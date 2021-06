Un olavarriense se encadenó en los tribunales de Azul

29.06 | Policiales "Me hicieron una causa que no existe", explicó

Este martes por la mañana, la sede de Tribunales ubicada en la ciudad de Azul, amaneció con un hombre encadenado en sus escalinatas. Pide que la Justicia actúe y vea su caso.

El olavarriense Hernán Adrián decidió encadenarse en los tribunales de Azul buscando que alguien lo escuche.



En dialogo con el programa radial Tiempo de Radio que se emite por la radio del Diario El Tiempo contó que "hace un año y medio allanaron mi casa por un robo en el Country Sauveterre, sobre la causa esa no encontraron nada, pero se llevaron 200 gramos de marihuana, que no estaban prensada ni nada, eran flores de consumo personal y una balanza de mi almacén, con eso me hicieron una causa de venta de estupefacientes".

Explicó que realizó la denuncia correspondiente pero que "nadie me escucha y me tienen a las vueltas" por eso fue que "tomé esta medida".

"Quiero que se revea la causa y que vean que es una causa armada", sostuvo y aseguró que este último tiempo fue victima de "persecución policial". También pidió que le devuelvan todo lo que "me llevaron en el allanamiento, mi computadora que la uso para laburar, de todo se llevaron, hasta cuatriciclos".