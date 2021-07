Vecinos del barrio Provincias Argentinas reclaman por una extensión de la red de gas

Información General Son 50 a 60 metros entre Yrigoyen y Torres

Se trata en total de seis familias que no cuentan con el servicio de gas natural. Aseguran que se han mantenido en contacto con Camuzzi desde 2019 pero no han tenido respuestas favorables.

En medio de una pandemia y con temperaturas bajo cero en la ciudad, seis familias denuncian que reclaman desde 2019 por una extensión de gas en el barrio Provincias Argentinas. Aseguran que la única respuesta que les han dado desde el Municipio es que no disponen de los fondos necesarios.

En la ciudad se realizaron obras de este tipo durante el 2019, con una inversión superior a los 2 millones de pesos. Sin embargo ese proyecto sólo se centró en las localidades serranas de Hinojo, Sierra Chica, Loma Negra y Sierras Bayas.

Carolina Iarrechart, quien reside en el barrio Provincias Argentinas, sostiene que no han recibido respuestas favorables y que desde el Municipio solo les han hecho saber que los fondos necesarios para la realización de la obra deben venir desde Provincia.

La entrevistada señaló que "está viniendo plata de Provincia y la están destinando a otra cosa", y considera que el Municipio "debería hacer un reclamo pidiendo la aprobación de algún proyecto que presente Camuzzi para que manden los fondos pero no lo están haciendo". La obra de extensión, según los vecinos, comprendería unos 50 a 60 metros, entre las calles Yrigoyen y Torres.

Los vecinos actualmente utilizan garrafas y estufas a leña. Iarrechart detalló que en su caso, al igual que otra vecina, cuenta con una conexión de gas con garrafas, "más o menos gastamos 5000 pesos por mes.



Explicó que utiliza dos garrafas por mes, una de 10 kilos, que tiene un valor de 500 pesos y otra de 45 kilos, que ronda los 4.500 pesos. "Eso es lo que yo uso por mes para cocinar, y tengo un solo calefactor que lo prendemos más o menos desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche que es el tiempo que estoy en casa", expresó, y agregó que tampoco han recibido el subsidio del Programa Hogar, que justamente está destinado a personas que no tienen servicio de gas natural en el hogar.

En un comunicado dirigido a concejales de la localidad, se destaca que son seis familias las que reclaman no tener acceso a este servicio de primera necesidad. Detalló que se trata de las familias que quedaron "en el medio" de la cuadra ya que aquellos que residen sobre las esquinas tienen la conexión que corre por Yrigoyen y por Torres.

Cabe destacar que en la última semana, desde el Servicio Meteorológico Nacional, se emitió un alerta violeta debido a las bajas temperaturas registradas en gran parte del país. En Olavarría las temperaturas mínimas han alcanzado los -3 grados.

"Nosotros hablamos con otros partidos políticos y nos dicen que para el Municipio es un vuelto, que no lo hacen porque no quieren", indicó Iarrechart y agregó que se le resta importancia porque es un proyecto "que no se ve". "En Instagram el Intendente está constantemente compartiendo fotos, videos y esto es algo que es poco visible, los únicos que nos vamos a enterar somos nosotros, los vecinos que lo vamos a tener y nadie más".

En el documento también se menciona el hecho de que desde 2019 han estado en contacto con Camuzzi, y que la empresa los notificó acerca de un proyecto que incluia varios pedidos similares de extensión en distintos puntos de la ciudad. La vecina incluso mencionó que llegó a reunirse con personal de la empresa en las oficinas y que se aprobó un proyecto, no obstante "quedó en la nada, se aprobó pero volvió todo para atrás".

Agregó que Ezequiel Galli, en ese entonces, se acercó al barrio para hablar con los vecinos y comentarles sobre de la falta de presupuesto para la puesta en marcha del proyecto, sin embargo eso ocurrió "antes de la pandemia, después surgió todo esto y se paró todo con mayor razón pero ahora que ya más o menos se está encaminando todo no estamos teniendo respuesta".

"Hicieron campaña para que se apruebe la ley de Zona Fría, creo que ellos podrían exigir a Provincia los fondos para el proyecto de extensión de redes", puntualizó Iarrechart.

Julio Ferraro, secretario de Mantenimiento y Obras Públicas, por su parte, indicó que para este año no hay más obras de gas proyectadas, solo las que ya se han llevado a cabo.