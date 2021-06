Derrumbe en Miami: hallaron con vida a uno de los argentinos y quedan nueve desaparecidos

Un ciudadano argentino fue encontrado y otros nueve continuaban desaparecidos tras el derrumbe esta madrugada de un edificio de 12 plantas en la ciudad estadounidense de Miami, que provocó al menos un muerto y diez heridos entre las 35 personas rescatadas, mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, según información oficial.

Fuentes de la Cancillería señalaron a Télam que "fue rescatado un argentino y otros nueve siguen desaparecidos" por el derrumbe del predio que compone parte del complejo Champlain Towers, localizado en calle 88 y Avenida Collins, en Surfside.

La tragedia ocurrió cerca de Miami Beach, en un edificio ubicado a pocas cuadras de la zona denominada como "la pequeña Buenos Aires", donde residen numerosos argentinos que emigraron en 2001.

Hasta ahora se conocieron las identidades de cuatro de los argentinos desaparecidos: Andrés Galfrascoli, un cirujano de 44 años; su pareja Fabián Nuñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Núñez, de 5 años, hija de ambos; mientras que la otra persona fue identificada como Manuel Lafont, mayor de edad, pero se desconoce el nombre del sobreviviente que fue hallado.

Bomberos y rescatistas trabajan desde temprano en la búsqueda de supervivientes en medio de una gigante cantidad de escombros a los que se redujo el edificio construido a inicios de la década del ochenta, a metros de la playa, sin que hasta ahora las autoridades hayan brindado una hipótesis de lo ocurrido.

La alcaldesa del condado de Miami Dade, Daniella Levine Cava, confirmó que hasta el momento fueron rescatadas 35 personas, al menos diez de ellas heridas, y consignó que todavía sigue la búsqueda de sobrevivientes.

"Lo que sabemos es que colapsó la mitad de un edificio de 12 pisos que tiene 144 unidades, y están trabajando los equipos de rescate. Estamos tratando de identificar a algunas personas y también de rescatar a las que aún puedan estar atrapadas", dijo la alcaldesa en una conferencia de prensa a metros del siniestro.

Por su parte, Erica Benítez, vocera del departamento de bomberos de Miami, contó que "esta madrugada se recibieron varios llamados por el colapso de parte de un edificio, alrededor de 45 departamentos y que se trabaja para localizar a las personas que puedan estar atrapadas".

"En el área que colapsó tenemos a 10 personas heridas, dos de ellas trasladadas al hospital, y en total ya fueron rescatadas 35 personas que estaban dentro", precisó la vocera, quien además aseguró: "No tenemos el total de las personas desaparecidas, por eso solicitamos que nos informen quienes no se puedan comunicar con sus familiares".

Luego, la funcionaria agradeció "la tarea de los bomberos, que trabajan desde la madrugada y que están haciendo lo imposible a su alcance".

"Nos estamos preparando para más noticias malas debido a la destrucción que estamos viendo", aseguró por su parte este mediodía el gobernador del estado norteamericano de Florida, Ron De Santis.

Con respecto a los motivos que provocaron el colapso, indicó: "No sabemos si el edificio estaba comprometido en su estructura, ahora estamos abocados a salvar a las personas que puedan estar atrapadas, Tenemos a los bomberos solo en la tarea de búsqueda y rescate de sobrevivientes".

En las primeras horas de esta mañana los socorristas reportaron la muerte de una mujer y que otras nueve personas rescatadas de los escombros habían sido trasladadas con heridas de distinta consideración a un hospital cercano, según consignó la agencia de noticias ANSA.

#MDFR crews found that the northeast corridor of the building had sustained a partial collapse. Approximately 55 apartment units were impacted by the collapse. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/7XcP1PeDui