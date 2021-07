Marcelo Urlezaga: "No hay mejor inversión que el ladrillo"

01.07 | Información General Día del Arquitecto

El arquitecto habló del panorama actual y del programa de viviendas en la provincia.



"Con la pandemia hubo que readecuarse a los nuevos modus operandi, por supuesto. El año pasado fue crítico porque los albañiles no podían trasladarse a las obras y todo eso entorpeció el trabajo profesional, y cuando se habilitaron algunas obras en las que veníamos atendiendo desde 2019, algo se pudo hacer. Este año ya cambió todo, empezó con mucha fuerza, y ahí tuvo que ver el tema crediticio con el empuje que le dio a partir de marzo de este año el presidente Alberto Fernández con cambiar el sistema de actualización de las cuotas de los créditos hipotecarios y los articuló con el Procrear" comenzó contando el arquitecto Marcelo Urlezaga respecto de la situación que se vive, hoy por hoy, en la construcción.

"Así se generó una demanda más importante, aunque por estos días se encuentra un poco aletargado y habría que imprimirle un mayor ritmo. El Procrear es una de las líneas, pero hay otras alternativas. Recordemos que en el gobierno de Macri se planchó la construcción y desfinanció el sistema de viviendas sociales y los créditos, y no tuvo en cuenta la necesidad de los vecinos, por lo que ahora hubo que cambiar todo. El argentino quiere tener su casa, es su pensamiento, y a eso se apunta", agregó Urlezaga.

"Por suerte, aquellos intendentes que se preocuparon articularon con el programa de fortalecimiendo y hoy llevan viviendas a sus ciudades. Como en el plan de ahorro municipal a partir de marzo, articulando con nación y provincia, como 60 viviendas para Pehuajó y más de veinte para Tapalqué, a un costo accesible por tener el apoyo estatal. Este plan que instauró el gobierno municipal es positivo porque va a generar un dinamismo, pero es un poco caro porque hay que licitar con un millón de pesos y luego quedan 10 años con una cuota de 32.800 pesos, y eso deja a mucha gente en el camino. Eso no es tan accesible, aunque es un sistema copiado de un intendente que trabaja mucho por viviendas como es Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó" siguió explicando el arquitecto lomanegrense.

"Personalmente estoy trabajando bien. Instalado nuevamente en Loma Negra, lugar donde nací y crecí, decidí centralizar todo mi trabajo desde allí después de 27 años con el estudio en Olavarría. Hay obras iniciadas y estoy expectante por varias consultas de clientes, por factibilidad por Procrear que es un programa que está en etapa de análisis y cuando se otorguen esos créditos se va a generar una dinámica diferente. Es que con la construcción se genera el movimiento del 51% de los rubros, inclusive más que el campo o el turismo, porque a los rubros directos como la metalúrgica, luz, gas, etc., hay que agregarles los que se mueven en forma indirecta. No es casual que el gobierno de la provincia haya tirado planes para los municipios, porque sabe que través de la construcción se mueve todo", señaló Marcelo.

"Tengo actividad, apostando a lo que va a generar el Procrear. Creo que hay que tener dos visiones: por un lado el tema crediticio, que está un poco estancado por las tasas que ofrecen los bancos, y los planes que ofrecen los municipios, y por el otro hay gente que ya tiene otra capacidad y para esta gente, que no es más que el 25 o 30 por ciento de la sociedad, que pudo ahorrar o tiene dólares, está pensando que la mejor inversión es la construcción. Y ante tanto parate del año pasado, al no poder vacacionar, invirtió en su casa, en la refacción o en la construcción. Ese segmento, que es menor, volcó ese dinero en el ladrillo porque tiene una perspectiva de moderada a creciente respecto de la construcción. Es que no hay mejor inversión que el ladrillo, porque permite una capitalización importante. Un lote que hace cuatro años valía 500 mil pesos hoy vale 2 millones. Siempre se va a capitalizar con la construcción. Y en otro orden están los planes de viviendas provinciales que se están impulsados desde el gobierno bonaerense y hay 40 distritos que se vieron beneficiados por ir a golpear la puerta de Kicillof, son viviendas de interés social que son económicas. Esto también genera mucho movimiento en la construcción, que es fundamental para el sector", afirmó finalmente Marcelo Urlezaga.