04.07 | Información General FINDE. Lucas Benítez

Desde muy chico se mostró fascinado por los libros. Después de la lectura llegaron las ganas de escribir y se largó a hacerlo. Unos años después comenzó a pensar en un proyecto que le permitiera llegar a otras personas que escriben, y también a nuevos lectores, mediante un cuaderno. Así lo propuso en las redes sociales y pronto empezaron a sumarse. "Buscando mundos", así se llama el proyecto, ya dio sus primeros pasos en la ciudad y Lucas Benítez espera que siga creciendo y quizás pueda llegar a otros puntos del país.

Rodrigo Fernández

[email protected]



"Es una manera muy buena de canalizar eso que tenemos dentro y para empezar un proceso de catarsis" dice Lucas Benítez al referirse a la escritura. "Siento que la escritura me ha ayudado mucho en eso. En sacar todo lo que tenía adentro en un papel y creo que es un ejercicio hermoso para cualquier persona, sentarse un día y escribir" asegura.



Lucas tiene 19 años, estudia en el Primer Año de la carrera del Profesorado de Filosófia y cuenta que "por suerte empecé a leer de chiquito".



"Me gustaba mucho ir a la biblioteca y ver distintos libros. En un principio me llamaban la atención por las portadas" cuenta y agrega que por aquellos tiempos se pasaba muchas horas en la biblioteca.



Fue cerca de los 14 años cuando se dijo a si mismo que quizás podría probar con escribir."Empecé a escribir cosas propias, después surgió un taller municipal que impulsó mi interés por la escritura y empecé a tomarlo como un ejercicio para hacer algo distinto. Después ya como un canal para expresarme y en cierta forma de expresar de una manera ajena lo que me pasa o lo que siento o pienso".

