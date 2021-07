Facundo Manes aceptó el ofrecimiento de la UCR y será candidato en las legislativas

Política

El neurocientífico, alineado con Martín Lousteau, sería rival de Diego Santilli en Juntos por el Cambio en caso de que haya internas. "Es la pelea de nuestras vidas", afirmó Manes.

El neurocientífico Facundo Manes anunció este sábado que aceptó el ofrecimiento de la Unión Cívica Radical (UCR) para presentarse como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, con vistas a las PASO del 12 de setiembre y las elecciones legislativas del 14 de noviembre.



De esta manera la UCR ya tiene un candidato en caso de que se confirme una PASO en Juntos por el Cambio para la Provincia. Desde el PRO hay una pelea entre Diego Santilli, Jorge Macri y otros nombres que buscan liderar a JxC en estas elecciones.

"Es tiempo de estar presentes. Por eso, decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Esta es la lucha de nuestras vidas. Y vamos a estar hasta el final", publicó Manes esta mañana a través de sus redes sociales.

En un video difundido por sus cuentas, el médico sostuvo: "Decidí aceptar la invitación que me hizo la UCR y participar en las próximas elecciones" y agregó: "Se viene un nuevo país, en un nuevo mundo y hay que pensarlo armarlo, explicarlo y hacerlo sobre todo".

"Tenemos que elegir el camino"

En el video, Manes comienza: "Hay dos cosas que nos movilizan a los seres humanos: el miedo y la esperanza. Queda en nosotros elegir el camino que queremos tomar". Agrega: "Sepan que a pesar del dolor y el sufrimiento que estamos viviendo, podemos salir fortalecidos de todo esto. Tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes".

"Por eso", afirma, "decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Se viene un nuevo país en un nuevo mundo y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y, sobre todo, hacerlo. En este contexto tan crítico, la pregunta no es quién se involucra sino cómo hacemos todos para involucrarnos. El futuro no está escrito, depende de nosotros".

"Tenemos por delante un desafío que nunca imaginamos. No podemos enfrentar una crisis de esta magnitud con las mismas prácticas de siempre. Somos más que esto. En Argentina tenemos un dolor común. Necesitamos un sueño común. Esta es la lucha de nuestras vidas y vamos a estar hasta el final", concluyó el video del científico. (DIB)