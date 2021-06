El primer día del Programa TUVI tuvo 46 anotados: "Es un golazo, superamos el cupo"

Información General Hilario Galli, sobre las críticas del Frente de Todos: "Propongan ustedes"

El secretario de Gobierno habló con EL POPULAR sobre el impacto inicial del programa presentado el fin de semana. "Es mucho mejor herramienta de la que pretendieron hacer creer que era" afirmó.

El secretario de Gobierno municipal, Hilario Galli, destacó el impacto inicial del programa municipal de viviendas TUVI que se presentó el fin de semana y para el que lunes se abrió una inscripción formal. En una entrevista con EL POPULAR al cierre de la tarde informó que se registraron 46 anotados. Enfatizó la importancia de analizarlo como "complementario" de programas nacionales y provinciales.



Además, habló de las críticas que dirigentes y militantes del Frente de Todos expusieron sobre este programa. "Es mucho mejor herramienta de la que pretendieron hacer creer que era" subrayó al tiempo que contrastó los requisitos de acceso al programa municipal con los que se piden en un crédito hipotecario en la banca pública.



El número de anotados superó la expectativa inicial. "Es un golazo que hoy, primer día, ya tengamos 46 inscriptos. Superamos el cupo" festejó el secretario en referencia a las 20 viviendas lanzadas inicialmente. Recordó que la oferta por la cual licitarán los aspirantes debe presentarse dentro de un mes: entre el 2 y el 4 de agosto.



"Desde el lunes habrá mucho boca en boca, la gente va a empezar a analizar su situación, si le conviene o no" señaló Galli para plantear que los ingresos que se solicitan como requisito (ver recuadro) son por el grupo familiar. "Lo que significa el grupo familiar con el correr de los días, se va a ir aggiornando un poco. La gente como yo, muy tradicional en su pensamiento, piensa en padre-madre-hijo. Y grupo familiar tiene un montón de combinaciones" añadió.



¿Todos los ingresos tienen que ser en blanco? "En una primera instancia se pide respaldar con documentación. Hay una forma que el Instituto de la Vivienda de la Provincia utiliza que es declaración de ingresos ante escribano para aquellos casos que no tienen recibo de sueldo o factura de monotributo" aclaró.

Críticas



Hilario Galli consideró que las críticas que desde el Frente de Todos se lanzaron a la iniciativa municipal le dieron "relevancia al tema, mucha más gente que no había accedido a la información o que no estaba al tanto, a raíz del revuelo que se armó, tal vez empezó a prestarle atención y empezó a quedar de relevancia que no hay herramientas, ni del gobierno nacional ni del provincial" para viviendas.



El titular de Gobierno sostuvo que "el Plan TUVI está destinado a quienes no pueden acceder a créditos hipotecarios por su elevado costo o porque directamente los bancos privados no los ofrecen por el proceso inflacionario". Detalló que para acceder a un crédito de $3.500.000 en el Banco Nación se debe pagar una cuota de $53.000, con el aliciente de que quien acceda debe seguir pagando alquiler y en el Banco Provincia -por el mismo monto- la cuota asciende a $77.000".



Con ello remarcó las bondades de la propuesta municipal. "Es mucho mejor herramienta de la que pretendieron hacer creer que era" afirmó para hablarle a la oposición: "propongan ustedes porque es lógico que TUVI ataca una porción de la demanda muy chica y por ahí muy específica".



Tras las críticas del Frente de Todos, muchas respuestas desde el oficialismo apuntaron contra el titular de la Región IX, Ramiro Borzi, más allá de que otros dirigentes del espacio también se pronunciaron en el mismo tono.

Hilario Galli ensayó una explicación ante la consulta en la que consideró por un lado, que en las publicaciones de los medios se tomó centralmente lo que había expresado el referente de Salud provincial. Y fue más allá con otra consideración: "siempre quien tiene un cargo ejecutivo tiene otra responsabilidad a la hora de opinar de tareas ejecutivas, lo que se pone de relevancia es la propia tarea. Uno tiene que ser muy prolijo como para estar criticando la ejecución de otra área. Y por ahí no ha sido muy prolija la tarea (de Borzi) o al menos un poco errante en algunas cuestiones".

El secretario de Gobierno remató "quedó él mismo muy expuesto obedeciendo a este pedido que fue bastante generalizado y vertical de parte de su partido político".



