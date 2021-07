El enésimo round entre Femeba e IOMA

04.07 | Información General Setenta años de una relación conflictiva

La federación médica el pasado viernes intimó por carta documento a la obra social provincial a saldar una supuesta deuda cercana a los 1.000 millones de pesos. El eco en los referentes locales.



Daniel Lovano

IOMA y Femeba se subieron otra vez al cuadrilátero.

En esta ocasión desde la Federación Médica se reclamó por carta documento por una deuda que, según afirmaron, alcanzaría los 900 millones con los médicos y dataría de hace casi dos años, y al mismo tiempo pidieron que el reconocimiento a los trabajadores de la salud "no quede sólo en palabras" y se consolide con el cumplimiento de las prestaciones adeudadas.

La visibilización de este reclamo corrió por cuenta de la secretaria de hacienda de Femeba, Verónica Schiavina, quien advirtió que "se hace aún más difícil de sostener la situación en un contexto de pandemia, cuando los profesionales de salud se encuentran muy exigidos, con gran exposición y mucho estrés".

"Nuestros médicos son protagonistas de la lucha contra la pandemia por COVID-19, arriesgando su vida y la de su familia, sufriendo daños económicos, físicos, y psicológicos. Mientras la sociedad reconoce y agradece su esfuerzo, el IOMA mantiene una deuda cercana a los mil millones de pesos con ellos" afirmó Schiavina.

En Olavarría, el doctor Ramiro Aramburu sentó posición en su condición de presidente del Círculo Médico y el doctor Ramiro Vázquez lo hizo por IOMA.

"IOMA es la obra social que peor paga. Lo más terrible es que tiene atrasados honorarios de alta complejidad, como cateterismo vascular, cirugías percutáneas, abscesos cerebrales, de columna. Son cosas grossísimas" reveló el doctor Aramburu.

Cargó también por el nivel de honorarios: "Están un 50% por debajo de otras obras sociales sindicales, Osam, Ospe; no hablemos de prepagas, que están a años luz. Lo que pasa es que tiene 25 mil afiliados, que es el 25% de la atención médica en la Ciudad".

Reivindicó la situación que el Círculo Médico no tiene convenio con IOMA, sino que recibe desde La Plata lo que acuerda Femeba hace 70 años con la obra social provincial. "Nosotros la vemos pasar de afuera. Acá se quejan los sindicatos, se quejan todos, pero el convenio no es nuestro" expresó.

Aramburu conectó este reclamo con la instalación de policonsultorios de IOMA en Olavarría, que calificó como "una piña más a los médicos en plena pandemia. Están teniendo honorarios tan abajo que los están obligando a atender en multiconsultorios. Cada vez se juntan más, porque solos no pueden mantener un consultorio, porque no pueden pagar secretaria, luz, gas, AFIP, Arba y todo eso".

"A todos les parece que, porque los médicos se compran un auto nuevo, que los necesitan para trabajar, son millonarios. Si a mí me llaman a las 2 de la mañana y el auto no arranca, el paciente se murió" advirtió.

Aramburu también reportó sobre la exigencia que pesa sobre los profesionales de la salud. "Todo el mundo quiere atención rápida y de calidad, pero no la quieren pagar. Además, si se salva es gracias a Dios y si tiene algún problema es culpa del médico" reflexionó.

"Es típico del argentino. El argentino nunca paga nada, nuestro país no le paga a nadie y esto se traslada a que la gente quiere una medicina de primera calidad tipo Alemania o Estados Unidos y viven en un país cuasi Venezuela. Y la medicina avanza gracias a las instituciones y a los médicos" consideró.

El presidente del CMO redobló la apuesta e insistió en que la medicina "avanza gracias a los médicos, porque seguimos invirtiendo. Hace años que no es un negocio. Seguimos haciendo medicina por vocación y no por lo que se gana. Pero a nadie le importa; esto se termina en tres días y si los médicos se mueren o no se mueren no pasa nada".

"Todos los equipos e instrumental médico con que se opera en la provincia de Buenos Aires son de los médicos. Compramos el instrumental, tomógrafos, equipos de ecografías en dólares y cobramos en pesos" dijo.

"Setenta años después, en plena crisis mundial, donde los medicos se están comprando los insumos, tienen el tupé de venir a pegarnos. Primero que paguen y después charlamos. Me parece que es el momento de pensar y hacer las cosas bien, alguna vez, y que paguen lo que se comprometieron. ¿Por qué no tenemos vacunas en la Argentina? Porque la Argentina nunca pagó nada" enfatizó el doctor Aramburu.

La contraparte, el doctor Ramiro Vázquez, director de la agencia local de IOMA, también se refirió a este nuevo conflicto con un fuerte contrapunto dialéctico con Femeba.

"IOMA no tiene prestadores propios, sino que lo hace a través de un tercero, que a su vez tiene intermediarios. El médico está asociado a un Círculo Médico, ese Círculo hace convenios con Femeba y Femeba con IOMA. Entre IOMA pagador y el médico prestador de un servicio hay dos más por lo menos, cada uno con sus gastos administrativos. Acá tenemos 300 médicos, multiplicado por los 135 municipios..." explicó.

El doctor Vázquez recordó que, "así como las prepagas les cobraron a los afiliados durante 2020 aunque no hubo prestaciones, porque estaban todos guardados en cuarentena y tenían miedo de ir a los consultorios, IOMA fue pagando esa cápita. ¿Cómo los médicos no atendían, quién se las quedó?".

"Femeba tiene una serie de recursos propios, que no se los baja IOMA, de cómo administrar esa cápita, y en esa administración se queda con porcentajes. Y no sé si están claras las normas, porque depende de los convenios que hace Femeba con los médicos a través de los círculos" mencionó.

El director de IOMA dijo que "recién ahora podemos tener datos acerca de los pacientes que se atienden. Al no ser prestador no había una estadística propia y debía depender de los números que le pasaban. No había controles, no había nada".

"Ahora IOMA se está informatizando, está llegando a datos que antes no podía acceder. Era como preguntarle al lobo 'vas a cuidar a las ovejas o te las vas a comer' y respondía 'no, las voy a cuidar'. Acá parece que el Estado que controla es un Estado autoritario, y el Estado debe ejercer el control" aseveró.

"IOMA tiene el 30 por ciento de gastos en medicamentos, cuando en todos los países no pasa del 14 y las normas internacionales dicen que no deben superar el 10%. Nadie controlaba y si uno quiere controlar nos atacan diciendo que atentamos contra la salud del afiliado".

"Incorporamos 2400 medicamentos que pasaron del 70 al 100% de cobertura y 3400 medicamentos del 40 al 70%. Son 2.400 millones de inversión que antes los pagaba la gente y ahora los paga IOMA. Esas cosas no salen en ningún lado" indicó.

"Si están hablando de que IOMA tiene 70 años de burocracia, de que hace 70 que anda mal como dicen. Bueno, vamos a cambiarla. Queremos abrir policonsultorios donde se garantice a la gente tenga la atención sin cobrar coseguro y se niegan. Es el derecho de acceso a la salud" subrayó el doctor Vázquez.