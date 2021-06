Frente a la pandemia, el Colegio Libertas potenció sus variados proyectos institucionales con jóvenes

Información General

Sin abandonar sus "proyectos insignia", la entidad educativa buscó la forma de adaptarlos a la nueva normalidad. De ese modo, la web institucional y las redes sociales fueron los aliados ineludibles para alcanzar esos objetivos.

Pese a las limitaciones empujadas por la irrupción de la pandemia, desde hace más de un año el Colegio Libertas logró adaptarse y superar esos escollos para sostener los variados proyectos institucionales dedicados a los jóvenes. En ese contexto, Amílcar Dirazar, representante legal, detalló las iniciativas desarrolladas con ese objetivo.

En primer lugar, "ha sido un gran desafío mantener los proyectos insignia del Colegio, como son los de pasantía en empresas, que esta vez siguieron pero en forma virtual; el otro es el emprendedurismo, o sea capacitar jóvenes con mentalidad emprendedora, no solamente en materia empresarial, que es muy importante y se pudo hacer; y también aprovechamos mucho para que los chicos intercambien experiencia con distintos actores de la sociedad".

Con esa mirada, "en Inglés contactamos una serie de vecinos o personalidades de distintos lugares, pero sobre todo de Olavarría que viven en distintos lugares del mundo, y los chicos se conectaban con ellos por Zoom y hacía una charla exclusivamente en inglés".

Asimismo, para potenciar las capacidades "hicimos un convenio con la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), donde la gente de la Conae les explicó todo esto de los lanzamientos satelitales argentinos en Cabo Cañaveral y todo lo que eso significa. Fuimos buscando distintas alternativas, charlas de distintos temas que hacían que los chicos sientan como si tuviesen la presencialidad".

Desde ese punto de vista, el profesional resaltó que "nuestra filosofía es enseñar pero también directamente relacionado con el mundo del trabajo porque si no, nos quedamos con lo estrictamente científico, con el tecnicismo que no sirve: el chico tiene que estar atento e inserto en el mundo laboral y social que le va a tocar".

Por otra parte, para superar las frustraciones acarreadas por el aislamiento "lo otro importante también es el apoyo psicológico para aquellos que los precisaron, sobre todo aquellas familias que lo necesitaban de nuestro equipo orientador y fuimos dando apoyo en ese sentido. Mucho trabajo de difusión y de divulgación a través de la web Colegio, otra herramienta fundamental, y de las redes sociales".

"Invalorable"

Esa diversidad de enfoques "nos permitió y nos permite seguir haciendo distintos proyectos que son tan interesantes, como los de orientación vocacional, que ellos conozcan qué carreras están hoy en día, qué pueden hacer", agregó Dirazar.

Esas iniciativas no fueron producto de la casualidad, sino que "la pandemia determinó que haya que adoptar una serie de modalidades totalmente inéditas, nuevas, novedosas. Tal es así que la mejor denominación para esto es la de escuela de excepción, que muchos autores y muchos académicos han calificado y que consiste en adaptarse, en este caso en la educación, que es un servico tan importante, tanto para el Estado como la formación personal de cada individuo".

Debido a la llegada del coronavirus, "desde marzo de 2020, en que tuvimos que sumirnos en la virtualidad, con una tecnología que en nuestro país no estaba muy desarrollada en el ámbito educativo. Libertas por suerte tuvo la visión, porque ya en el año 2018 contratamos la plataforma Santillana, que es el grupo editorial internacional".

En definitiva, "ellos implementaron esta plataforma, donde se dan clases virtuales, donde está toda la información centrada en esa plataforma, con una biblioteca virtual, capacitación para los docentes, contacto de los chicos con los docentes, incluso un foro entre ellos; una herramienta que a nosotros realmente nos vino muy bien", destacó el representante legal.

A tal punto que "durante 2020 la teníamos únicamente para los cursos superiores de Primario y Secundario, y a partir de este año ya la adquirimos para todo el colegio. Es decir que desde sala de 5 años hasta 6º año de Secundario, Libertas maneja la plataforma de Santillana".

Desde el otro lado, tanto para los chicos como para su entorno, "la recepción fue muy buena". En ese punto, Dirazar distinguió "el invalorable apoyo de las familias, sin lo cual no hubiera sido posible es esto porque con este sistema las familias se convirtieron un poco en co docentes. Tenían que estar apoyando en la medida de sus posibilidades a los chicos, más allá de la disponibilidad tecnológica que todos somos conscientes que no son las mismas en cada familia, pero además estar muy en contacto con el Colegio".

En síntesis, "para nosotros fue una gran experiencia. En primer lugar, utilizar estas herramientas, como la plataforma Santillana, pero hay muchas más. En el día a día, porque no había manera de que los chicos concurrieran presencialmente, capacitar a los docentes, adpatarse los mismos a esto. Muchos de ellos a aggiornarse, internalizar y convencerse que esta era la principal herramienta que tenían y la única manera de mantener las clases en la virtualidad".

"Muy buena"

Como consecuencia de ese involucramiento, "se fue aprendiendo mucho, hicimos permanentes capacitaciones, tanto externas como internas. También otra ventaja de Libertas es estar certificado con las normas ISO 9001 en materia de calidad educativa; eso también nos brinda un marco distinto y unas posibilidades de trabajar a través de procesos, a través de proyectos, con mucha asistencia y capacitación".

Según su evaluación, "fue una experiencia muy buena. Tal es así cómo en distintos órdenes muchos aspectos de esta virtualidad se van a quedar definitivamente en el ámbito de la educación. Ha sido un antes y un después para la incorporación de la tecnología. En este sentido, hubiéramos estrado 30 ó 40 años con los tiempos tan lentos de la educación pero la pandemia hizo que la tecnología se incorpore definitivamente".

En 2021, "estamos con una modalidad distinta, una modalidad híbrida, en donde tenemos presencialidad limitada, separadas por cursos, por burbujas, pero por lo menos es algo donde se puede volver a ese contacto insustituible entre el docente y el alumno, con la familia, los chicos entre sí, y nosotros también con poder hacer esta presencialidad también en lo extra curricular. Esto es un gran avance pero ojalá cuanto antes podamos volver a la presencialidad con la gran experiencia, con lo mucho positivo que dejó la virtualidad".

"Una vez que podamos recuperar la presencialidad, volcando toda la experiencia que vivimos, ya implementar un sistema de trabajo en el cual nuestros alumnos y nuestras familias estén preparados para cualquier contingencia y de esta manera reforzar los lineamientos básicos del proyecto institucional", definió Dirazar.

"La filosofía que tuvo Libertas desde su fundación en el sentido de no quedarnos solamente con impartir conocimiento sino los otros aspectos de la formación integral del alumnos, como la creatividad, la empatía, la resiliencia; tratar de que tengan lo mejor porque sabemos que se van a enfrentar con un mundo incierto, volátil y cambiante".

En una palabra, que "la generación de estos chicos van a ser los futuros dirigentes, padres de familia trabajadores o empresarios, sean los que realmente puedan encausar un proyecto que saque adelante definitivamente a nuestro país y lo desarrolle en todo sentido".