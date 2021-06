La Asociación de Músicos de Olavarría, nacida a partir de una necesidad común

Información General

Los músicos de la ciudad se organizaron frente a este contexto que los perjudica laboralmente y conformaron la asociación de músicos. A partir de una reunión con autoridades municipales lograron la implementación del protocolo para volver a realizar presentaciones en vivo.



Por Milagros Pianciola / Facso



Distintas personas vinculadas a la música decidieron organizarse y trabajar en conjunto con el objetivo de generar mejores condiciones laborales para los músicos de la ciudad. A partir de la conformación de la Asociación de Músicos de Olavarría se plantearon algunas inquietudes y metas.



Su principal y próximo objetivo era lograr volver a trabajar realizando presentaciones en vivo. Esto lo lograron a través de una reunión con algunos integrantes de la asociación y con autoridades de la Municipalidad. A partir de la aplicación de un decreto que indica que en fase 4 pueden realizarse presentaciones artísticas en vivo con la implementación del protocolo correspondiente.



Ignacio Montoya Carlotto, músico, pianista, compositor y docente, y Ramiro Roark, integrante de la banda OVNI, son parte de la asociación de músicos y participaron de la reunión con la Municipalidad. En la misma plantearon sus inquietudes en representación del ámbito musical. "Explicamos nuestras razones y recibimos una respuesta positiva, se abrió un canal de diálogo muy interesante", comentó Ignacio.



Conformación de la asociación



La Asociación de Músicos de Olavarría surgió a partir de la necesidad de tratar de mejorar las condiciones en las cuales se hace música en la ciudad. "Hace varios años tuvimos una incipiente intención de hacer una asociación en otro contexto, tuvimos algunas reuniones, hicimos algunas convocatorias", explicó Ramiro. Actualmente se organizaron y conformaron la asociación frente a la difícil situación que atraviesa el rubro de la música.



Desde que comenzó la pandemia los músicos no pudieron volver a presentarse en vivo, con público presente como lo hacían anteriormente. Sus actividades quedaron prohibidas y esto generó preocupación, ya que muchos rubros regresaban a su actividad pero las presentaciones en vivo no. Muchos músicos intentaron reversionar su trabajo o realizar conciertos vía streaming, aún así "generar ingresos se vio completamente impedido y a la luz de que las instancias alternativas no funcionaron, empezamos a pensar en la posibilidad de organizarnos para mejorar esa situación", manifestó Ignacio.



La conformación de la asociación comenzó con solo 3 integrantes que se organizaron y ahora son muchos más. "Invitamos a todos aquellos que quieran participar de la asociación a que se comuniquen con nosotros", indicó Ramiro. Además contaron con el apoyo de distintas instituciones, especialmente del Instituto Nacional de la Música.

El sábado 10 de julio a las 16 horas va a brindar una charla el presidente del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris, sobre los derechos de autor, registración, la ley de la música, los artículos, etc. Está destinado especialmente a aquellos músicos que desconocen cómo registrar sus canciones y cómo proteger sus derechos como músicos.

A partir de la decisión de conformar una asociación de músicos comenzaron a realizar reuniones a través de Zoom en las cuales se planteaban inquietudes y próximos pasos a seguir. "Se fue sumando gente y decidimos ir directo a la acción, empezamos a desarrollar un petitorio donde manifestabamos nuestra situación y proponiamos algunos puntos para que la actividad vuelva dentro de los márgenes para asegurar la salubridad", explicó Ramiro Roark. En el petitorio se plantearon algunos puntos de las necesidades locales y del decreto provincial. Hubo una adhesión de alrededor de 500 personas que firmaron, en su mayoría músicos.

Poco antes de desarrollar el petitorio lograron mantener una reunión de manera virtual con el director del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris. "Fue una charla muy amena y nos aconsejaron, hablamos sobre el tema de cómo conformar la asociación y como trabajar en conjunto para plegarnos a lo que está sucediendo en torno a las asociaciones de músicos en todo el país", indicó Ramiro.

Además pudieron gestionar una reunión con las autoridades de la Municipalidad, Diego Robbiani, Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, y Agustina Marino, Subsecretaria de Cultura y Educación. Durante esta reunión, quienes participaron en representación de los músicos, explicaron en que se basa su actividad laboral y su necesidad de volver a realizar presentaciones en vivo. "La reunión con la Municipalidad fue muy positiva, le entregamos el petitorio con las adhesiones, manifestamos nuestras inquietudes, fuimos escuchados", expresó Ramiro.

Se desarrollaron en conjunto puntos que aseguran la actividad de la música en vivo a través de un protocolo. "Como la situación sanitaria en el partido ha mejorado nosotros pedimos estar incluidos como otras tantas actividades en esa apertura, recibimos el okey y recibimos una contrapropuesta, se armó un protocolo", explicó Ignacio Montoya Carlotto.

El protocolo es válido para salas, espacios culturales, centros culturales independientes, bares y restaurantes con habilitación para espectáculos. Además establece una limitación del 30% de aforo en espacios cerrados y un 50% en espacios abiertos. Está permitido para los establecimientos donde se desarrollan actividades vinculadas a las artes escénicas y musicales con público presente. Esto solo es válido mientras la ciudad esté en fase 4. "Tuvimos un poco la suerte de estar en fase 4 en nuestra localidad, en fase 4 hay un decreto de la provincia donde marca algunos puntos de en qué condiciones podía volver la actividad musical, teatral, de artes escénicas", expresó Ramiro.

La nota completa en: La Edición Impresa