Se lanzó un Observatorio para conocer la realidad cultural de la ciudad

Comenzó en el marco de la Carrera de Gestión Cultural de la Universidad de Mar del Plata. Diego Arreceygor debía presentar un proyecto para una materia y se decidió por un relevamiento sobre la cantidad de actores culturales de Mar del Plata. Pero luego el proyecto abandonó las aulas virtuales y comenzó a tomar forma en la práctica.



Rodrigo Fernández - [email protected]



"El Observatorio Cultural Olavarría nace por la necesidad de conocer la realidad cultural de nuestro partido y con el fin de generar información de calidad, de libre acceso y distribución, que permita generar a futuro vínculos entre todos los participantes de la movida cultural local" aseguraron en su primer posteo en la red social Instagram. Diego Arreceygor, Leticia Antonino y Débora Molina son los encargados de llevar a cabo un ambicioso trabajo cuyo objetivo no se acaba en sólo detectar artistas o espacios culturales sino que además busca que todos se conecten compartiendo proyectos y logrando así una red cultural.

Con la vista puesta en los próximos meses, esperan llegar a fin de año con casi la totalidad del relevamiento terminado, Diego Arreceygor cuenta cómo nació la idea y cómo fue tomando forma hasta lograr conectarse con los artistas locales.

"La idea del Observatorio nace a mediados del año pasado, entre julio y agosto" cuenta Diego, quien fue el impulsor del Observatorio, "tenía que presentar un proyecto para un final de una materia de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural en Mar del Plata".

El objetiva era presentar un proyecto "sobre datos de bandas de Mar del Plata y un relevamiento de centros culturales que habíamos hecho y con la falta de información que había allá, armé un proyecto de red de colaboración".

Después de lograr que sea aprobado en la cátedra e invitado a llevarlo a la práctica se dio cuenta que no había casi información sobre el tema en la ciudad. "En un pequeño análisis que hice por mi cuenta sin que sea un relevamiento puntual, rastreando sobre redes sociales o de las páginas municipales o a través del Foro Olavarría, surgió la inquietud de que no existía una registro de bandas, por ejemplo, que fue con lo primero que salió el Observatorio".

"Desde la Municipalidad sólo existe a modo libre de acceso hay un registro cultural en el que figuran tres personas: un artista plástico, un solista y una banda" señaló Diego y mencionó que sabía que "había una movida importante en Olavarría y que no estaba siendo muy visibilizada. Hay mucha gente haciendo cosas y no se notan o se tiene publicidad suficiente para mostrar un poco y llegar a tener un apoyo, ya sea a través del Estado o de alguna institución que colabore con los centros culturales independientes o con las bandas". "En su momento había movidas importantes y poco a poco se fueron dejando de lado también" apunta.

"La idea del Observatorio es, en una primera instancia, conocer un poco cómo está el panorama actual, qué es lo que se está haciendo, quién lo está haciendo, los grupos que hay, los colectivos de trabajo, los centros culturales. Un poco eso es el principio, es conocer la realidad cultural de Olavarría" explica Diego y afirma que el paso posterior es "poco a poco ir conociendo a la gente que está haciendo las cosas y después eso puede llevar a un análisis de información". De esta forma se podrán "generar proyectos de colaboración entre las diferentes ramas artísticas".

"El Observatorio Cultural de Tandil hizo un mapa de arte urbano y después lo mezcló con Djs y hubo un recorrido por la ciudad" citó como ejemplo y asegura que "un poco apuntar a eso, a hacer colaboraciones entre las ramas culturales. Conocer dónde estamos parados, qué es lo que hay, qué se está haciendo".

"El primer inconveniente fue que no manejábamos información de acá como para armar el proyecto y entonces empezamos a hacer un rastreo a través de las redes sociales como para tener una idea general y poder darnos una idea sobre qué podíamos trabajar al principio" cuenta el olavarriense y señala que "con respecto a la gente lo que noto es que hay mucha desconfianza con éste tipo de iniciativas. Más que nada si vienen del lado estatal".

"Hay como una desconfianza generalizada en ese aspecto en eso, entonces tenés que estar explicando que sos un ente independiente, que no dependes de ningún partido político, que no depndes de la municipalidad. Una vez que empezás a explicarlo y que entienden cuál es el trabajo, porque también ese es otro tema. Mucha gente no conoce lo que es un Observatorio Cultural ni adónde apunta ni ninguna cuestión referente a cómo se maneja.

Una vez que pasa la etapa de explicar qué es lo que hacemos, a lo que apuntamos y la idea general, se copan con la idea, te ayudan, brindan sus datos sin problemas a pesar de que algunos datos son sensibles, te dan una manos, comparten y una vez que todo se empieza a ser conocido mucha más gente se va a sumar a la propuesta" describe.



