Galli: "Nosotros pretendemos una ciudad y un país donde la gente se gane su techo con el laburo"

El Intendente dijo que llama la atención la polémica que se generó "particularmente de quienes votaron a favor del proyecto". Afirmó que esta propuesta está destinada "a gente que puede pagar" y que "para los que no pueden, hay otros programas". Hasta el momento hay unas cien familias inscriptas.

Julieta Portillo /



El millón de pesos es lo que posibilita acceder al programa municipal de viviendas en el Pickelado. Ese monto mínimo requerido para poder licitar también marca la diferencia entre quienes podrán cumplir el sueño de la casa propia y aquellos que tendrán que esperar nuevas oportunidades. Más allá de las posibilidad de unos y otros, lo cierto es que el Plan Tu.Vi. se presenta como una posible solución a una problemática habitacional que crece y que en este caso apunta a un sector social específico.

"Lo planteamos como un plan para la clase media laburante y que se empiece a sostener en el tiempo", definió el intendente Ezequiel Galli sobre este programa que defiende con buenas expectativas y que lleva unas cien familias inscriptas hasta el momento, de un universo que supera los 2 mil anotados en el Registro de Demanda Habitacional, lo que equivale al 5% de los inscriptos en ese Registro.

En una entrevista con EL POPULAR, el Jefe Comunal respondió a la polémica que generó el programa luego de su lanzamiento oficial que tuvo lugar hace una semana. Dijo que un terreno en el Pickelado cuesta unos 15 mil dólares (más de 2,5 millones de pesos) y que el valor de la casa que proyecta este Programa se ubica en casi la mitad de lo que cuesta hoy un departamento de una habitación.

En esta línea, sentenció que la propuesta se destina a aquellas personas que pueden pagar, pero que no tienen acceso a un crédito hipotecario. "Nosotros pretendemos una ciudad y un país donde la gente se gane su techo con el laburo", dijo frente a las críticas que hacen foco en que hay gente trabajadora que no llega a ese margen de ahorro o ganancia.

Tu. Vi. es el primer programa municipal de viviendas que demandará una inversión de 100 millones de pesos. La propuesta incluye, en principio, la fabricación de 40 viviendas en el barrio Pickelado: 20 de construcción tradicional (con una cuota a diez años que hoy se ubica en los 33 mil pesos) y 20 prefabricadas (que costarán 17.800 pesos mensuales). Podrán licitar aquellas personas que estén inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional municipal que no cuenten con bienes inmuebles y que tengan ingresos familiares de 4 a 8 salarios mínimos que hoy se ubica en los $24.808 pesos, lo que suma $97.632 a $195.264 respectivamente. Además, tienen que tener entre 18 y 65 años de edad, demostrar capacidad de pago y contar con libre deuda municipal. Por otra parte, podrán acceder a la licitación aquellas personas que oferten como mínimo 970 mil pesos que es el valor del lote.

Polémica y críticas

- Sin dudas, el Programa ha despertado polémica sobre todo en cuanto a los montos fijados que se requiere para poder adjudicarse una de estas viviendas.

- La verdad es que llama la atención la polémica, particularmente de gente que votó a favor del proyecto. O sea, votaron algo que hoy están criticando, no sé si no leyeron lo que votaron o los están empujando a criticar por criticar. Uno no entiende, pero la verdad es que nosotros pretendemos una ciudad y un país donde la gente se gane su techo y su vivienda con el laburo. Y la crítica del otro lado es que no hacemos casas para gente que no la puede pagar, pero para eso hay otros programas. Me parece que cuando uno habla del problema habitacional tiene que diferenciar las distintas problemáticas: hay personas que no pueden pagar una cuota y que no pueden construir; y gente que sí puede pagar una cuota. Y en este caso es gente que puede pagar una cuota como esta y que no podría acceder a un crédito hipotecario en un banco oficial.

- La Ordenanza que se votó por unanimidad no fijaba los valores, no los explicitaba sino que luego eran competencia del Ejecutivo... ¿es así?

- Si. En la Ordenanza están los metros de las viviendas, la forma de actualización, pero los valores no se podían poner porque se van actualizando.

- Las críticas que ha tenido se centran principalmente en la suma de dinero que insume el Programa para poder licitar. ¿Ha tenido hasta hoy las adhesiones que esperaban? ¿Cuántas familias se han inscripto hasta ahora?

- Hasta ayer (por el viernes) llevábamos 99 personas inscriptas, o sea que hoy (por ayer) superamos las 100. Para acceder a un crédito para comprar una vivienda en un banco oficial hay que tener en cuenta que, en primer lugar te dan el 80% del valor de la vivienda. Pero pongamos un valor de 4,5 millones de pesos que es lo que aproximadamente vale una vivienda de estas características: te exigen 227 mil pesos de ingresos contra los 97 mil que estamos pidiendo nosotros y te financian el 80% de la vivienda, con lo cual necesitan 900 mil como mínimo para poder acceder a ese crédito y pagan una cuota de mas de 70 mil pesos contra los 33 mil del Tu.Vi.. Además, con la diferencia que en el Tu.Vi. se empieza a pagar cuando se entrega la llave. Esas 99 familias que se anotaron estuvieron sacando cuentas y hoy cuando se habla de ese millón de pesos para licitar es lo que vale un auto: hay familias que piensan en vender uno de los dos autos, otros que tienen ahorros, etc. Estamos hablando de una familia tipo de dos personas, por ejemplo un penitenciario y una docente, o un policía y una docente, o un empleado de comercio que sume otro ingreso en la familia. No es un ingreso tan alocado.

