paciente".

Con vínculos, emociones fuertes, situaciones límite y una enorme vocación. Así transitan los enfermeros esta pandemia que golpea al mundo entero.