"Cada uno tiene su trabajo y entonces los tiempos que manejamos son diferentes a que si estuvieramos cien por ciento metidos en esto. Entonces es como que vamos compensando un poco entre nuestros trabajo diario y el organismo que tenemos, que no nos da un rédito económico pero ayuda a otras cuestiones, a conocer nuestro lugar, nuestro ser cultural en Olavarría y después hay que ver cómo poder trabajar con proyectos en la ciudad y en las localidades vecinas"



Por otro lado, menciona que no tienen "grandes requisitos tecnológicos o de infraestructura, así que en este sentido estamos cubiertos. Por ahora es sólo en Instagram. Una vez que tengamos un poco más de trabajo la idea es sumar Facebook, la web, y esas serán dos nuevas formas de publicitar el Observatorio"



"Hasta el momento venimos trabajando en dos aspectos: uno el registro de bandas y solistas, que ahí tenemos unos 25 anotados, pero sabemos que hay más. Con el relevamiento que hicimos pensamos que estamos en un 40 por ciento de la cantidad que tenemos que relevar", dice, y señala que saben que les falta una mayor difusión y más contactos para poder llegar a más artistas locales.



A su vez vienen trabajando con la "Red Cultural del Centro, que está formada por gente de Olavarría, de Tres Arroyos, de Tandil. A través de ellos estamos relevando centros culturales y artistas de cualquier disciplina. En los centros culturales todavía no hemos arrancado, tenemos anotados entre 8 y 10. No hemos todavía comenzado a charlas con los chicos pertenecientes a ellos. Conocemos algunas historias por lo que hay publicado en redes", indica, y menciona el caso de Chamula, Insurgentes y la necesidad que tienen los artistas de trabajar en este marco de pandemia



"También cómo los afectó el tema de tener que dejar el lugar donde venían trabajando. La verdad es que no nos hemos podido acercar todavía a ellos para poder hacer una reseña y conocer bien su realidad".



En el caso de los artistas "hemos podido hablar con chicos que hacen circo callejero. La realidad es un poco los que nos pasa a todos con el tema de la pandemia: no pueden trabajar, no tienen salida, no tienen apoyo o el apoyo que tienen de la Municipalidad es poco".



"Después hemos hablado Damián Rey, que hace un relevamiento de los murales en Olavarría, para intercambiar información. Nos dio una mano con el mapa de arte urbano", cuenta. Y agrega que también desde "Äcido Arte Urbano se coparon con la idea y nos pasaron ubicación de sus murales para el mapa de arte, nos contaron cómo se había formado y qué era lo que estaban haciendo. Por el momento estamos trabajando desde esos dos puntos: bandas y solistas y centros culturales".



Un panorama certero para fin de año



Además, plantea que "en cuanto a la realidad cultural de OIavarría, es la falta de información con respecto a las movidas que hay. La falta de difusión, dejando de lado toda cuestión política, hace años que se dejó abandonada la cultura independiente".



Y señala que "desde el Municipio el apoyo sólo pasa por el Centro Cultural, las fiestas populares, pero la difusión no va mucho mas que desde ahí".



Diego marca cierta desidia con respecto a las escuelas municipales "que actúan como espacios descentralizados de lo que sería la Municipalidad. Si bien tienen su apoyo económico y su respaldo, es como que funcionan independientemente".



"Todo lo que son centros culturales independientes, los artistas independientes, cada uno busca su lugar para actuar, o su lugar para exponer", afirma.



"Buscan de alguna manera autofinanciarse, sin tener apoyo de la Municipalidad en muchos casos y en algunos casos que tenían el apoyo sufrieron la pérdida de ese beneficio, entonces es como que lo van dejando a que cada uno vaya por donde pueda. Eso es el sentir de muchos de los chicos con los que hemos hablado. Esto, dejando de lado cualquier tipo de connotación política", dice, y destaca que "la idea no es hacer política sino es ayudar a la gente, a la cultura, a la gestión cultural independiente y apuntar desde ahí".



Asegura que "en función al análisis previo que hicimos, estimamos que de 4 a 6 meses la idea sería tener un relevamiento más puntual" y vuelve a mencionar que posiblemente para fin de año podrán tener un "panorama más certero de lo que hay para ofrecer en Olavarría en materia cultural".



"Una vez relevada toda la información, hacer los análisis pertinentes, dividir las ramas y tipo, organizar la base de datos" tendrán la página web en funcionamiento y así lograrían un nuevo modo de difundir, explica.



Finalmente, revela que "teniendo todos los análisis presentados para todos la idea sería empezar con proyectos interconectados entre los centros culturales y los artistas, entre las bandas" y que "otra de las funciones que pretendemos abracar es ayudar en lo que sea necesario en lo que tiene que ver con la política cultural, capacitación desde nuestro lugar".