- La cuota no es tan alta pero tampoco es tan accesible en familias con ingresos de 100 mil pesos o un poco más, teniendo en cuenta el costo de vida actual...

- Sí, pero muchas familias con esos ingresos prefieren pagar 33 mil de cuota que 25 mil de alquiler que es lo que cuesta cualquier vivienda de dos habitaciones. La gente prefiere hacer un esfuerzo, achicarse los gastos familiares pero pagar una cuota a diez años sabiendo que están pagando su techo, su casa.

El programa

- Si bien no es un mal programa para quienes pueden pagar, también es cierto que deja afuera a un universo grande de gente.

- Lo planteamos como un plan para la clase media laburante y que se empiece a sostener en el tiempo porque estas son las primeras 40 viviendas. Las Tu.Vi. industrializadas que vamos a licitar el 21 de julio tienen una cuota de 17.800 y es una vivienda dos habitaciones, son muy fáciles de ampliar porque estaban planificadas para que con dos paredes y un techo se pueda hacer rápidamente una habitación más. No son terrenos chicos, por lo cual esto es pensado como primera etapa y que con el pago de la cuota se genere un fondo, que se genere un círculo virtuoso donde esas cuotas permitan que el Municipio el día de mañana siga construyendo. Hoy tenemos barrios hechos con fondos nacionales o provinciales que pagan 40 pesos de cuota, y con esos valores no hay forma de seguir adelante con el programa.

- Sigo insistiendo en que puede ser un buen programa para quienes pueden acceder, pero obviamente excluye a muchos otros que trabajan y no llegan a esos montos establecidos.

- No se puede cumplir con todos, va a llevar muchos años trabajar sobre el déficit habitacional, pero en el último año y medio no hemos tenido novedades ni de Provincia ni de Nación en cuanto a nuevos programas de viviendas más que el Procrear que llama la atención que en localidades con intendentes del Frente de Todos salieron el 100 por ciento de los inscriptos y donde hay intendentes de Juntos por el Cambio no llega al 30%. Ese también es un dato para tener en cuenta.

- El viernes precisamente cuando desde Anses se dio a conocer que doce familias serían adjudicatarias de lotes en el Pickelado a través del Procrear, se planteó que hay un problema en cuando a la falta de terrenos porque el Municipio no ponía a disposición lotes para esos programas.

- Estamos esperando que la Provincia convalide una Ordenanza para poder convalidar la oferta de tierra. Hay una Ordenanza que esperamos que sea convalidada por Provincia para poder ampliar la cantidad de loteo que están esperando esa ordenanza. Cada uno de los loteos que se inicien en la ciudad dejan terrenos para el Municipio.

- ¿Cuántos lotes tiene el Municipio disponibles en la zona del Pickelado?

- Todavía quedan lotes. La otra parte buena es que se inyectan 100 millones de pesos a Olavarría. Tenemos mensajes de agradecimiento de corralones que están vendiendo materiales para las Tu.Vi. Se generan 70 puestos de trabajo. Esto es algo que queríamos hacer: inyectar fondos municipales para que se mueva la economía local. Nos llevó un año y medio de trabajo, no es algo improvisado. Lo teníamos planificado para el 2020, pero la pandemia postergó su concreción.

-En líneas generales, entonces, define como un buen programa este proyecto habitacional...

-Estamos convencidos de que es un programa muy exitoso que va a solucionar el problema habitacional de muchas familias de Olavarría que van a dejar de pagar alquiler. Saliendo de la polémica, lo único que se me viene a la mente es "ladran Sancho, señal que cabalgamos".

Lotes y demanda

El Registro de Demanda Habitacional nació en el 2019, cuando se había anunciado la construcción de 40 viviendas que luego quedó postergada en el marco de la pandemia. Al momento del lanzamiento del programa Tu.Vi. unas 2 mil familias se habían registrado, pero en una semana sumó alrededor de 140 familias más, de acuerdo a los datos que aportó el intendente Ezequiel Galli.

Lo que no se sabe a ciencia cierta es si quienes adhirieron al Tu.Vi. son parte del universo de estas nuevas inscripciones o es compartido con aquellas personas que ya figuraban en el Registro con anterioridad al lanzamiento de este programa habitacional municipal. "Ese trabajo fino todavía no lo hemos hecho, pero suponemos que varios de ellos se han inscripto recientemente", dijo Galli.

Sobre el número de adhesiones, el Intendente definió que "no todos los que están en el Registro pueden acceder hoy. Pero a nosotros nos parece que cien familias es un buen número, era lo que estábamos esperando. El primer día hubo 46 familias anotadas. Después hay que hacer un filtro para ver si todos cumplen con los requisitos que exige el programa. Pero es una satisfacción poder entregar esas 40 llaves dentro de 15 meses y empezar a pensar en nuevas viviendas de este mismo plan para que más familias tengan el techo propio".

Cabe destacar que la mayoría de los inscriptos (alrededor del 40%) "son del rango etario que van de los 30 a los 39 años. Nosotros estamos hablando de que un departamento de una habitación cuesta entre los 35 ó 38 mil dólares, mientras que el Tu.Vi. requiere de 970 mil pesos que es la base para licitar y las cuotas. Hablamos de terrenos de alrededor de los 5 mil dólares y una vivienda de menos de 20 mil dólares. Casi la mitad de lo que cuesta un departamento de una habitación", ejemplificó el Jefe Comunal.

En tanto que dijo que "un terreno en el Pickelado se ubica en promedio en los 15 mil dólares, lo que equivale a más de 3 millones de pesos".