Moquillo: causas, contagio y prevención

Es un virus muy agresivo, puede causar daños graves e incluso la muerte. Ataca al sistema respiratorio y al digestivo. La explicación del veterinario Fernando Romero.

El moquillo en perros es un virus muy agresivo, puede causar daños graves a nuestra mascota, incluso la muerte. Ataca al sistema respiratorio y al digestivo. Además, el moquillo que sólo afecta a los perros, es muy contagioso entre ellos.

El veterinario Fernando Romero, explicó que el parvovirus y el moquillo "son enfermedades virales, afectan a los cachorros y son de mucha gravedad, eso es lo que tienen en común, pero son enfermedades distintas".

La consulta tardía

Romero contó que muchas veces lamentablemente, como son enfermedades graves "el animalito llega con varios días de sintomatología, deshidratado, hipotérmico, con fuertes dolores y algunos, hasta han experimentado con medicamentos caseros. Todo eso complica el diagnóstico y lógicamente, el tratamiento" aseveró.

LOS MITOS DEL MOQUILLO

Antiguamente se creía que en lugares donde nunca había habido un perro enfermo con parvo o con moquillo, la enfermedad no estaba. "Hoy en día está diseminado en todos lados, la vacunación hay que empezarla en edad bien temprana (30-45 días), inclusive aún a veces estando los cachorros con la madre".

¿CÓMO SE CONTAGIA EL MOQUILLO CANINO?

El contagio del moquillo es más fácil de lo que parece. El virus se trasmite por secreciones corporales, como son los mocos y las lágrimas, que sueltan nuestros perros por el ambiente. Esas pequeñas gotitas aparentemente inofensivas que aparecen cuando el perro estornuda o tose, están infectadas con el virus y son las que hacen que el contagio se produzca.

SÍNTOMAS

- Fiebre intermitente: pueden ser episodios pasajeros, de menor o mayor gravedad.

- Problemas al respirar: presencia de mocos o legañas excesivas, ruido al respirar, estornudos o tos son algunos de los síntomas del moquillo en perros. También se pueden dar costras o descamaciones en la nariz y los ojos, indicios claros de que el perro padece moquillo canino.

- Problemas digestivos: es muy normal que el moquillo canino provoque desajustes digestivos, como diarreas y vómitos, incluso con presencia de sangre a veces.

- Apatía: falta de apetito, bajo estado de ánimo, cansancio, sueño...

Si notás algunos de estos síntomas en tu perro ¡no dudes en acudir corriendo a tu veterinario/a!

MUY IMPORTANTE: Completar el plan sanitario. "Muchas veces reciben un cachorro y quien se los entrega dice 'no, no; ya está vacunado', quien adopta confía en eso y se queda con ese cachorrito confiado, y a lo sumo recibió una o dos vacunas. Eso no es un plan sanitario completo que lo protege", advirtió Romero.

EL MOQUILLO ES MORTAL y sobre todo "en los cachorros, que cualquier enfermedad es de alto riesgo y también puede afectar a perros adultos" cerró Romero.