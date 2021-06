Un empresario pyme le reclama al Municipio y a la Provincia las escrituras del PIO V y otros Parques

Información General Jorge Sobarzo sostiene que si no tienen esos títulos de propiedad no pueden acceder a la financiación para las inversiones

El titular de la empresa JS Servicios, que emplea 45 trabajadores, le salió a contestar a Julio Valetutto y pide acelerar el trámite de escrituración de los lotes del PIO V y otros. Se retrasaron porque Scioli se lo habría "cajoneado" a Eseverri "cuando se cambió de partido". Pero tampoco se hizo cuando los colores políticos fueron equivalentes en los dos niveles de Estado.

El tema de las escrituras en el PIO V y en otros tres parques industriales sigue siendo un tema controvertido. Tras las declaraciones del secretario de Desarrollo Económico, Julio Valetutto, sobre la demora en los titulos de propiedad, el empresario pyme, Jorge Sobarzo, se quejó porque como dijo "ha pasado mucho tiempo, con el Municipio firmamos un contrato, pagamos un valor determinado por el lote y nos dijeron que en tres años debíamos disponer de las escrituras".



"Esto fue durante la gestión de José Eseverri, pero con el Centro Industrial de Olavarría (actual UIO) nos reunimos con él pero como José, nos dijeron, se había cambiado de partido político, la provincia le había cajoneado el expediente. Luego me dijeron que 'ahora los colores entre la Provincia y el Municipio son iguales y va a caminar'. Eso fue lo que me dijeron".



Hace seis años, Eseverri se había pasado al Frente Renovador y el kirchnerismo representado por Daniel Scioli que en ese momento gobernaba la Provincia lo habría castigado. Eso fue al menos lo que le habrían dicho a este empresario que reclama alguna celeridad en la tramitación de las escrituras de sus predios en donde han asentado sus empresas.

Y no es poca cosa. Sin tener muy en claro quien las tiene y a cargo de quien está la solución, los empresarios de los Parques Industriales quieren las escrituras porque "necesitamos tener financiación para invertir y generar mayor producción y más puestos de trabajo", explicó.



Hace diez días, Julio Valetutto le dijo a EL POPULAR Medios que "se están retrasando en la Provincia. Este proceso lleva más de cinco años y es un tema que trasciende a los intendentes. Hace diez años que los propietarios no pueden contar con los títulos, pero ya estamos en la instancia final. No sé por qué se tardó tanto. En una oportunidad fui a la Provincia y se me comunicó que era la octava vez que perdían parte del expediente. No hay eficiencia y como se puede ver, todo ese empleo público no ha podido sacar las escrituras que reclaman los empresarios. No han producido resultados en todo este tiempo pero ahora se nos dice que está en la instancia final, como dije".

"Han pasado más de 6 años. Firmamos un contrato con el Municipio en ese momento, pagamos un valor y nos dijeron que en tres años íbamos a disponer de las escrituras. Nosotros hemos cumplido pero a nosotros no nos cumplieron. Somos industriales y no podemos hacer el trabajo de los funcionarios del Estado. Simplemente pedimos que nos den las escrituras de una buena vez porque las necesitamos para tramitar préstamos con los cuales queremos hacer inversiones para producir y generar empleo".



Su empresa, JS Servicios, que emplea 45 trabajadores, según dijo, trabaja desde hace más de 20 años en la reparación de vagones y también viviendas industriales con valores a "poco más de la mitad de las que cuestan las construidas por el método tradicional".



Añadió que ha construido una nave de unos 100 metros para reparar vagones en la fábrica pero siguen con el gran problema de no poder demostrar que son propietarios para poder acceder a los créditos que les podrían generar mayor cantidad de inversiones.

Los que mas estamos reclamando con este tema son 64 lotes del sector 5, de Los Fresnos y de dos parques más.

"Hemos empezado a descubrir como funciona todo esto. En algún momento me tocó ir al Ministerio de la Industria y fue allí en donde me dijeron que el lote y el predio no estaba calificado como zona de Parque industrial, pero seguimos adelante intentando que se destrabe esto. Yo creo que hay una responsabilidad compartida entre el Municipio y la Provincia y esta responsabilidad viene desde hace seis años por lo menos. Falta trabajo en conjunto entre ambos Estados. En algún momento habrían cajoneado el expediente porque, me dijeron, José Eseverri se había pasado de partido y la Provincia, a cargo de Daniel Scioli se lo trabó. Al final terminamos siendo rehenes de las peleas políticas en vez de tratar este expediente como un tema de Estado", reflexionó.



Sobarzo explicó que necesitan las escrituras para poder financiarse y "proyectarse a veinte o treinta años, sin las inversiones, la proyección es a plazos más cortos. Los que mas estamos reclamando con este tema son 64 lotes del sector 5, de Los Fresnos y de dos parques más. No tener escrituras es un problema importante. porque no accedes a créditos, se demoran las inversiones y se retarda la generación de empleo", cerró el empresario Jorge Sobarzo.